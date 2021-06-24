Зеленський планує на зустрічі з Байденом обговорити укладення між Україною та США угоди у сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом має намір обговорити укладення між Україною та США угоди у сфері оборони.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас кілька блоків, які ми повинні обговорити. Щодо безпеки блок, я ще раз підтверджую, що це питання не тільки Плану дій щодо членства в НАТО, це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного контракту, або меморандуму між нашими країнами", - сказав Зеленський. Він зазначив, що "планує обговорити з президентом США збільшення в Україну військових поставок".

Зеленський також додав, має намір обговорити з Байденом питання "Північного потоку", Донбасу, Криму, чорноморського регіону та українського флоту як ключових у сфері безпеки.

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Зеленський спростував дезінформацію про те, що США заморозили надання військової допомоги Україні.

"Сьогодні вже є офіційна відповідь Білого дому, де вони кажуть, що це - чистий фейк. Військова допомога точно збільшена", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що переговорам у Білому домі передуватиме його зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, на якій також обговорюватимуться всі ці гострі питання.