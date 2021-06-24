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Новини
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Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон

Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон

Російська влада закликала росіян "ретельно зважувати ризики при плануванні виїздів за кордон" оскільки на думку МЗС РФ США почали на росіян справжнє "полювання".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано у зверненні, розміщеному на офіційному сайті МЗС РФ.

У тексті зазначається: "МЗС Росії неодноразово попереджало про високу небезпеку довільних затримань і арештів громадян Росії, до яких у американської влади є претензії, під час їхніх поїздок у США і країни, що мають із Вашингтоном угоди про видачу.

Останнім часом на тлі загострення з вини США двосторонніх відносин таке переслідування наших співгромадян набуло характеру справжнього полювання. Демонстративно ігноруючи юридичні механізми російсько-американського Договору 1999 року про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, спецслужби і правоохоронні органи США використовують нечесні методи для стеження за росіянами, які виїхали в закордонні поїздки, а також для їх арешту або навіть відкритого захоплення у взаємодії з силовиками відповідних країн".

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У російському МЗС підкреслили: "Тільки за минулі два роки за запитами Вашингтона в різних європейських країнах були схоплені близько 20 громадян Російської Федерації, а всього в жорна американського карального правосуддя потрапили понад 60 осіб. Серед них жертви найбільш резонансних нападів на наших співвітчизників, включаючи льотчика К.В.Ярошенка, заарештованого в Ліберії і який зазнав там катувань тюремників, а потім екстрадованого в Нью-Йорк, де йому дали 20 років за не вчинений ним злочин. Згадуємо у зв'язку з цим і про насильницьке затримання в 2014 р на Мальдівських островах Р.В.Селезньова з подальшим засудженням на тривалий термін в США. Звісно, пам'ятаємо і про В.А.Буте, якого вивезли з Таїланду і безуспішно намагалися зламати, засудивши в результаті на 25 років".

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"Будь-який громадянин Російської Федерації, що виїжджає за кордон, має повністю усвідомлювати, що проти наших людей, незалежно від їх поглядів, застосовується свідомо упереджений підхід американської судово-пенітенціарної системи, що керується ксенофобським принципом "З Росії - отже винен". Зрозуміло, наше Посольство у Вашингтоні і російські генконсульства в інших американських містах завжди надавали і надаватимуть максимальну допомогу співгромадянам, які потрапили в біду, домагаючись дотримання їх прав і якнайшвидшого повернення на Батьківщину", - підкреслюється в інформації.

У заяві сказано: "Але обставини такі, що з урахуванням непередбачуваності поведінки американських правоохоронців, а також візової дискримінації, що практикується щодо росгромадян, з багатьох точок зору, краще утримуватися від поїздок у США і залежні від них треті країни, включаючи ті з них, які мають із Вашингтоном угоди про екстрадицію. Повний список таких країн наведено на сайті Держдепартаменту"

"З урахуванням викладеного наполегливо рекомендуємо ретельно зважувати ризики при плануванні виїздів за кордон, особливо якщо є підстави припускати наявність "особливого інтересу" до себе з боку спецслужб і правоохоронних органів США", - резюмували в російському МЗС.

а таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции. Полный список таких стран приведен на сайте Госдепартамента"

"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - резюмировали в российском МИД.

Автор: 

МЗС рф (961) США (22737)


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Топ коментарі
+18
Сафарі на лаптєй?
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24.06.2021 22:54
+15
Що там закликати, закрили кордон і все, кацапи дома.
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24.06.2021 22:57
+14
Самі кацапи звісно, англосакси як і весь світ й досі думають що кацапи люди.
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24.06.2021 22:58
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Сафарі на лаптєй?
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24.06.2021 22:54 Відповісти
Визы вводите. Выездные.
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24.06.2021 22:54 Відповісти
Партбюро нужно. И компетентные органы.
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24.06.2021 23:49 Відповісти
А ще "коміссію старих большєвіков", якщо в "капстрани".
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24.06.2021 23:56 Відповісти
😀
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24.06.2021 22:55 Відповісти
Цікаво хто першим опустить залізний занавіс на кацапію англо-сакси чи самі кацапи?
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24.06.2021 22:56 Відповісти
Самі кацапи звісно, англосакси як і весь світ й досі думають що кацапи люди.
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24.06.2021 22:58 Відповісти
Що там закликати, закрили кордон і все, кацапи дома.
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24.06.2021 22:57 Відповісти
Русню гнобят заграницей и это хорошо.
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24.06.2021 22:58 Відповісти
Фашисты прикидываются безвинно преследуемыми и поругаемыми... Не выйдет, выкусите!
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24.06.2021 23:00 Відповісти
Ех, а 32 вагнерівця, як би вони зараз сиділи б класно...
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24.06.2021 23:02 Відповісти
Насколько помню, что тот же Селезнов кардингом занимался, взломом банковских счетов или кацапы думают, что воровать можно и в других странах и за это ничего не будет, если папа депутат.
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24.06.2021 23:10 Відповісти
"американского карательного правосудия"?Такое и при Брежневе не часто можно было услышать)
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24.06.2021 23:10 Відповісти
Нах вы всрались кому, кацапы?
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24.06.2021 23:10 Відповісти
Интернет тоже надо от них закрывать
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24.06.2021 23:11 Відповісти
Пака призывают. Но! Скоро мокшанских терпилоидов кремляди запрут в их гулагское стойло, без права высунуть ат туда даже морду на волю. Для их жэ, как им сообщат, собствиннай бизапаснасти. С чем их и паздравляю. Заранее
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24.06.2021 23:17 Відповісти
Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 9189
показати весь коментар
24.06.2021 23:22 Відповісти
Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 3349
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24.06.2021 23:24 Відповісти
ГОсподи, спасибо! если бы это было правдой - не будет очередей, криков, хамства, жлобства...
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24.06.2021 23:37 Відповісти
СССРовский коммунизм возвращается. Тогда также мозги **....ли о том, что за границей все "Г". И что видим? А то, что все шишкари в 90-е съ**...лись за границу.
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24.06.2021 23:37 Відповісти
Это предупреждение - выедешь за кордон, а потом как бы чего не вышло.
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24.06.2021 23:46 Відповісти
Американці підписували з мордором цей Договір 1999 р. коли мордор за дві щоки чвакав ножки буша, випрошував у них право торгувати нафтою та газом мотивуючи тим, що вони ж мають десь заробити гроші, щоб віддати борги серсерсерсеру та завєрял американців шо вони будуть йти демократичним шляхом та поважати міжнародне право. А коли кацап наївся, напився, заробив на нафті й газі бабла і як завжди водиться оборзєл і почав класти ноги на стіл та качати права, щипати тих хто слабше і вважати себе пупом Землі то цей Договір вже втратив будь які моральні та юридичні права.
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24.06.2021 23:55 Відповісти
Триндець кацапії тепер засеруться по самі вуха...То хоч шось світле бачили а тепер ...тільке одне лайно і парма....парма і лайно... насрав , з'їв в турму насрав , з'їв в турму і знов лайноі парма правма і лайно.......Романтика кацапського життя Все кацапи дупа закривається ви тепер в ній поки не помрете... То хоч інколи з неї виглядали )) атепер на виході з вашої дупи-буде ушільнення....
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24.06.2021 23:59 Відповісти
Как говоріл товаріщ Горбачов :"І ето правільно, товаріщі! "
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25.06.2021 00:05 Відповісти
пусть валят нах отовсюду кацапские приблуды -
воры, жлобы и пиндуны, кровавые иуды !
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25.06.2021 00:20 Відповісти
отличная новость!
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25.06.2021 00:35 Відповісти
Ну когда уже на россии введут выездные визы! Вперёд-назад в любимый совок!
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25.06.2021 00:38 Відповісти
На загранкурортах теперь полотенца в гостиницах никто тырить не будет.
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25.06.2021 01:12 Відповісти
Переслідування наших громадян з боку США набуло характеру полювання, - МЗС РФ закликало росіян не виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 4570
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25.06.2021 01:18 Відповісти
А вот и правильно!!!

Кругом враги.
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25.06.2021 01:25 Відповісти
Русофобія всесвітня затєваєцца!
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25.06.2021 01:30 Відповісти
І правильно.Нехай щастить.
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25.06.2021 02:02 Відповісти
А ведь предупреждали кацапа, мол, не бухай из копытца... Дык, не козленочком стал - козлом отпущения(за грехи пынины).
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25.06.2021 02:03 Відповісти
БЫл бы я кацапом, для меня это было бы поводом забухать, бо кацапам один хрен, лишь бы был повод.
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25.06.2021 02:09 Відповісти
Сделайте одолжение сидите дома а то куда не сунешься везде «братики»
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25.06.2021 02:34 Відповісти
Одним словом, козломорді, Мухосранск і тільки Мухосранск!
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25.06.2021 02:46 Відповісти
napalm
**********! Посещайте золотое кольцо расеи: Рязань-Казань-Сызрань и Засрань! А также город-геморой Спермь!
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25.06.2021 02:51 Відповісти
А також Місяць (Смоленська область);Сонце (Псковська область);Венера (Республіка Білорусь);Юпітер (Башкортостан).
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25.06.2021 08:06 Відповісти
почалась "ахота на валков"?
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25.06.2021 08:03 Відповісти
"З Росії - отже винен"

=============
Так що ж робити, як воно правда?
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25.06.2021 11:11 Відповісти
Вот что значит быть русским."Независимо от политических взглядов" пишут...Скоро слово "русский"будет ругательством.
Совет немногочисленным вменяемым россиянам-бежите оттуда,двери закрываються!
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25.06.2021 14:50 Відповісти
 
 