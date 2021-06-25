До Єрмака нуль питань у СБУ і розвідки, я йому довіряю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав керівника свого Офісу Андрія Єрмака патріотом і потужним менеджером, якому він повністю довіряє.

Про це президент розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єрмак - реальний, потужний менеджер, не на словах, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 - тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною, не буде залишатися на будь-яких посадах", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що СБУ надає йому інформацію про все оточення.

"До пана Єрмака нуль питань у Служби безпеки України, нуль питань в української розвідки, я йому довіряю", - підкреслив Зеленський.

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