Суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського

24 червня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року, якою застосовано щодо підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час доби до 22 липня 2021 року включно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково. Апеляційну скаргу прокурора задоволено. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено. Застосовано щодо підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 липня 2021 року", - наголошується в повідомленні.

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Як зазначає пресслужба підозрюваного Р. взято під варту у залі суду.

В Апеляційному суді зазначили, що "громадянин Р. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 3 ст. 27, ч. 2. ст. 127 ("Катування"), ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 189 ("Вимагання") Кримінального кодексу України".

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають "кримінальним авторитетом" і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора"Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди, що можна розцінювати як використання адмінресурсу.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш ("частку в Нафтогазвидобуванні", - ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не викрадав. Справа закриється і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

ранішемайбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за депутатський мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".