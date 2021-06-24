Ніхто не має чіткої відповіді, що робити з режимом Лукашенка, - Кулеба в Брюсселі
Ні в кого немає чіткої відповіді, як поводитися з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції у Брюсселі, організованої Фондом Конрада Аденауера.
"Я не думаю, що хтось у цій кімнаті, або у Європейській службі зовнішніх справ має чітку відповідь на те, як поводитися з Білоруссю в контексті Східного партнерства", - сказав він.
Кулеба зазначив, що Білорусь є надзвичайно чутливою і болючою річчю для України, а також для її колег з асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова) і для Європейського Союзу. Міністр акцентував, що всі сторони вважають, що громадяни Білорусі заслуговують на краще життя і гарне майбутнє.
"Ми перебуваємо в діалозі з партнерами і Європейським Союзом щодо того, як діяти з режимом Олександра Лукашенка в цьому контексті. Але основним принципом для нас є, звичайно, повна підтримка, яка має бути поширена на людей у Білорусі", - наголосив глава української дипломатії.
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Вести торговлю с государством-агрессором - это нонсенс
Ни у кого нет ответа, что делать с режимом ЗЕ. И обнимать противно и пинать жалко.
Кстати, в плане работы брехунцом на свой внутренний лохторат очень много общего между ЗЕ и Лукой с ******.
И я думаю, что, если ЗЕ вовремя не остановить, он обязательно в эдакого минилукашонка превратится.
Или просто пропагандой всех зомбировали как они хорошо живут, по образцу гнилого совка?
ПС. А ті країни при диктаторах - так, процвітали. Особливо Лівія.
- Это служба спасения? Ко мне заползла змея! Что делать?
- Вы состоите в обществе защиты животных?
- Нет !
- Тогда #паните её лопатою !
Правильно - Беларусь !
заблокировть поставку нефтепродуктов из Беларуси. Это будет по пацански.
не доганяете вы главного: власть самоценна! самый мощный наркотик
а ты его "на удаленную дачу", ага...
вперед ногами только