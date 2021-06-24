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декомунізація (553) Кива (377) Офіс Генпрокурора (3153)

Киві підозру не вручали. Повістки про виклик на допит вручили іншим людям, - Офіс генпрокурора

Киві підозру не вручали. Повістки про виклик на допит вручили іншим людям, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора спростував слова народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви про те, що йому вручили підозру у справі про поширення комуністичної символіки.

Про це пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила виданню "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

"Народному депутату України про підозру не повідомлялося і повістки не вручалося. Повістки про виклик до Офісу Генерального прокурора на допит як свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручено іншим особам", - сказали в офісі генпрокурора.

Раніше Кива заявив, що співробітники ДБР і Офісу генпрокурора вручили йому повістку через шапку з радянською символікою. Його нібито кличуть на допит як свідка.
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Топ коментарі
+10
Ему вручили дохторскую, колбасу.
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24.06.2021 22:56
+5
Старинная пословица совейской армейки вспомнилась глядя на чмо это. *Как одену портупею, всё тупею и тупею*.
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24.06.2021 23:07
+4
Что, те тоже в шапке?
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24.06.2021 22:57
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Ему вручили дохторскую, колбасу.
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24.06.2021 22:56 Відповісти
Что, те тоже в шапке?
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24.06.2021 22:57 Відповісти
Не, просто лысые и ипанутые.
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24.06.2021 23:02 Відповісти
Дык он драочливый!
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24.06.2021 23:05 Відповісти
Старинная пословица совейской армейки вспомнилась глядя на чмо это. *Как одену портупею, всё тупею и тупею*.
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24.06.2021 23:07 Відповісти
цирк на дроті
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24.06.2021 23:12 Відповісти
Кива хочет на нары в камеру, человек на 12, чтобы доказать кто в ней будет главный петух?
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24.06.2021 23:13 Відповісти
Ой йо... так Кива вже починаю косить... Косить під хворого на голову... Зараз в в шапці потім в колготах..далі пір'я почне собі в дупу вставлять... Ну його шефу ж гайки прикрутили і починають спускати в каналзацію...От він і стратегічно як вчений виконує симптоми пихічної хвороби... Так і хочться сказати Пан Кмва ви переграєте краше будьте самим собою тоді прокурори точно повірять що ви хворий
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24.06.2021 23:33 Відповісти
Киві підозру на вручали. Повістки про виклик на допит вручили іншим людям, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4809
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24.06.2021 23:37 Відповісти
ні ну я точно не антрополог но по черепу цього ..м.м.м.....експоната можу сказать ..невисокий скошений до заду лоб говорить про надзвичайну надзвичайну розумову відсталість... У людиноподібних мавп і то лоб рівніший. Може не треба його в турму може у вальєр до мавп ну там догорили в зоопарку.. вінхо ту горилу розвеселить кращою іграшкою для горили стане
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25.06.2021 00:12 Відповісти
до мавп ну там догорили в зоопарку
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25.06.2021 01:11 Відповісти
"Я готов понести за это наказание, я готов отвечать перед законом. Я буду горд находится в суде по таком обвинению", - лысое говно в ушанке
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24.06.2021 23:38 Відповісти
Жаль, что не вручали. Впрочем, ему бы сейчас подозрение в фальсификации результатов своей научной работы.
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24.06.2021 23:39 Відповісти
Зря Венедиктовна подписала пыдозру, Зря . Как он похож на олигофрена! Это фото необходимо публиковать везде и каждый день.
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25.06.2021 00:13 Відповісти
Дурачкам таланить!
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25.06.2021 02:51 Відповісти
Шапка офіцерська.... Кокарда - генеральська ... А а мізки - як у "сраного дємбєля" зі стройбату!...
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25.06.2021 06:18 Відповісти
Дурдом прямо какой то,один гамадрил открыто носит запрещённую символику а подозрение вручают каким то "другим лицам". Эй Венедиктова у тебя всё со зрением и головой в порядке? Кива был в шапке с кокардой СССР и мы его все видели а не "других лиц".
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25.06.2021 10:00 Відповісти
 
 