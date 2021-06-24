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Новини
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Кабмін цього року вирішив підвищити кваліфікацію майже 63,5 тис. держслужбовців за 85,7 млн ​​грн

Кабмін цього року вирішив підвищити кваліфікацію майже 63,5 тис. держслужбовців за 85,7 млн ​​грн

Кабінет Міністрів затвердив обсяги державного замовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців, голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників, а також представників місцевого самоврядування в 2021 році. Підвищення кваліфікації передбачено для майже 63,5 тисячі службовців.

Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

Замовлення виконуватиме Національне агентство з питань державної служби.

"Професійний розвиток державних службовців - надзвичайно важливе завдання уряду і міністерства. Рішення дозволить підвищити кваліфікації держслужбовців і, як наслідок, ефективність роботи органів влади та місцевого самоврядування", - зазначив міністр економіки Олексій Любченко.

Зазначено, що цього року свою кваліфікацію зможуть підвищити майже 63,5 тисячі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. На ці цілі з державного бюджету виділять понад 85,7 млн ​​гривень.

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Автор: 

Кабмін (14082) чиновник (802) держслужбовці (336) Держслужба праці (78) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+5
Так ось вона, причина високого рейтингу плісняви. Нарід радіє, підвищенню кваліфікації дармоїдів за 85,7 млн грн
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24.06.2021 17:08
+2
А нельзя при назначении госслужащих требовать предоставления НАСТОЯЩИХ документов об их профессиональной пригодности к занимаемой должности? Или эти курсы будут при знаменитом и ненужном Университете Будущего?
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24.06.2021 17:18
+1
ну як завжди, підвищуємо те, чого немає
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24.06.2021 17:08
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Так ось вона, причина високого рейтингу плісняви. Нарід радіє, підвищенню кваліфікації дармоїдів за 85,7 млн грн
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24.06.2021 17:08 Відповісти
ну як завжди, підвищуємо те, чого немає
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24.06.2021 17:08 Відповісти
То безглуздо. Хоча тому, що у Зеленського, Шмигаля, їхніх друзів-гопників, а також і в їх хазяїв з усього того зброду - найнижча кваліфікація. Як то сказати - з сліпим поводирьом можна зайти тільки в болото.
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24.06.2021 17:11 Відповісти
А нельзя при назначении госслужащих требовать предоставления НАСТОЯЩИХ документов об их профессиональной пригодности к занимаемой должности? Или эти курсы будут при знаменитом и ненужном Университете Будущего?
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24.06.2021 17:18 Відповісти
а до того в Трускавце )))
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24.06.2021 17:37 Відповісти
Та я так смотрю, что в Трускавце была партийная случка для определения самых преданных и безбашенных с общим для них компроматом чтобы потом не разбежались в разные стороны.
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24.06.2021 17:42 Відповісти
ну и подучить маленько - какую кнопку нажимать и как на вопросы журналистов не палиться)))
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24.06.2021 17:44 Відповісти
Ну кнопку они хорошо выучили, вернее ее цвет. А вот с вопросами журналистов до сих пор туго. Как и у зеледента. Но то преподаватель, у него простительный квартальный маразм.
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24.06.2021 17:47 Відповісти
В Трускавец, где и проходит обучение, будущие народные депутаты приехали накануне - в воскресенье. В первый же день получили домашнее задание - записать видеоролик, где объясняют свою мотивацию стать членами парламента.
В холле трускавецкого отеля Rixos встречаем избранника по одному из киевских округов - бывшего руководителя юмористической студии «Мамахохотала» Романа Грищука.
«Привет! Как раз записываю домашнее задание», - здоровается с нами Роман. Несколько дней назад он был гостем студии Громадского. Утверждает, что на видео повторяет все то, что говорил и в прямом эфире: «окно возможностей открылось - пришло время брать ответственность за страну на себя».
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24.06.2021 17:24 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп помог завезти в Украину «киллеров» наркобарона - Слідство.інфо 24 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html Кабмін цього року вирішив підвищити кваліфікацію майже 63,5 тис. держслужбовців за 85,7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 2610 Журналисты Сліство.інфо утверждают: помощник главы полиции Киева и экс-нардеп Евгений Дейдей организовал завезение в Украину предполагаемых киллеров, которые в мае 2020-го совершили покушение на балканского наркобарона Радое Звицера в Киеве.https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4.html#more-135685 Читать далее
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24.06.2021 17:31 Відповісти
это чепушило был гопником на паскоте а потом каким то чудом стал депутатом -слов нет
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24.06.2021 17:32 Відповісти
Пилять...!Уже даже не пахнет,а воняет совком!!!А может эти деньги пенсам дать на молоко?
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24.06.2021 19:26 Відповісти
 
 