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До Єрмака нуль питань у СБУ і розвідки, я йому довіряю, - Зеленський

До Єрмака нуль питань у СБУ і розвідки, я йому довіряю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав керівника свого Офісу Андрія Єрмака патріотом і потужним менеджером, якому він повністю довіряє.

Про це президент розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єрмак - реальний, потужний менеджер, не на словах, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 - тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною, не буде залишатися на будь-яких посадах", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що СБУ надає йому інформацію про все оточення.

"До пана Єрмака нуль питань у Служби безпеки України, нуль питань в української розвідки, я йому довіряю", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Операція із захоплення "вагнерівців" не була операцією України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) СБУ (12805) Єрмак Андрій (1374) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+49
Это слова ПРЕДАТЕЛЯ-ДИВЕРСАНТА который занимает высший пост в державе !!! это ПЗДЦ
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25.06.2021 00:06
+48
У СБУ, которое возглавляет мой друг детства Баканов, нет вопросов к моему другу Ермаку.
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25.06.2021 00:06
+43
"Операция по захвату "вагнеровцев" не была операцией Украины, - Зеленский" ..

Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения (Ермак).. И эту проверку, Вовочка, позорно и тупо провалил, засветив всех и вся. (с)
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25.06.2021 00:04
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"Он пришел со мной, он уйдет со мной..."

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Крепко повязаны... Вот и уходите оба!
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25.06.2021 17:18 Відповісти
Дорожка вам скатертью, попутного ... в пятую точку.
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17.10.2021 18:53 Відповісти
А чи довіряємо ми йому якщо він довіряє " Козиру" - і хто тоді керує Україною .
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19.11.2021 21:38 Відповісти
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