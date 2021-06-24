Головні новини 24 червня: Меркель і Макрон хочуть поновити діалог з РФ, прессекретарем Зеленського буде ведучий каналу "Україна 24" Никифоров

Лідери Німеччини і Франції хочуть запросити Путіна на саміт глав держав ЄС, Рудьковського відправили в СІЗО, справу Мендель продовжить Никифоров, - головні новини України та світу 24 червня.

Захисника України поранено на Донбасі

Військовослужбовець зазнав проникаючих осколкових поранень під час обстрілу під Майорським. Його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

Меркель і Макрон хочуть відновити діалог з Росією

Видання Financial Times повідомило з посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз повинен шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

У Кремлі ініціативу оцінили позитивно, - заявив Пєсков.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Свіжі рейтинги

Опитування провів Центр Разумкова. За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко - 10%.

У партій розстановка сил така: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6%.

Рудьковського відправили в СІЗО через підозру у викраденні Семінського

Рішення ухвалив Апеляційний суд. Відправити Рудьковського за ґрати просила прокуратура. Його взяли під варту в залі суду і доставили в СІЗО.

Обшуки у Медведчука і його рідні

Слідчі прийшли зокрема і до тещі голови політради "ОПЗЖ". Обшуки проводили слідчі СБУ і ДБР.

Кива заявив, що його викликають на допит через вушанку з радянською символікою. Обдурив

Повістку на допит нардепу ОПЗЖ, за його словами, вручали в спортклубі. Під час вручення Кива був у вушанці з гербом СРСР. Пізніше Офіс генпрокурора спростував слова нардепа: повістку про виклик на допит вручили не Киві, а іншим людям.

ДБР і НАБУ розслідують втручання Венедіктової в справу Татарова

Про це розповів в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. За його словами, є 2 провадження: одним займається НАБУ, а другим - ДБР. Чи допитували саму Венедіктову, Грищук не знає.

Новим прессекретарем Зеленського стане ведучий каналу "Україна 24" Никифоров

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, рішення вже прийнято, і зараз вирішують формальності.