Видачею паспортів населенню ОРДЛО Росія порушує мінські угоди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ порушує логіку мінських угод, видаючи населенню окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"350 - 400 тис. паспортів - це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в мінських домовленостях. Це свідчить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, "у пріоритеті потенційних переговорів з президентом Росії стоять питання безпеки". Він додав, що "питання зустрічі з Володимиром Путіним стоїть на порядку".

"З Кремлем сьогодні це питання нашої ймовірної можливої ​​зустрічі. Я вважаю, що м'яч сьогодні на стороні Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо порядку, і щодо терміну, і місця зустрічі", - сказав Зеленський.

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