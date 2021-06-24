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МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій"

МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення

24 червня посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Москві Дебора Броннерт була викликана в МЗС Росії у зв'язку з інцидентом з британським есмінцем Defender в акваторії чорного моря в районі мису Херсонес біля окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

На думку російської сторони, есмінець нібито порушив кордон Російської Федерації, а також здійснив "провокаційні і небезпечні дії в територіальному морі Російської Федерації".

У МЗС РФ визнали, що дії британського есмінця Defender нібито можуть розцінюватися "як грубе недотримання Конвенції ООН з морського права 1982 року".

"Особливу увагу звернуто на те, що в разі повторення подібних провокацій вся відповідальність за їхні можливі наслідки буде повністю лежати на британській стороні", - додали в МЗС РФ.

Читайте також: Прем'єр Великої Британії Джонсон: Есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, ми не визнаємо російську анексію Криму

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

24 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, а також про те, що Британія не визнає російську анексію Криму.

Автор: 

Велика Британія (5573) корабель (1612) Крим (14138) МЗС рф (959) обстріл (28392) росія (65098) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+38
Такое ощущение, что они сами себе делают эти заявления. Никто из цивилизованных стран не признал Крым парашинским, поэтому и в море будут заходить с разрешения Украины.
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24.06.2021 17:03
+22
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 9743
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24.06.2021 17:10
+20
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 4341
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24.06.2021 17:08
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ПОКАЖУТЬ КУЗЬКІНУ МАМУ.
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24.06.2021 17:02 Відповісти
так и у лимонников есть - такая цаца
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24.06.2021 17:06 Відповісти
Одного страхополоха закопченого "Кузьки" вистачить...😂
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24.06.2021 17:07 Відповісти
одного эсминца на всё пво оккупантов хватит
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24.06.2021 17:12 Відповісти
Роман Абрамович и все члены кооператива Озеро срочно стали звонить Вовчику и сказали так Вован ты извини но тебе гарно в бункере на гемодиализе и наркотиках а как Британия нам закроет въезд к нашим квартирам и замкам и банкам 3 литра- закопанных в тамошних огородах....
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24.06.2021 17:41 Відповісти
Россия уймись тебя вчера ОДИН ЭСМИНЕЦ просто гарно так по самые портки воткнул в выгребную яму вы там в Севастополе под шконку залезли и молились Богу чтобы какой то путиновод дебил таки не бабахнул в эсминец...сегодня бы весело развивалась бы 3 мировая война....
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24.06.2021 17:43 Відповісти
Не, они покажут священную лысину бункерфюрера. По их извращенной религии ее все боятся.
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24.06.2021 17:20 Відповісти
Такое ощущение, что они сами себе делают эти заявления. Никто из цивилизованных стран не признал Крым парашинским, поэтому и в море будут заходить с разрешения Украины.
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24.06.2021 17:03 Відповісти
Постоянно. Не знал?
А. Ты лаптеногий, да?
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24.06.2021 17:53 Відповісти
Не совсем... Бурят?
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24.06.2021 18:07 Відповісти
Крым то не признали парашинским , НО только о том, что он Украинский тоже сильно не орут.
Стараются либо шёпотом сказать, либо вообще не затрагивать эту тему и не конкретизировать . Боятся ***** разозлить …😡
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24.06.2021 18:34 Відповісти
В спортлото писали?
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24.06.2021 17:04 Відповісти
Налякали їжачка голою ()()
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24.06.2021 17:04 Відповісти
Це натяк на те, що наступного разу вони потужно "дадуть відповідь" собі у портки?
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24.06.2021 17:05 Відповісти
итить удивить !
а при захвате украинских кораблей рашкины никакой конвенции не нарушали ?
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24.06.2021 17:05 Відповісти
рашка соблюдает законы только когда ей это выгодно.
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24.06.2021 17:12 Відповісти
я даже сказал бы чуть-чуть по другому - рашка напоминает про законы когда ей это на руку.. и забывает (чаще всего) когда они не совпадают с ее вяличием и особым видением проблемы...
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24.06.2021 17:16 Відповісти
закони, совість, порядність несумісні з азіопською паРашею...
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24.06.2021 18:14 Відповісти
В общем,свинособаки очень испугались видимо -теперь обмазываться дерьмом)
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24.06.2021 17:05 Відповісти
Воронеж напрягся ))))
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24.06.2021 17:06 Відповісти
скоко там того Воронежу))
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24.06.2021 17:08 Відповісти
думаю они там уже и бомбоубежищ нарыли...за столь-ко то лет ))))
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24.06.2021 17:13 Відповісти
та не - цапы ведь - они пристани белые приготовили)))
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24.06.2021 17:36 Відповісти
так там і Бєлгород близенько!!!
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24.06.2021 17:35 Відповісти
кровник там небось мешкае?))
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24.06.2021 17:37 Відповісти
але ж ще стоїть, тримається
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24.06.2021 19:49 Відповісти
Жаль, что не приводится ответ посла.
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24.06.2021 17:07 Відповісти
Можна тільки здогадуватися куди послала їх посол на відбірній зрозумілій для них "французській" мові.
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24.06.2021 17:21 Відповісти
это начало отдачи за Солсбери )) дале будет - ))
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24.06.2021 17:07 Відповісти
значить, треба повторити.
Цікаво, як кацапєти будуть виправдовуватись після чергового акту опущєнія.
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24.06.2021 17:07 Відповісти
Ответ стандартный: "стопервое китайское предупреждение" 😂
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24.06.2021 17:10 Відповісти
Так буде "100500-те китайське попередження"! (Якщо ви не в курсі - американців так китайці попереджували під час війни у В"єтнамі)
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24.06.2021 17:17 Відповісти
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 4341
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24.06.2021 17:08 Відповісти
Проплывая мимо Балаклавы английские моряки одели балаклавы в память затопленного рашиского флота в Крымскую войну.

Благородная нация.
Но ведь могут и повторить 😂
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24.06.2021 17:15 Відповісти
кроме крымской, НАТА, Антанта и в гражданскую еще подплав притопила. но об этом редко говорят.
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24.06.2021 19:15 Відповісти
МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций" - Цензор.НЕТ 9743
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24.06.2021 17:10 Відповісти
Захаркина разучивает новый танец?)
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24.06.2021 17:13 Відповісти
Новий танок? Нехай Чингачгук її навчить танцю останніх магікан.
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24.06.2021 17:28 Відповісти
Как то не духовно и не скрепно.... А продукты английские уничтожать трактором? А кацапам в Англию запретить ездить? И вообще, почему до сих пор нет реакции пенсионерок из отряда путлера?
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24.06.2021 17:14 Відповісти
Пусть запретят город Лондон с его биржей 😂
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24.06.2021 17:17 Відповісти
и королеву за одно
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24.06.2021 17:21 Відповісти
МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій" - Цензор.НЕТ 2929
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24.06.2021 17:20 Відповісти
ыыыТЪ
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24.06.2021 17:22 Відповісти
Вспомнилось почему-то...
"Когда девчонка толстая журнал приобретает "Мода",
И с ним как будто юноши ей в школе не дают прохода.."
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24.06.2021 17:28 Відповісти
Изолируйте ватный зверинец . В чём проблема ? Через пол года они сожрут друг друга .
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24.06.2021 17:29 Відповісти
"Мид" выгребной ямы-404, не суйте пятаки в чужие дела! Украина не запрещала кораблям ВМС дружественных стран, посещать а также проводить антитеррористические учение!!!
PS: лаврлошадь можеш проверить и через неделю подадим воду в Крым! =)
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24.06.2021 17:32 Відповісти
цікаво, чи вони прораховують відповідь ?
рашкінському флоту закриють протоки з Балтики, Ламанш
і можливо Босфор
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24.06.2021 17:36 Відповісти
Босфор, у першу чергу!
На жаль, наш зЕлох, таку можливість неналежним чином, спустив в унітаз!
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24.06.2021 17:49 Відповісти
_Не закроют, не пиши чушь. Даже после нападения на Польшу в 2010 и убийства верхушки страны ЕС и НАТО ничего им не было. Вообще ничего!
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24.06.2021 18:02 Відповісти
всему своё время..
т.н. "чф" может быть потоплен одним только флотом Турции раз пять подряд...
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24.06.2021 18:22 Відповісти
лайно.ру конкретно поперло. цивілізація наочно переконалася що воно ху@лостан!
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24.06.2021 17:44 Відповісти

МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій" - Цензор.НЕТ 507
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24.06.2021 17:52 Відповісти
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25.06.2021 01:45 Відповісти
Лаптеногие уже обосрались от Томми. Следующий шаг - утопить свой флот. Традиции надо чтить
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24.06.2021 17:55 Відповісти
20 рюзьге самолётов и две посудины преследовали аглицкий Дефендер.
В принципе Дефендер, один из новейших кораблей своего класса в мире,способный в течении минут 10 потопить всю крымскую флотилию, сравнять с землёй Севастополь и уничтожить всю крымскую авиацию оккупантов 😏👍🏼👍🏼😀😀😂
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24.06.2021 17:56 Відповісти
Кстати про русские скрепы они на Священной Сапун горе помидоры выращивают,где каждый метр земли залит кровью наших солдат.Там у них дачи.
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24.06.2021 17:56 Відповісти
Ну это для свиноросии "какая-то ответственность будет лежать на ком -то кроме них". Когда британский или американский корабль разнесёт в щепки угрожавшую ему кацапскую галошу-всё закончится лишь пылающими кацапскими пуканами,как и в этом случае. Просто обычное "взятие на слабо" Запада,как и всегда у лаптей.
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24.06.2021 18:09 Відповісти
"Путину надо объяснить, что Черное море это не частное озеро" - американский генерал Бен Ходжес
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24.06.2021 18:11 Відповісти
Территориальное море? Что то новое
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24.06.2021 18:14 Відповісти
Ничего нового, старая добрая сверхнаглость - результат безнаказанности за преступления.
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24.06.2021 18:26 Відповісти
так турки ім літак збили і шо?
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24.06.2021 18:23 Відповісти
І Ердогана пригостили пломбіром.
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24.06.2021 19:16 Відповісти
А чому немає заяви чи ноти МЗС, резолюції ВР про недопустимість дій параші. Чи знову очком менжують чи Козир заборонив бо хоче Зебеня знов у оч.о Пу заглянути
А нагода дуже слушна .
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24.06.2021 18:33 Відповісти
Почему Украина молчит, Крым это ведь Украина?
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24.06.2021 18:50 Відповісти
...пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"

МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій" - Цензор.НЕТ 2026

Никак грозишься?
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24.06.2021 19:10 Відповісти
Думаю британці спробують.
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24.06.2021 19:29 Відповісти
а если б это был американский эсминец? проглотили бы молча.
а сколько раз в 2014-2017 г. кацапские истребители нагло нарушали пространство Европейских стран и США ! что приходилось сопровождать их, чтоб вытурить.
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24.06.2021 20:15 Відповісти
В этом факте невозможно не увидеть стремления выполнять ("лиха беда начала") "джентельменську угоду"(Будапештский меморандум) британской стороной и за это лично я очень благодарен ВеликоБритании и пожелать другим сторонам - подписантам брать пример с наших теперешних уже партнеров по оружию
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24.06.2021 20:32 Відповісти
Как по-английски будет «Можем повторить!»?
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24.06.2021 22:01 Відповісти
Наші невміють заяви робити. Вони мусіли заявити першими, що то наша територія і баста
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24.06.2021 23:35 Відповісти
 
 