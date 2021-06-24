УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках, що діяло з 1965 року

Виконавчий комітет УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках, яке діяло з 1965 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЄФА.

Правило виїзних голів застосовувалося для визначення переможця двоматчевого протистояння в іграх на виліт, коли дві команди забили однакову кількість голів у сукупності за два матчі.

У таких випадках команда, що забила більшу кількість голів на виїзді, вважалася переможцем і проходила в наступний раунд змагання. Якщо дві команди забили однакову кількість голів вдома та на виїзді після закінчення основного ігрового часу матчу, грався додатковий тайм із подальшими ударами з 11-метрової позначки, якщо гол не було забито.

Після ухвалення цього рішення, нічиї, в яких дві команди відзначаються рівною кількістю голів у двох матчах, не будуть визначатися кількістю забитих голів на виїзді.

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Тепер, якщо впродовж 90 хвилин переможця виявлено не буде, то будуть зіграні два додаткові тайми по 15 хвилин і пенальті, якщо в екстра-таймах не буде виявлено переможця.

"Правило виїзних голів було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення в 1965 році. Однак питання про його скасування обговорювалося на різних зустрічах УЄФА впродовж останніх кількох років. Хоча єдиної думки не було, багато тренерів, вболівальники та інші зацікавлені сторони у футболі піддали сумніву його справедливість і висловилися за скасування правила", - заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.