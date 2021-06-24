В "Метінвесті" мають намір використовувати водень для зменшення шкідливих викидів в атмосферу

Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест" розглядає перспективи використання водню на виробництві для зниження шкідливих викидів СО2 в атмосферу.

Про це на пресконференції повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, у світі не існує технологій з уловлювання викидів СО2, тому єдиний спосіб знижувати вуглецевий слід - це змінювати технологічні процеси, які вже існують, а також впроваджувати абсолютно нові технології.

"Зараз ми активно опрацьовуємо проекти з будівництва комплексу прямого відновлення заліза разом з електрометалургією для виробництва з низьким викидом СО2. Або в перспективі з використанням водню, де СО2 взагалі нульове, для виробництва сталі на наших майданчиках", - сказав Риженков.

За його словами, для цього розглядаються майданчики в Запоріжжі та Маріуполі, де буде реалізований пілотний проект в найближчі рік-півтора.

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Гендиректор також зазначив, що компанія "Метінвест" вже опрацьовує проекти, що дозволяють знайти технологію, яка буде заснована на екологічно чистих джерелах енергії, щоб врешті-решт знизити вуглецевий слід.

"Спільно з нашими партнерами ми почали опрацьовувати тему водню. Це важливо тому, що якщо в модулі прямого відновлення заліза ми замінюємо газ на водень, то в цій частині ми взагалі прибираємо будь-який вуглецевий слід", - додав він.

Як повідомлялося, "Метінвест" у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% порівняно з 2019 роком – до 9,1 млн тонн. Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% - до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі. Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).