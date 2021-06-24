Законопроєкт про Дія City суттєво змінено при підготовці до другого читання, - ЗМІ

У виданні AIN.UA проаналізували зміни, яких зазнав проєкт закону №4303 про Дія City, спеціальний правовий режим для IT-галузі. Зазначається, що законопроєкт 4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" зазнав суттєвих змін у підготовці до другого читання.

Тепер спецрежим пропонується ввести на 25 років, замість раніше пропонованих 15, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AIN.UA.

Журналісти звертають увагу, що відбулося розширення переліку сфер діяльності, яка вітається в рамках спецрежиму: додано пункти про робототехніку та кібербезпеку, а також розширено опис освітніх проектів, які також можуть претендувати на резиденство.

У статті підкреслено, що найбільшу кількість правок зазнала частина про вступ та виключення з Дія City. Згідно нової редакції, тепер усі документи на вступ можна буде подавати в електронному форматі. Відмову у резидентстві уповноважений орган також змусить направляти заявникові електронною поштою протягом 5 робочих днів, а також публікувати це рішення на своєму офіційному сайті.

Резиденти, які порушили умови перебування в Дія City або відповідність критеріям резидентства, матимуть 10 днів з моменту повідомлення про скасування їхнього статусу резидента Дія City, аби вжити заходів. Якщо резидент усуне порушення та доведе це перед апеляційною комісією або судом, його не будуть виключати. В новій редакції додано одразу дві статті, які визначають, в якому порядку резидент може оскаржити рішення регулятора.

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Нововведення Мінцифри у вигляді гіг-контраків також зазнало змін: додано виплати у зв’язку з пологами, усиновленням та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Більше того, відтепер обидві сторони гіг-контракту матимуть право розірвати його. А ось статтю про договори про непереманювання із законопроєкту №4303 прибрали повністю. В новій редакції компанія-резидент все ще може підписати зі спеціалістом договір про неконкуренцію. Втім, якщо в рамках цього договору перелік видів діяльності, в яких працівник не може бути паралельно задіяний, допоки працює в компанії, буде надто довгим – суд може визнати цю частину договору недійсною.

Нагадаємо, 18 червня Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації рекомендував парламенту прийняти законопроект 4303 в цілому з урахуванням правок, які з`явилися між першим та другим читаннями.