УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11102 відвідувача онлайн
Новини
10 206 13

УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках, що діяло з 1965 року

УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках, що діяло з 1965 року

Виконавчий комітет УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках, яке діяло з 1965 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЄФА.

Правило виїзних голів застосовувалося для визначення переможця двоматчевого протистояння в іграх на виліт, коли дві команди забили однакову кількість голів у сукупності за два матчі.

У таких випадках команда, що забила більшу кількість голів на виїзді, вважалася переможцем і проходила в наступний раунд змагання. Якщо дві команди забили однакову кількість голів вдома та на виїзді після закінчення основного ігрового часу матчу, грався додатковий тайм із подальшими ударами з 11-метрової позначки, якщо гол не було забито.

Після ухвалення цього рішення, нічиї, в яких дві команди відзначаються рівною кількістю голів у двох матчах, не будуть визначатися кількістю забитих голів на виїзді.

Читайте також: Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

Тепер, якщо впродовж 90 хвилин переможця виявлено не буде, то будуть зіграні два додаткові тайми по 15 хвилин і пенальті, якщо в екстра-таймах не буде виявлено переможця.

"Правило виїзних голів було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення в 1965 році. Однак питання про його скасування обговорювалося на різних зустрічах УЄФА впродовж останніх кількох років. Хоча єдиної думки не було, багато тренерів, вболівальники та інші зацікавлені сторони у футболі піддали сумніву його справедливість і висловилися за скасування правила", - заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

Автор: 

Ліга Європи (90) Ліга чемпіонів (201) УЄФА (151) футбол (1581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Совсем уже мозги от коронавируса высохли у УЕФАФОВЦЕВ зачем ломать то что годами работало и влияло на стратегию игры?
показати весь коментар
24.06.2021 17:10
+3
не лезьте в отлаженный механизм ! (хотя это поговорка и по другому поводу))))
показати весь коментар
24.06.2021 17:31
+2
Мотивація УЕФА була незрозуміла і в рішенні відносно форми збірної України.
показати весь коментар
24.06.2021 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Революційне нововведення. Хоча мотивація до кінця незрозуміла.
показати весь коментар
24.06.2021 17:07 Відповісти
це, як би, вирівнюватиме шанси...
але лише за умови, що 2х15 тайми гратимуться не одразу після другого матчу і на нейтральному полі...або по 15 хв на полі кожного з учасників
те саме і з пенальті,
показати весь коментар
24.06.2021 18:48 Відповісти
Виграє команда, яка голосніше і краще кричить "Путін ху*ло! Лалалалалалала"
показати весь коментар
24.06.2021 19:25 Відповісти
Совсем уже мозги от коронавируса высохли у УЕФАФОВЦЕВ зачем ломать то что годами работало и влияло на стратегию игры?
показати весь коментар
24.06.2021 17:10 Відповісти
Мотивація УЕФА була незрозуміла і в рішенні відносно форми збірної України.
показати весь коментар
24.06.2021 17:14 Відповісти
А почему вводили, забыли? Теперь в гостях игру будут "сушить", что скажется на общей привлекательности игры.
показати весь коментар
24.06.2021 17:25 Відповісти
Конечно, ведь Динамо высушило Барсу полностью
показати весь коментар
24.06.2021 21:22 Відповісти
не лезьте в отлаженный механизм ! (хотя это поговорка и по другому поводу))))
показати весь коментар
24.06.2021 17:31 Відповісти
Усі відписавшимся, нове правило діятиме лише на овертайм. В основний час гри діятиме старе правило
показати весь коментар
24.06.2021 17:31 Відповісти
уефа=газпром
показати весь коментар
24.06.2021 17:39 Відповісти
вобще, кто такой турнир выдумал? ну и оставались бы на уровне колхозных команд, клубы и т.д. с такой "игрой" .... один себе,.. другие .. тоже себе...
показати весь коментар
24.06.2021 17:39 Відповісти
Эксперты с проперженых диванов сейчас разнесут это нововведение в пух и прах.))
показати весь коментар
24.06.2021 18:03 Відповісти
екцперд Макартни уже выразил свое авторитетное мнение выше
показати весь коментар
24.06.2021 18:22 Відповісти
 
 