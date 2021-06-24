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Арестович про вихід двох модераторів від ОБСЄ з ТКГ: Планова заміна дипломатів зі стажем, вона ніяк не позначиться на переговорах

Арестович про вихід двох модераторів від ОБСЄ з ТКГ: Планова заміна дипломатів зі стажем, вона ніяк не позначиться на переговорах

Вихід із переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу координаторів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ з гуманітарних і політичних питань є плановою заміною в зв'язку з 7-річним стажем їхньої роботи та не позначиться на переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це планова заміна двох дипломатів зі стажем. Координатор політичної підгрупи ТКГ П'єр Морель 7 років провів у Мінському процесі. Ми йому подякували, як і координатору ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фрішу. Вони доклали чималих зусиль. Однак їхній вихід із ТКГ ніяк не позначиться на самих переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - сказав Арестович.

Він додав, що обидва координатори керувалися загальними принципами врегулювання конфліктів у світі.

"Морель - класичний дипломат, який шукав будь-яку "зачіпку", щоб помирити сторони. Якщо був натяк на згоду позицій сторін, то відразу пропонував рухатися в цьому напрямі. Фріш мав свою особливу позицію - виконати завдання примирення за будь-яку ціну, й він домагався цього щосили", - сказав Арестович.

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Також спікер української делегації в ТКГ зазначив, що посаду координатора в політичній підгрупі ТКГ посяде французький дипломат, посол Франції в Росії з 2017-го по 2019 рік Сільві-Аньєс Берману, а в гуманітарній підгрупі - Шарлотта Реландер.

Стосовно української делегації в ТКГ, то, за словами Арестович, "поки що жодних замін не планується".

Нагадаємо, 23 червня учасник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив про вихід з ТКГ модератораторів від ОБСЄ Фріша і Морреля.

Автор: 

ОБСЄ (3504) Тристороння контактна група (827) Фріш Тоні (24) Морель (4) Арестович Олексій (378)


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а жаль, что не отразится... хотелось бы прогресса, возврате контроля границы и все такое...
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24.06.2021 17:36 Відповісти
Ну да. На бессмысленных переговорах мало что отражается.
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24.06.2021 17:58 Відповісти
Я смотрю интерес к очередному вранью арестовича просто зашкаливает.
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24.06.2021 18:47 Відповісти
 
 