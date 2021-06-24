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Новини
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Суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського

Суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення

24 червня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року, якою застосовано щодо підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений час доби до 22 липня 2021 року включно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково. Апеляційну скаргу прокурора задоволено. Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено. Застосовано щодо підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 липня 2021 року", - наголошується в повідомленні.

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Як зазначає пресслужба підозрюваного Р. взято під варту у залі суду.

В Апеляційному суді зазначили, що "громадянин Р. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 3 ст. 27, ч. 2. ст. 127 ("Катування"), ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 189 ("Вимагання") Кримінального кодексу України".

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають "кримінальним авторитетом" і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора"Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди, що можна розцінювати як використання адмінресурсу.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш ("частку в Нафтогазвидобуванні", - ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не викрадав. Справа закриється і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

ранішемайбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за депутатський мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

Автор: 

арешт (2523) викрадення (819) Рудьковський Микола (78) Семінський Олег (50)


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Топ коментарі
+8
Семинский, который свое похищение инсценировал? 😁

Все-таки ЗЕ и слуги урода реально с рождения потерпевшие симулякры.
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24.06.2021 20:05
+6
Рудьковський на росіі відсидів , а наразі своі посадили 😀
95- й квартал злобних коміків рулить 😂
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24.06.2021 20:07
+4
ну рудьковський битий хлоп, і ця справа ще вилізе Зе команді
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24.06.2021 20:03
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ну рудьковський битий хлоп, і ця справа ще вилізе Зе команді
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24.06.2021 20:03 Відповісти
отмывается. кто там его увидит "в сизо". приговора все равно не будет. а это все на камеру чисто. видосик есть, остальное не важно
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24.06.2021 22:31 Відповісти
Семинский, который свое похищение инсценировал? 😁

Все-таки ЗЕ и слуги урода реально с рождения потерпевшие симулякры.
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24.06.2021 20:05 Відповісти
Рудьковський на росіі відсидів , а наразі своі посадили 😀
95- й квартал злобних коміків рулить 😂
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24.06.2021 20:07 Відповісти
Можна уже присваивать звание - заслуженный зек международной категории.
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24.06.2021 21:37 Відповісти
Рудьковский по нарам уже больше времени, чем в Раде провел)
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24.06.2021 20:09 Відповісти
Помню его на инвалидной коляске , в глазах - скорбь всего еврейского народа , это когда его хотели арестовать за вояж в Париж с девочками в бытность его министром ЖД .
Коляску он не выбросил , я думаю ...
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24.06.2021 20:13 Відповісти
Без вины виноватый. Следующий Олег Шляшко.
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24.06.2021 20:14 Відповісти
В милицию замели. Дело шьют (с)Суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского - Цензор.НЕТ 1151
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24.06.2021 20:16 Відповісти
****, ну шо ленин: всё по ссылкам, да по каторгам...
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24.06.2021 20:18 Відповісти
Рудьковський отримав те, що мав отримати. Типова вистава з життя політичної шльондри, тепер пи.дять і одні і другі.
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24.06.2021 20:19 Відповісти
Как ленин все по тюрьмам да по тюрьмам.
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24.06.2021 20:20 Відповісти
Словили зяблика, убого-хитро-жопого. Пройдоха и ворюга напоминающий зав. интерната для старушек где мордухаи мордатые жрали квашеную капусту под марку голодающих сироток поволжья! С книги известной. Позор очередной ничтожной твари-поганки. Глазки то наивные как ромашки---обоссать охота стоя с табуретки. что и капли не пропало!
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24.06.2021 20:21 Відповісти
Этому региональному дурачку везет неподецццки, куда не приедет, везде на тюрьму попадает.
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24.06.2021 20:28 Відповісти
Рудьковский становится похож на Александра Мороза.
Социалистические гены лезут на поверхность.
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24.06.2021 20:44 Відповісти
На хорька похож.
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24.06.2021 21:39 Відповісти
Так и Мороз похож.
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25.06.2021 00:25 Відповісти
Оба мудаки, у Семинского с Рудьковским такая же "любовь" как у Микитася с Татаровым.
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24.06.2021 21:57 Відповісти
...бедный челдон. Красные пришли (в Москве) посодили, неспелые пришли - посодили. Ну, куда Инвестору податься?
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25.06.2021 04:41 Відповісти
 
 