Ніхто не має чіткої відповіді, що робити з режимом Лукашенка, - Кулеба в Брюсселі

Ні в кого немає чіткої відповіді, як поводитися з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції у Брюсселі, організованої Фондом Конрада Аденауера.

"Я не думаю, що хтось у цій кімнаті, або у Європейській службі зовнішніх справ має чітку відповідь на те, як поводитися з Білоруссю в контексті Східного партнерства", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Білорусь є надзвичайно чутливою і болючою річчю для України, а також для її колег з асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова) і для Європейського Союзу. Міністр акцентував, що всі сторони вважають, що громадяни Білорусі заслуговують на краще життя і гарне майбутнє.

"Ми перебуваємо в діалозі з партнерами і Європейським Союзом щодо того, як діяти з режимом Олександра Лукашенка в цьому контексті. Але основним принципом для нас є, звичайно, повна підтримка, яка має бути поширена на людей у Білорусі", - наголосив глава української дипломатії.

Читайте також: Фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" визнано в Білорусі екстремістським