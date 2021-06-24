Зеленський: Питання про будівництво "стіни" навколо окупованого Донбасу можуть винести на референдум
Якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується альтернативних планів. План "Б" - ми в ньому, я вважаю, перебуваємо. А ті, хто пропонують, наприклад, стіну, як план "Б", або план "С" - неважливо - стіну в будь-якому форматі ... Стіна - це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має приймати народ України", - сказав Зеленський.
За його словами, "якщо не вийдуть якісь альтернативні домовленості зі США, з Росією і паралельно в Нормандському форматі - буде він працювати чи ні - то за "стіну" голосуватиме народ України".
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Турция построила стену на границе с Сирией 330 км всего за ОДИН (Карл) год.
А в донецке уже
выросло за 8 лет окопной войны
новое поколение, которое не стремится в Украину.