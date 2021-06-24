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Новини
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В "Метінвесті" мають намір використовувати водень для зменшення шкідливих викидів в атмосферу

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Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест" розглядає перспективи використання водню на виробництві для зниження шкідливих викидів СО2 в атмосферу.

Про це на пресконференції повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, у світі не існує технологій з уловлювання викидів СО2, тому єдиний спосіб знижувати вуглецевий слід - це змінювати технологічні процеси, які вже існують, а також впроваджувати абсолютно нові технології.

"Зараз ми активно опрацьовуємо проекти з будівництва комплексу прямого відновлення заліза разом з електрометалургією для виробництва з низьким викидом СО2. Або в перспективі з використанням водню, де СО2 взагалі нульове, для виробництва сталі на наших майданчиках", - сказав Риженков.

За його словами, для цього розглядаються майданчики в Запоріжжі та Маріуполі, де буде реалізований пілотний проект в найближчі рік-півтора.

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Гендиректор також зазначив, що компанія "Метінвест" вже опрацьовує проекти, що дозволяють знайти технологію, яка буде заснована на екологічно чистих джерелах енергії, щоб врешті-решт знизити вуглецевий слід.

"Спільно з нашими партнерами ми почали опрацьовувати тему водню. Це важливо тому, що якщо в модулі прямого відновлення заліза ми замінюємо газ на водень, то в цій частині ми взагалі прибираємо будь-який вуглецевий слід", - додав він.

Як повідомлялося, "Метінвест" у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% порівняно з 2019 роком – до 9,1 млн тонн. Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% - до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі. Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).

Автор: 

забруднення (244) екологія (1347) Метінвест (930) водень (174)


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Топ коментарі
+4
Вчера кацапы использовали сероводород для отпугивания Дефендера от оккупированных ими территорий. Не помогло.
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24.06.2021 18:38
+2
в мєтінвєстє-вори і пістаполи.
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24.06.2021 18:48
+1
Вот люди мыслят стратегически....
Запад сильно кренится по части СО2, возможно лет через десять "чистый" чугун пойдёт на "ура" с доплатой....
Вот бы наше правительство......
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24.06.2021 18:52
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Вчера кацапы использовали сероводород для отпугивания Дефендера от оккупированных ими территорий. Не помогло.
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24.06.2021 18:38 Відповісти
Может взорвется Запорожсталь, и воздух на всегда станет прозрачно - чистым..
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25.06.2021 07:31 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот. С днем авиации тебя, кацапчик. Вчера три ваших жмура очередной раз отметили этот праздник.
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25.06.2021 10:25 Відповісти
Понятное дело, что такая инициатива была полностью прогнозирована. В мире не зря раздули тематику "чистого" производства, ведь всем "жирным" хочется красиво жить, а папуасы и пигмеи пусть довольствуются обьедками. Автомобили будут на электро переводить, а нам свое барахло спихивать.)))
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24.06.2021 18:44 Відповісти
Что то Ахметка раздобрился в последнее время. Сразу несколько зеленых проектов озвучил. Что не означает конечно что он намерен их выполнять.
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24.06.2021 18:48 Відповісти
Не, на самом деле они ж и раньше проводили модернизации,так что не то, чтобы это прям что-то из ряда вон.
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24.06.2021 22:40 Відповісти
Усиливать охрану заводов - это не модернизация.
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25.06.2021 00:30 Відповісти
в мєтінвєстє-вори і пістаполи.
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24.06.2021 18:48 Відповісти
Вот люди мыслят стратегически....
Запад сильно кренится по части СО2, возможно лет через десять "чистый" чугун пойдёт на "ура" с доплатой....
Вот бы наше правительство......
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24.06.2021 18:52 Відповісти
а пока охметовская шарага использует клована для обувания лохов
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24.06.2021 19:03 Відповісти
В Маріуполі на відстані 6 км від Азовсталі так смердить, що приходиться на ніч закривати усі вікна і включати японський фільтр для очищення повітря.
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24.06.2021 19:40 Відповісти
Таки да, водоодная бомба уничтожит и выбросы, и тех кто выбрасывает.
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24.06.2021 20:23 Відповісти
Почему нет? В конце концов, модернизации они и так проводят, а если это поомжет усулушить экологическую обстановку, то вообще отлично
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24.06.2021 22:35 Відповісти
Подкрасить ворота и разместить заказную рекламную статью - это не модернизация.
Покупать самую дорогую недвижимость в Европе - вот куда тратятся деньги.
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25.06.2021 00:29 Відповісти
Абзац, Бутусов прогибается под Ахметова. Причем, настолько бездарно и стереотипно: три последних статейки -заголовки. как под копирку :"В "Метинвесте" намерены... , планируют и т.д." Глаза разуй, съезди в Мариуполь-дышать нечем, онкодиспансер переполнен! Ах, да и не забудьте удалить комментарий, в последнее время на "Цензоре" это стало нормой!
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25.06.2021 09:08 Відповісти
 
 