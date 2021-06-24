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Новини Репресії в Білорусі
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Ніхто не має чіткої відповіді, що робити з режимом Лукашенка, - Кулеба в Брюсселі

Ніхто не має чіткої відповіді, що робити з режимом Лукашенка, - Кулеба в Брюсселі

Ні в кого немає чіткої відповіді, як поводитися з режимом Олександра Лукашенка в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції у Брюсселі, організованої Фондом Конрада Аденауера.

"Я не думаю, що хтось у цій кімнаті, або у Європейській службі зовнішніх справ має чітку відповідь на те, як поводитися з Білоруссю в контексті Східного партнерства", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Білорусь є надзвичайно чутливою і болючою річчю для України, а також для її колег з асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова) і для Європейського Союзу. Міністр акцентував, що всі сторони вважають, що громадяни Білорусі заслуговують на краще життя і гарне майбутнє.

"Ми перебуваємо в діалозі з партнерами і Європейським Союзом щодо того, як діяти з режимом Олександра Лукашенка в цьому контексті. Але основним принципом для нас є, звичайно, повна підтримка, яка має бути поширена на людей у Білорусі", - наголосив глава української дипломатії.

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Автор: 

Білорусь (7928) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1622) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
То-же самое, что и с найвелычнишым, гнать сцанными тряпками.
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24.06.2021 21:06
+6
уже зассали эмбарго на белорусский импорт ввести?
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24.06.2021 21:04
+5
Хтось колись сказав . Не хотели как в Украине , - будет как в Гулаге .
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24.06.2021 21:18
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уже зассали эмбарго на белорусский импорт ввести?
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24.06.2021 21:04 Відповісти
Не собі ж на збитки підтримувати демократію. Кожен євроцент для євробуржуя євро береже. Позвіздіти, ото діло.
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24.06.2021 21:17 Відповісти
А вот и хитрожопый паренек Уася...
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24.06.2021 21:26 Відповісти
Да хотя бы на кацапский ввели бы...
Вести торговлю с государством-агрессором - это нонсенс
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24.06.2021 23:00 Відповісти
Чужую беду руками разведу ,а к своей ума не приложу! Нам бы со своими проблемами разобраться.....У соседей много людей взрослых пусть умнеют.
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24.06.2021 21:06 Відповісти
То-же самое, что и с найвелычнишым, гнать сцанными тряпками.
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24.06.2021 21:06 Відповісти
Ну а шо вы хотели?

Ни у кого нет ответа, что делать с режимом ЗЕ. И обнимать противно и пинать жалко.

Кстати, в плане работы брехунцом на свой внутренний лохторат очень много общего между ЗЕ и Лукой с ******.
И я думаю, что, если ЗЕ вовремя не остановить, он обязательно в эдакого минилукашонка превратится.
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24.06.2021 21:09 Відповісти
минизе)...
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24.06.2021 21:24 Відповісти
Все кто не знает, собрались и пошли на )(#Й.
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24.06.2021 21:10 Відповісти
Правильно сказано - любой кто придет в место луки сразу ляжет под пуйла.
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24.06.2021 21:12 Відповісти
мы тут не знаем что с вами делать....
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24.06.2021 21:14 Відповісти
Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5444
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24.06.2021 21:15 Відповісти
Хтось колись сказав . Не хотели как в Украине , - будет как в Гулаге .
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24.06.2021 21:18 Відповісти
Фюреры всегда плохо заканчивали...,тапк было всегда,хоть то Муссолини,Чаушеску,Каддафи или какой то там Саддам Гусейн Господь не милостив к Мудакам в политике...
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24.06.2021 21:18 Відповісти
А Ердоган?
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24.06.2021 23:37 Відповісти
І ще. Що зараз робиться в країнах, де скинули диктаторів Каддафі та Хусейна? Процвітають? В Румунії, слава Богу, обійшлось, та до багатства і процвітання там теж ще далекувато...
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24.06.2021 23:45 Відповісти
А при диктаторах те страны процветали?
Или просто пропагандой всех зомбировали как они хорошо живут, по образцу гнилого совка?
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26.06.2021 10:13 Відповісти
Ти при гнилому совку зі смітника харчувався? Чи ти школота, і знаєш про нього тільки з казок вятровича?
ПС. А ті країни при диктаторах - так, процвітали. Особливо Лівія.
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27.06.2021 03:44 Відповісти
Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе - Цензор.НЕТ 6552
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24.06.2021 21:23 Відповісти
Надо сначала повалить рашистско-неофашистско- краснозадо-кгбэшный режим вофкиТупина , а все мелкие диктаторы сдуются моментально без поддержки империи зла
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24.06.2021 21:24 Відповісти
Недурно сказано....
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24.06.2021 21:24 Відповісти
Ни у кого нет четкого ответа, что делать с режимом Лукашенко, - Кулеба в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5848
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24.06.2021 21:28 Відповісти
С бульбо-фюрером надо поступить, как в том анекдоте:
- Это служба спасения? Ко мне заползла змея! Что делать?
- Вы состоите в обществе защиты животных?
- Нет !
- Тогда #паните её лопатою !
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24.06.2021 21:30 Відповісти
На данный момент разница в том, что по приказу бульбо-фюрера менты проявляют к своему мирному народу садистические наклонности, а у Зеленского рука поднялась только на бюджетные деньги......
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24.06.2021 21:39 Відповісти
А сколько мирных людей незаконно закрыл бульбо-фюрер ?
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24.06.2021 21:43 Відповісти
Ты для начала выучи название страны, лаптёжник !
Правильно - Беларусь !
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24.06.2021 21:50 Відповісти
Все ще попереду.
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25.06.2021 16:03 Відповісти
Зеля ввел санкции против 55 банков РАБссии,а Машка ЗаХерова для Зели,Машка Зелемойская Понты и Деза...,Зеля смеется энд лыбится с эжтой круглой Дуры...
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24.06.2021 21:34 Відповісти
Зато всем известно, что делать с режимом зеленского.
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24.06.2021 21:40 Відповісти
Ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с режимом Александра Лукашенко в Беларуси

заблокировть поставку нефтепродуктов из Беларуси. Это будет по пацански.
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24.06.2021 22:06 Відповісти
Лично мне, как дилетанту в политике НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ! Сначала в "интимной" ("семейной") обстановке полюбовно довести, что для семьи Лукашенко теперешний ход событий для его родных и близких тупиковый, беспросветный при "любом раскладе", а посему, предложить ему, вплоть до задействования материальной помощи переселиться на удаленную затишную дачу на каком-то узбережье, как первый шаг. Логично, что следующий, возможно, не самый следующий, подготовка и проведение выборов, а дальше - очень даже видно будет и позволю себе без ложной скромности (шутка, конечно) сказать, "не одному мне" .. Думается, при должной заинтересованности, для восточного партнерства Беларусь еще не утрачена, а может быть, и приобретена..
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24.06.2021 22:08 Відповісти
усатый стоко бабла натырял, что как бы он всем "материальную помощь" не оказал.
не доганяете вы главного: власть самоценна! самый мощный наркотик
а ты его "на удаленную дачу", ага...
вперед ногами только
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26.06.2021 10:20 Відповісти
Трудно осознать, что международной политикой занимаются дебилы, лука не просто президнент, за время пребывания в кресле преза этот комуняка совершил уйму реальных уголовных преступлений, и после этого лохи ждали, шо он добровольно отдаст власть, т.е. добровольно сунет голову в петлю, вы лично много знали уголовных преступников самоубийц? Хочу еще раз напомнить, бес путлер из этой же серии уголовников, не тратьте время на уговоры, совесть тут не ночевала.
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24.06.2021 22:19 Відповісти
Лукашенко збудував добротну, доглянуту, економічно розвинуту незалежну державу. Білоруси соціально захищені державою, вільні у пересуванні, мають інтернет, розвинуту промисловість і не мають безпритульних та безробітних -- це режим? Чи в країнах Заходу поліція не гамселить протестувальників на вулицях? Думаєте, там немає затриманих і тортур? Думайте так і далі, хто там не жив. Якби Захід підтримав його, то зараз Білорусь була б кандидатом в ЄС. Ще не вечір, до останнього дзвоника лишилося мало часу.
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25.06.2021 16:19 Відповісти
Все уже знают что ты глупая пропагандонша
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26.06.2021 10:21 Відповісти
При тех предельно ДЕТСКИХ ПОДХОДАХ к вопросу о диктаторах что существуют в сегодняшней КОРРУМПИРОВАННОЙ и ТРУСЛИВОЙ Европе, НА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ублюдка Луки и ***** нет и не может быть в принципе НИКАКОГО ОТВЕТА!... Почему? Потому что спайка политиков и бизнеса прочно удерживает ситуацию в форме ПРЕДЕЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА, чем со знанием дела, и нужно признать ДОВОЛЬНО УСПЕШНО, пользуются и в Кремле, и в Минске. Это я к тому, что те демократические ценности, которые ЯКОБЫ проповедует рациональный ЕС в сегодняшнем мире, на деле представляют собой некий ЛОЗУНГ ДЛЯ ПЛЕБСА, который привык всегда вторить РАБОТОДАТЕЛЮ, а далеко не принципам демократии. РЕБЯТА, до тех пор, пока Вы будете ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ европейскую хартию и её подходы к МИРОВОМУ ПОРЯДКУ, внутри Украины всё будет оставаться ПО СТАРОМУ. На любые "советы" извне следует отвечать только тем, ЧТО ВЫГОДНО НАРОДУ УКРАИНЫ, ЕГО БУДУЩЕМУ, ЕГО ЭКОНОМИКЕ, ЕГО ТРАДИЦИЯМ!!!... Прислушиваться стоит только к тем "советникам", которые ТЕСНО СВЯЗАНЫ с экономикой страны, либо имеют с Ненькой родственные, исконные корни способствующие переживанию за судьбу НАЦИИ. Хватит РАСЧИТЫВАТЬ НА ДЯДЮ!!..., пора становиться ВЗРОСЛЫМИ.
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24.06.2021 22:34 Відповісти
Шо-та бацька приумолк, шо рыба об лед. Как Юля.
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25.06.2021 02:15 Відповісти
 
 