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Зеленський: Питання про будівництво "стіни" навколо окупованого Донбасу можуть винести на референдум

Зеленський: Питання про будівництво

Якщо конфлікт не вдасться врегулювати з Росією, США, Німеччиною і Францією, можливий повний розрив України з окупованим Донбасом. Але це рішення доведеться винести на референдум.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується альтернативних планів. План "Б" - ми в ньому, я вважаю, перебуваємо. А ті, хто пропонують, наприклад, стіну, як план "Б", або план "С" - неважливо - стіну в будь-якому форматі ... Стіна - це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має приймати народ України", - сказав Зеленський.

За його словами, "якщо не вийдуть якісь альтернативні домовленості зі США, з Росією і паралельно в Нормандському форматі - буде він працювати чи ні - то за "стіну" голосуватиме народ України".

Читайте також: Операція із захоплення "вагнерівців" не була операцією України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) референдум (627) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+35
Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум - Цензор.НЕТ 3031
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24.06.2021 22:44
+22
😀😀😀

Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже: - Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав.
Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже: - Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку: - А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана
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24.06.2021 22:52
+22
Референдум зі зміни територіальної цілісності України провести не можна. Крім того референдум це всенародне виявлення, тобто з Донбасом і Кримом включно. Але юрист із Криворізької підворітні тільки чув про Конституцію.
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24.06.2021 22:57
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И стену вокруг зеленскава 2х2
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25.06.2021 09:24 Відповісти
Гениальный способ распилить бюджет! А забор? Забора не будет!
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25.06.2021 09:27 Відповісти
После вагнеровцев, Зебил, стена будет вокруг тебя, чмо неукраинское...
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25.06.2021 09:48 Відповісти
Юлька - фароффка была права ! Еще в 1999 году !
Турция построила стену на границе с Сирией 330 км всего за ОДИН (Карл) год.
А в донецке уже
выросло за 8 лет окопной войны
новое поколение, которое не стремится в Украину.
Зеленський: Питання про будівництво "стіни" навколо окупованого Донбасу можуть винести на референдум - Цензор.НЕТ 3802
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25.06.2021 11:17 Відповісти
Это не "стена",а так...разграничение. Пару выстрелов с танковой пушки и 100 метров стены как не было. Это бессмысленно. Строили колючку на границе. А то она даже размеченной не была.
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25.06.2021 11:29 Відповісти
Какая стена?!!!! Из чего?!!! При Яценюке вообще речь шла о колючке для демаркации границы. У нас же почти 1000 км. не было размеченной границы. Это давало возможность оккупантам шастать как попало. Именно об этом шла речь,что мудачуки и Г+Г всякие, гнали волну про какую-то "стену". Строить стену бессмысленно: ее разнесут артой за секунды. Но Бубочка -наркоман этого даже не понимает. Какого же идиота выбрали наши рабские холопы!!!!
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25.06.2021 11:26 Відповісти
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