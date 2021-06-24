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Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук

Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук

Одне провадження перебуває в ДБР, друге - в НАБУ.

Про це журналістам розповів в.о. керівника САП Максим Грищук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки я знаю, два навіть таких провадження є. Це одне було, наскільки я розумію, у ДБР зареєстрували, і мене допитували як свідка, і НАБУ зареєструвало (провадження — ред.)", - сказав Грищук.

За його словами, САП здійснює процесуальне керівництво у справі, яке розслідує НАБУ. "Там здійснюється первинна стадія — збору доказів", - уточнив Грищук.

Відповідаючи на запитання про те, чи допитували Венедіктову у межах цієї справи, він зазначив, що не може сказати, бо не входить у групу прокурорів у цій справі.

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Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши СБУ.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Сам же Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

25 грудня минулого року Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника керфвника Офісу Президента Олега Татарова.

Автор: 

НАБУ (5068) Грищук Максим (45) ДБР (3488) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+14
Овощ тоже тогда заявлял "своих не сдаю". Зеля должен помнить чем это кончилось.

Силовики расследует 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук - Цензор.НЕТ 4339
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24.06.2021 19:38
+14
Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук - Цензор.НЕТ 7413

...
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24.06.2021 20:17
+13
це ж вона для зюзі робила
зюзя її не віддасть
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24.06.2021 19:32
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це ж вона для зюзі робила
зюзя її не віддасть
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24.06.2021 19:32 Відповісти
Этот миленький еврейский мальчик никому ничего не должен.
Это,насрать ему в кипу,его жизненное кредо.
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24.06.2021 19:37 Відповісти
Еврейский мальчик с чёрными глазами, а в них такая русская печаль...
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24.06.2021 22:37 Відповісти
Ну это наверное после того,как он в глаз Путину ***** посмотрел.
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25.06.2021 18:28 Відповісти
Овощ тоже тогда заявлял "своих не сдаю". Зеля должен помнить чем это кончилось.

Силовики расследует 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук - Цензор.НЕТ 4339
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24.06.2021 19:38 Відповісти
Венедиктову-вон из Генпрокуратуры !!!
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24.06.2021 19:55 Відповісти
За оппу её и в каталажку...
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24.06.2021 23:19 Відповісти
вндкт чи б/я інше тупе лайно, немає значення. Ключове - "своє на 100%". (Школа януковоща. Урок 1.)
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24.06.2021 20:03 Відповісти
Как о ней сказал Зеля Трампу - "на 100% мой прокурор".
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24.06.2021 20:15 Відповісти
Не, це про її попередника, якого він звільнив за більш- менш дотримання закону.
БенЯ-діктова- на 200% віддана портновсько-зе-беніному кагалу.
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24.06.2021 21:44 Відповісти
Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук - Цензор.НЕТ 7413

...
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24.06.2021 20:17 Відповісти
А харя - то у неё округлилась, с чего бы это, неужто от взяточек всё это???
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24.06.2021 23:24 Відповісти
Напомню всем, что муж Венедиктовой мошенник:
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
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25.06.2021 02:08 Відповісти
Запливше "ока гасударєво"
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25.06.2021 07:30 Відповісти
 
 