Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук

Одне провадження перебуває в ДБР, друге - в НАБУ.

Про це журналістам розповів в.о. керівника САП Максим Грищук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки я знаю, два навіть таких провадження є. Це одне було, наскільки я розумію, у ДБР зареєстрували, і мене допитували як свідка, і НАБУ зареєструвало (провадження — ред.)", - сказав Грищук.

За його словами, САП здійснює процесуальне керівництво у справі, яке розслідує НАБУ. "Там здійснюється первинна стадія — збору доказів", - уточнив Грищук.

Відповідаючи на запитання про те, чи допитували Венедіктову у межах цієї справи, він зазначив, що не може сказати, бо не входить у групу прокурорів у цій справі.

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Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши СБУ.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Сам же Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

25 грудня минулого року Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника керфвника Офісу Президента Олега Татарова.