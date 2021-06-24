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Новини Агресія Росії проти України
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Видачею паспортів населенню ОРДЛО Росія порушує мінські угоди, - Зеленський

Видачею паспортів населенню ОРДЛО Росія порушує мінські угоди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ порушує логіку мінських угод, видаючи населенню окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"350 - 400 тис. паспортів - це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в мінських домовленостях. Це свідчить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, "у пріоритеті потенційних переговорів з президентом Росії стоять питання безпеки". Він додав, що "питання зустрічі з Володимиром Путіним стоїть на порядку".

"З Кремлем сьогодні це питання нашої ймовірної можливої ​​зустрічі. Я вважаю, що м'яч сьогодні на стороні Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо порядку, і щодо терміну, і місця зустрічі", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) паспорт (1152) Донбас (22355) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+1
На самом деле это не так уж и плохо. Перед деоккупацией принять механизм, реализующий лишение Украинского гражданства тех, кто имеет гражданство других стран и ву-а-ля - вся эта рыгоанальная шобла остаётся без электората...
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24.06.2021 22:17
+1
а какие дії тут можно предпринять ? рф клало на соглашение, украина подписала соглашение с априори глупыми условиями, а ес и сша обеспокоенны
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24.06.2021 22:53
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На самом деле это не так уж и плохо. Перед деоккупацией принять механизм, реализующий лишение Украинского гражданства тех, кто имеет гражданство других стран и ву-а-ля - вся эта рыгоанальная шобла остаётся без электората...
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24.06.2021 22:17 Відповісти
Стояти сцикуняра! Ти ж тріпало , що вони погані? А щось нове придумати клепки не має ?
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24.06.2021 22:18 Відповісти
і які у відповідь будуть дії президента Зеленського?
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24.06.2021 22:19 Відповісти
а какие дії тут можно предпринять ? рф клало на соглашение, украина подписала соглашение с априори глупыми условиями, а ес и сша обеспокоенны
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24.06.2021 22:53 Відповісти
Зеля всетаки хоче подивитися в дупу *****.
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24.06.2021 22:21 Відповісти
І тому Зеленський підняв ціни на морковку й бурячок. І відразу виріс той, який між ногами (тільки не спереду, а ззаду) - рейтинг.
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24.06.2021 22:23 Відповісти
омг. молодые овощи не в сезон всегда стоят дорого. потому что их мало. через месяц этот буряк с морковкой опять будут стоить 3 копейки. хватит зубожиння, боты
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24.06.2021 22:26 Відповісти
то це ти 25% рейтингу цього лопуха зеленого, малявка?
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24.06.2021 22:30 Відповісти
ты вова галимый коллаборационист
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24.06.2021 22:29 Відповісти
Минские соглашения это незаконный фуфел, всерьез про них может говорить только упоротый наркоман. П.С. Так с 90-х в Крыму российские паспорта выдавали под крышей местного СБУ.
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24.06.2021 22:42 Відповісти
 
 