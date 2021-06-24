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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн зазнав поранень унаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 12 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Один український воїн зазнав поранень унаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 12 порушень режиму

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнав один український воїн.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь із мінометів 82-го калібру. Біля Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських воїнів з мінометів 120-го калібру.

В районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети, а поблизу Мар'їнки ворог двічі відкрив вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На Приазов'ї, поблизу Водяного, ворог обстріляв українських воїнів з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля Невельського окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а поблизу Новотошківського - з мінометів 82-го калібру.

Біля Красногорівки позиції українських воїнів збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Майорське ворог зробив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожого вогню один військовий зазнав проникаючих осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території і передали на знищення 126 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

обстріл (28392) поранення (2801) Донбас (22355) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Шесть лет режим "тишины" ? Может хватит себя обманывать .?
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24.06.2021 17:52 Відповісти
Звідки 6 років?
Режим повної та всеосяжної тиші, ім. "велічайшего лідера **********", вступив у дію
27 липня 2020 року
До цього, українська армія 5 років звільняла окуповану територію.
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24.06.2021 18:09 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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24.06.2021 17:58 Відповісти
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 126 взрывоопасных предметов.Источник: https://censor.net/ru/n3273321
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24.06.2021 18:00 Відповісти
Зеля, когда дал команду отводить войска с хорошо оборудованных позиций обещал, что в случае нарушений он их вернет на место. Правда, еще тогда этому идиоту говорили, что там все уже будет разрушено и заминировано. Так что там этот Наполеон Оманский, он из-под кровати уже вылез?
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24.06.2021 18:33 Відповісти
https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Терміновo! Ветерану Українсько-рашистської війни потрібна негайнa допомога!! Нoжове пoранення, велика втрата крoві… https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Червень 24, 2021 https://ua.kraina.biz.ua/author/editor8/ editor8 https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Один український воїн зазнав поранень унаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 12 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6588 Адам'як Сергій Шановне товариство,прошу репост та звертаюсь до небайдужих .Ветерану Українсько-рашистської війни Павленку Олександру,бійцю 44 бригади потрібна негайна допомога.Ножове поранення,велика втрата крові,пробита печінка ,видалили жовчний,це при цукровому діабеті та супутніх хворобах. Стан стабільно-важкий.Допоможемо побратиму!!! 4149 4991 0826 0728 номер карти https://ua.kraina.biz.ua/editor8/81830/ Читати далі …
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24.06.2021 18:41 Відповісти
 
 