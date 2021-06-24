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Новини
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Головні новини 24 червня: Меркель і Макрон хочуть поновити діалог з РФ, прессекретарем Зеленського буде ведучий каналу "Україна 24" Никифоров

Головні новини 24 червня: Меркель і Макрон хочуть поновити діалог з РФ, прессекретарем Зеленського буде ведучий каналу

Лідери Німеччини і Франції хочуть запросити Путіна на саміт глав держав ЄС, Рудьковського відправили в СІЗО, справу Мендель продовжить Никифоров, - головні новини України та світу 24 червня.

Захисника України поранено на Донбасі

Військовослужбовець зазнав проникаючих осколкових поранень під час обстрілу під Майорським. Його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

Меркель і Макрон хочуть відновити діалог з Росією

Видання Financial Times повідомило з посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз повинен шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

У Кремлі ініціативу оцінили позитивно, - заявив Пєсков.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Свіжі рейтинги

Опитування провів Центр Разумкова. За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко - 10%.

У партій розстановка сил така: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6%.

Рудьковського відправили в СІЗО через підозру у викраденні Семінського

Рішення ухвалив Апеляційний суд. Відправити Рудьковського за ґрати просила прокуратура. Його взяли під варту в залі суду і доставили в СІЗО.

Обшуки у Медведчука і його рідні

Слідчі прийшли зокрема і до тещі голови політради "ОПЗЖ". Обшуки проводили слідчі СБУ і ДБР.

Кива заявив, що його викликають на допит через вушанку з радянською символікою. Обдурив

Повістку на допит нардепу ОПЗЖ, за його словами, вручали в спортклубі. Під час вручення Кива був у вушанці з гербом СРСР. Пізніше Офіс генпрокурора спростував слова нардепа: повістку про виклик на допит вручили не Киві, а іншим людям.

ДБР і НАБУ розслідують втручання Венедіктової в справу Татарова

Про це розповів в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. За його словами, є 2 провадження: одним займається НАБУ, а другим - ДБР. Чи допитували саму Венедіктову, Грищук не знає.

Новим прессекретарем Зеленського стане ведучий каналу "Україна 24" Никифоров

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, рішення вже прийнято, і зараз вирішують формальності.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Медведчук Віктор (1707) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23790) рейтинг (1651) Рудьковський Микола (78) Донбас (22355) Кива Ілля (377) Макрон Емманюель (1456) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+1
Европа ищет прямого контакта с Пуйлом и паРашей. Байден его уже установил.
Поздравляю байденофилов в Украине с победой над ненавистным "мацковским агентом Трампом" и приходом "байдена который порвёт Путлера". Вот, порвал... С. Поток достраивается, дружба с паРашей возобновляется. Получили что хотели...
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24.06.2021 22:10
+1
Ото я й кажу, подивимося, що вибори в Німеччині покажуть. ХДС/ХСС давно вже апгрейда потребують. Хоча вони і позиціонують себе, як правоцентристи, по суті вони давно у бік ліваків вдарилися. Так що не дивно, що з французькими лівоцентристами вони під руку ходять.
А зараз розклад може змінитися.
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25.06.2021 00:36
+1
На рахунок меркельшів, то вони точно ліві, а це не є добре. Так що, зміна політичної ідеології Німеччина потребує, як і весь світ. Третя світова нам не до чого, бо історія як звісно, може повторюватись.
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25.06.2021 05:11
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Главная новость, что Украина прошла в плзй-офф. Как я и спрогнозировал.
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24.06.2021 22:04 Відповісти
Европа ищет прямого контакта с Пуйлом и паРашей. Байден его уже установил.
Поздравляю байденофилов в Украине с победой над ненавистным "мацковским агентом Трампом" и приходом "байдена который порвёт Путлера". Вот, порвал... С. Поток достраивается, дружба с паРашей возобновляется. Получили что хотели...
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24.06.2021 22:10 Відповісти
Главные новости 24 июня: Меркель и Макрон хотят возобновить диалог с РФ, пресс-секретарем Зеленского будет ведущий "Украина 24" Никифоров - Цензор.НЕТ 2430
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24.06.2021 22:22 Відповісти
Не пойму, чего бабе Анжеле неймётся? Практически уже на пенсии, но "диалог" с плешивым ищет.
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24.06.2021 22:33 Відповісти
Так вона на парашу працює, тільки йде на пенсію, так сразу й посаду в копитних отримає в якомусь грязьпромі.
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24.06.2021 22:41 Відповісти
На себе вона працює, можливо "запасний аеродром" готує. Мені ось цікаво, як буде викручіватися мікрон, якщо "зелені" прийдуть в Німеччині до влади, і поведуть політику, що відрізняється від політики ХДС/ХСС. Де однодумців шукати буде?
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24.06.2021 22:56 Відповісти
Ватки в європі достатньо.
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24.06.2021 23:00 Відповісти
Воно то так, але такого впливового, як Німеччина, він у Європі не знайде. Хіба що австріяки та італійці, і то під питанням. А у інших інтереси розходяться.
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24.06.2021 23:45 Відповісти
Ті ж австріяки, венгри, в чехії земан, куди ж без італійців. Та й раша грошей на хабарі ще підкине комусь. В світі ьагато всякої наволочі, а в раші бабла на гидотні справи.
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24.06.2021 23:57 Відповісти
До думки угорців і чехів прислухатися не особливо й будуть, тим більш, що угорці своїми амбіціями і так всіх напружують.
А земан і орбан, також, як і меркель, теж не дункани маклауди. ))
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25.06.2021 00:10 Відповісти
Як не як, а меркель допомогла відстояти сп2. Тай інша дрібна шпана гадить. Як то кажуть, бійтеся ідіотів (або просто куплених) які зібрались в групи.
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25.06.2021 00:18 Відповісти
Ото я й кажу, подивимося, що вибори в Німеччині покажуть. ХДС/ХСС давно вже апгрейда потребують. Хоча вони і позиціонують себе, як правоцентристи, по суті вони давно у бік ліваків вдарилися. Так що не дивно, що з французькими лівоцентристами вони під руку ходять.
А зараз розклад може змінитися.
показати весь коментар
25.06.2021 00:36 Відповісти
На рахунок меркельшів, то вони точно ліві, а це не є добре. Так що, зміна політичної ідеології Німеччина потребує, як і весь світ. Третя світова нам не до чого, бо історія як звісно, може повторюватись.
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25.06.2021 05:11 Відповісти
Клас, ще одного кінченого ватника витягнув...
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24.06.2021 22:47 Відповісти
Раху- в дупу.
Это земля дебилов а-ля путлер
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25.06.2021 05:26 Відповісти
 
 