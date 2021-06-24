МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій"
24 червня посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Москві Дебора Броннерт була викликана в МЗС Росії у зв'язку з інцидентом з британським есмінцем Defender в акваторії чорного моря в районі мису Херсонес біля окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
На думку російської сторони, есмінець нібито порушив кордон Російської Федерації, а також здійснив "провокаційні і небезпечні дії в територіальному морі Російської Федерації".
У МЗС РФ визнали, що дії британського есмінця Defender нібито можуть розцінюватися "як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права 1982 року".
"Особливу увагу звернуто на те, що в разі повторення подібних провокацій вся відповідальність за їхні можливі наслідки буде повністю лежати на британській стороні", - додали в МЗС РФ.
Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
24 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, а також про те, що Британія не визнає російську анексію Криму.
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А. Ты лаптеногий, да?
Стараются либо шёпотом сказать, либо вообще не затрагивать эту тему и не конкретизировать . Боятся ***** разозлить …😡
а при захвате украинских кораблей рашкины никакой конвенции не нарушали ?
Цікаво, як кацапєти будуть виправдовуватись після чергового акту опущєнія.
Благородная нация.
Но ведь могут и повторить 😂
НАТА, Антанта и в гражданскую еще подплав притопила. но об этом редко говорят.
"Когда девчонка толстая журнал приобретает "Мода",
И с ним как будто юноши ей в школе не дают прохода.."
PS: лаврлошадь можеш проверить и через неделю подадим воду в Крым! =)
рашкінському флоту закриють протоки з Балтики, Ламанш
і можливо Босфор
На жаль, наш зЕлох, таку можливість неналежним чином, спустив в унітаз!
т.н. "чф" может быть потоплен одним только флотом Турции раз пять подряд...
В принципе Дефендер, один из новейших кораблей своего класса в мире,способный в течении минут 10 потопить всю крымскую флотилию, сравнять с землёй Севастополь и уничтожить всю крымскую авиацию оккупантов 😏👍🏼👍🏼😀😀😂
добраясверхнаглость - результат безнаказанности за преступления.
А нагода дуже слушна .
Никак грозишься?
а сколько раз в 2014-2017 г. кацапские истребители нагло нарушали пространство Европейских стран и США ! что приходилось сопровождать их, чтоб вытурить.