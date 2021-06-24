Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон

Російська влада закликала росіян "ретельно зважувати ризики при плануванні виїздів за кордон" оскільки на думку МЗС РФ США почали на росіян справжнє "полювання".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано у зверненні, розміщеному на офіційному сайті МЗС РФ.

У тексті зазначається: "МЗС Росії неодноразово попереджало про високу небезпеку довільних затримань і арештів громадян Росії, до яких у американської влади є претензії, під час їхніх поїздок у США і країни, що мають із Вашингтоном угоди про видачу.

Останнім часом на тлі загострення з вини США двосторонніх відносин таке переслідування наших співгромадян набуло характеру справжнього полювання. Демонстративно ігноруючи юридичні механізми російсько-американського Договору 1999 року про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, спецслужби і правоохоронні органи США використовують нечесні методи для стеження за росіянами, які виїхали в закордонні поїздки, а також для їх арешту або навіть відкритого захоплення у взаємодії з силовиками відповідних країн".

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У російському МЗС підкреслили: "Тільки за минулі два роки за запитами Вашингтона в різних європейських країнах були схоплені близько 20 громадян Російської Федерації, а всього в жорна американського карального правосуддя потрапили понад 60 осіб. Серед них жертви найбільш резонансних нападів на наших співвітчизників, включаючи льотчика К.В.Ярошенка, заарештованого в Ліберії і який зазнав там катувань тюремників, а потім екстрадованого в Нью-Йорк, де йому дали 20 років за не вчинений ним злочин. Згадуємо у зв'язку з цим і про насильницьке затримання в 2014 р на Мальдівських островах Р.В.Селезньова з подальшим засудженням на тривалий термін в США. Звісно, пам'ятаємо і про В.А.Буте, якого вивезли з Таїланду і безуспішно намагалися зламати, засудивши в результаті на 25 років".

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"Будь-який громадянин Російської Федерації, що виїжджає за кордон, має повністю усвідомлювати, що проти наших людей, незалежно від їх поглядів, застосовується свідомо упереджений підхід американської судово-пенітенціарної системи, що керується ксенофобським принципом "З Росії - отже винен". Зрозуміло, наше Посольство у Вашингтоні і російські генконсульства в інших американських містах завжди надавали і надаватимуть максимальну допомогу співгромадянам, які потрапили в біду, домагаючись дотримання їх прав і якнайшвидшого повернення на Батьківщину", - підкреслюється в інформації.

У заяві сказано: "Але обставини такі, що з урахуванням непередбачуваності поведінки американських правоохоронців, а також візової дискримінації, що практикується щодо росгромадян, з багатьох точок зору, краще утримуватися від поїздок у США і залежні від них треті країни, включаючи ті з них, які мають із Вашингтоном угоди про екстрадицію. Повний список таких країн наведено на сайті Держдепартаменту"

"З урахуванням викладеного наполегливо рекомендуємо ретельно зважувати ризики при плануванні виїздів за кордон, особливо якщо є підстави припускати наявність "особливого інтересу" до себе з боку спецслужб і правоохоронних органів США", - резюмували в російському МЗС.

а таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции. Полный список таких стран приведен на сайте Госдепартамента"

"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - резюмировали в российском МИД.