Один український воїн зазнав поранень унаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 12 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнав один український воїн.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь із мінометів 82-го калібру. Біля Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських воїнів з мінометів 120-го калібру.

В районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети, а поблизу Мар'їнки ворог двічі відкрив вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На Приазов'ї, поблизу Водяного, ворог обстріляв українських воїнів з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля Невельського окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а поблизу Новотошківського - з мінометів 82-го калібру.

Біля Красногорівки позиції українських воїнів збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Майорське ворог зробив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожого вогню один військовий зазнав проникаючих осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території і передали на знищення 126 вибухонебезпечних предметів.