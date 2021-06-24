Прокурор САП, майданівець Семак відмовився брати участь у конкурсі на голову Антикорупційної прокуратури через "татарівську" комісію, - Шабунін

Прокурор САП та поранений гранатою "Беркуту" майданівець Ігор Семак відмовився брати участь в конкурсі на керівника САП через "татарівську" комісію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Віталій Шабунін.

Він зазначив: "Сьогодні у нього мала відбутися співбесіда, однак він заявив членам комісії про відмову продовжити участь у конкурсі в знак протесту проти несправедливого відхилення комісією кандидатур його колег раніше.



"В ході проведення співбесід з перевірки доброчесності на посаду керівника САП стало очевидним, що окремі члени комісії діють свавільно та не керуються жодними об’єктивними передбаченими критеріями", - сказано у заяві Семака.



Реакція одного з членів комісії від Ради "прекрасна": "Я не вірю, що ми далі приймемо якесь рішення… Формат прийняття рішення 2+5 не дає можливості пропускати". Проблема в тому, що міжнародні експерти мають блокуючий голос і це не дає протягувати "татарівських" кандидатів".



Шабунін продовжив: "Нагадаю, що Ігор Семак - активний учасник Революції Гідності та був тяжко поранений у самий її розпал - 18 лютого. Йому в живіт потрапив осколок від гранати, що вибухнула поруч.

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Наступного дня, 19 лютого, тодішній заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаров заявляв: "У декого із загиблих є поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що постріли робили люди, які були серед мітингувальників".



Активіст продовжив: "Зараз Татаров сидить в Офісі президента і петиція про його звільнення зібрала понад 25 тисяч необхідних голосів українців. Однак наразі немає жодної реакції на неї.



Раніше ми розписували, кого Татаров хотів би бачити в кріслі керівника САП та як намагатиметься провести це рішення через контрольовану частину комісії від Верховної Ради.



Після подій Майдану у 2014 році Семак пішов працювати до новостворених антикорупційних органів. Одна з перших його справ ще в НАБУ - справа екснардепа Миколи Мартиненка - перший успішний кейс міжнародної співпраці України з іноземними правоохоронцями".

Шабунин зазначив: "Також, у САП Семак займався справами: короля контрабанди Альперіна (що потрапив у санкційний список РНБО), "Слуги Народу" Юрченка, який підозрюється в хабарництві, ексочільника поліції Одещини Головіна, ряд справ про хабарі суддів



Раніше контрольовані прокурори та своя Генпрокурорка дозвоили злити справу Татарова щодо розкрадань на квартирах Нацгвардії. Саме тому Татаров і ко бояться отримати чесного голову САП".



"Кінематографічна історія. Під час Революції Гідності чортам під прикриттям Татарова не вдалося підірвати хлопця гранатою, він вижив і пішов в НАБУ/САП змінювати країну.



Йому класно вдавалося (див. кейси вище) і він претендує на ще більше повноважень для змін. І тут знову чорти Татарова підривають його (і країни) рух вперед.



Ігор Семак, як і минулого разу, переможе. І країна разом з ним. Бо цей хлопець - це про майбутнє України, а такі як Татаров (і його чорти в комісії) - про минуле.



Питанням залишається, чий бік обере Зеленський: Татарова, який прислужувався режиму Януковича, чи людей, які пройшли Майдан і втілюють його цінності в реальній роботі.



А вибір президенту доведеться зробити продовж найближчих десяти днів. Якраз сьогодні петицію про звільнення Татарова було передано на розгляд Зеленського", - резюмував Шабунін.