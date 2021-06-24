Кабмін цього року вирішив підвищити кваліфікацію майже 63,5 тис. держслужбовців за 85,7 млн ​​грн

Кабінет Міністрів затвердив обсяги державного замовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців, голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників, а також представників місцевого самоврядування в 2021 році. Підвищення кваліфікації передбачено для майже 63,5 тисячі службовців.

Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

Замовлення виконуватиме Національне агентство з питань державної служби.

"Професійний розвиток державних службовців - надзвичайно важливе завдання уряду і міністерства. Рішення дозволить підвищити кваліфікації держслужбовців і, як наслідок, ефективність роботи органів влади та місцевого самоврядування", - зазначив міністр економіки Олексій Любченко.

Зазначено, що цього року свою кваліфікацію зможуть підвищити майже 63,5 тисячі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. На ці цілі з державного бюджету виділять понад 85,7 млн ​​гривень.

Читайте також: Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства