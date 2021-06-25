УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9686 відвідувачів онлайн
Новини
14 839 89
корабель (1593) Чорне море (1617) Джонсон Борис (572)

Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон

Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проходження британського військового корабля 23 червня в Чорному морі біля Криму було демонстрацією невизнання російської анексії українського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь.

"Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, рівноправ’я, а також верховенство закону і свободу мореплавства", - сказав прем’єр-міністр.

Москва заявляє, що її катери берегової охорони та літаки застосували попереджувальний вогонь, але Лондон каже, що не визнає російського бачення того, що сталося.

Британський прем’єр-міністр заявив, що про російські води там не йдеться.

"Важливо те, що ми не визнаємо російську анексію Криму. Це частина суверенної української території. Цілковито правильно підтримувати закон і домагатися свободи мореплавства, обравши найкоротший шлях між двома пунктами", - наголосив Джонсон.

Український посол у Лондоні Вадим Пристайко у середу сказав британському радіо, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ висловив протест послу Британії через інцидент з есмінцем Defender і пригрозив наслідками у разі повторення "подібних провокацій"

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
Проходя мимо Соломоновых островов, американский авианосец вызвал недовольство местных туземцев. Суровые воины улюлюкали, показывали рожи и даже кинули в воду несколько помидоров.
Моряки с интересом наблюдали за их действиями, решив, что проводится какой-то религиозный обряд - и продолжили путь.
Названия и страны вымышлены, но суть сохранена.
показати весь коментар
25.06.2021 00:08
+37
Щира подяка!
показати весь коментар
25.06.2021 00:09
+34
Джонсон красавчик. Макнул кремль на славу.
показати весь коментар
25.06.2021 00:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проходя мимо Соломоновых островов, американский авианосец вызвал недовольство местных туземцев. Суровые воины улюлюкали, показывали рожи и даже кинули в воду несколько помидоров.
Моряки с интересом наблюдали за их действиями, решив, что проводится какой-то религиозный обряд - и продолжили путь.
Названия и страны вымышлены, но суть сохранена.
показати весь коментар
25.06.2021 00:08 Відповісти
Не стесняйтесь 😹
показати весь коментар
25.06.2021 00:16 Відповісти
Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 4729
показати весь коментар
25.06.2021 01:19 Відповісти
япатсталом
показати весь коментар
25.06.2021 11:19 Відповісти
нех_йнадрезервациямишастать
показати весь коментар
25.06.2021 11:20 Відповісти
отвезли гуманитарочу..........
показати весь коментар
25.06.2021 11:21 Відповісти
А ишо их начало бАмбить, причём прямо в штаны
показати весь коментар
25.06.2021 04:43 Відповісти
И еще показывали голые грязные задницы.
показати весь коментар
25.06.2021 11:12 Відповісти
Щира подяка!
показати весь коментар
25.06.2021 00:09 Відповісти
Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 5031
показати весь коментар
25.06.2021 00:25 Відповісти
Вчора тут місцевий Бігус під ніком Володимир Горбатько так само верещав на Борю, на Джо, на те, що вони на ху#ла працюють, емігрантів кличуть, кордони відкрили. Карачє, брєд кацапської пропаганди від україномовного троля.
показати весь коментар
25.06.2021 00:38 Відповісти
Як Ви, Ірено, вірно підмітили "місцевий Бігус під ніком Володимир Горбатько, .... брєд кацапської пропаганди від україномовного троля".
Тільки він не троль, а жирний бот...
показати весь коментар
25.06.2021 02:12 Відповісти
"Артьоймєй Астровскай" у своєму репертуарі! "Горбатько" це він - тільки не в "блазенському ковпаку" а в костюмі з галстуком
показати весь коментар
25.06.2021 04:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442467, Володимир Горбатько - це реальна людина (на фото). Ось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 стаття про нього на Вікіпедії .
З рештою згоден.

Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон - Цензор.НЕТ 9257
показати весь коментар
01.07.2021 09:41 Відповісти
упоротые бриты !!!!
показати весь коментар
25.06.2021 00:46 Відповісти
зато шпион Зеленский ничего не заметил и думает что это российские территориальные воды

Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3562
показати весь коментар
25.06.2021 00:13 Відповісти
Косовороточники живут в другом мире , так как реальность для них недостижима !
показати весь коментар
25.06.2021 00:18 Відповісти
Вони басейн новий збудували за державний кошт на державній дачі. Жарка же.
показати весь коментар
25.06.2021 00:33 Відповісти
Так у них пентхаус в Ялте
показати весь коментар
25.06.2021 02:06 Відповісти
Зеленый 🤢🤡😈 засранец , ни одного слова в поддержку Великобритании , подумывает , уголовное дело открыть , как на Порошенко ?
показати весь коментар
25.06.2021 00:15 Відповісти
На Джонсона уголовное дело, как и на Байдена. Бубочка у нас такой!
показати весь коментар
25.06.2021 08:35 Відповісти
Зачет. Лохматый Борис знатно тупину на его место указал. А вот Великобритании тупин хамить не сможет. Получится как с его катерочками возле эсминца. Рабсияне, спасайте тупина, он же в своем подвале задохнется... Если не спасете, то следующим фюрером у вас будет Шойгу, а он очень и очень знает про тайгу...
показати весь коментар
25.06.2021 00:15 Відповісти

Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1539
показати весь коментар
25.06.2021 00:31 Відповісти
Шо это за выпердыш рядом с боевым кораблем бритов?
показати весь коментар
25.06.2021 00:35 Відповісти
Ну это понятно. Как ты думаешь, на сколько % блок НАТО покрывает "береговыми ракетными комплексами акваторию Черного моря"? На 100%?
На 500% На 1000%? Сколько кацапских лоханок останутся на плаву после дружного залпа с берегов Турции, Болгарии и Румынии?
показати весь коментар
25.06.2021 00:51 Відповісти
Раша стреляет даже на украинской земле, не говоря о других странах. С чего бы ей в нейтральных водах не стрелять? Это же кацапы. А они %oбнутые на всю кукушку.
показати весь коментар
25.06.2021 01:00 Відповісти
Точно таких размеров "выпердеши" и америка Украине передала, это катера береговой охраны,они не могут быть размерами с айсберг,у них цели другие.
показати весь коментар
25.06.2021 09:48 Відповісти
Водоизмещение сторожевого корабля РФ 750 т, водоизмещение эсминца "Defender" 8500 т, самолет РФ Су24м, вообще не проблема, эсминец "Defender" заточен на ПВО.
показати весь коментар
25.06.2021 10:44 Відповісти
Джонсон красавчик. Макнул кремль на славу.
показати весь коментар
25.06.2021 00:16 Відповісти
макнул меркелькремыль так оно вернее
показати весь коментар
25.06.2021 11:25 Відповісти
Красава!
показати весь коментар
25.06.2021 00:19 Відповісти
ворованное можно признать :
или украденным ,
или спис женным...
третьего - не дано !
показати весь коментар
25.06.2021 00:22 Відповісти
Вы слышали что московиты говорят , что в Дании насилуют черепах ? Я это не толко слышал , я сам видел как датчане пару дней назад изнасиловали черепах их ПаРаши и к тому ещё 4 раза . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.06.2021 00:23 Відповісти
Хоть одна адекватная голова нашлась... Браво !!!
показати весь коментар
25.06.2021 00:24 Відповісти
Американский генерал предупредил: Россия хочет захватить Мариуполь и Одессу

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/24/119981/amerikanskij-general-predupredil-rossiya-khochet-zakhvatit-mariupol-i-odessu.shtml
показати весь коментар
25.06.2021 00:28 Відповісти
давно хочет уже восьмой год как....
показати весь коментар
25.06.2021 11:26 Відповісти
Когда Кацапердия развалится на ошметки, тогда и мир будет спокойнее.
показати весь коментар
25.06.2021 00:32 Відповісти
И про Совок еще 30 лет назад было нереально. А прошло пару месяцев и стало реально... Кто в теперешней Рабсии сыграет роль ГКЧП?
показати весь коментар
25.06.2021 00:37 Відповісти
Серьёзно? А с каких херов тогда "выигравшая Раша" влезает во внутренниеи дела этих "14 гирь"? Зачем аннексирует их территории?
показати весь коментар
25.06.2021 00:58 Відповісти
Коцап захныкал😂🌷×××
показати весь коментар
25.06.2021 01:06 Відповісти
а я вас обох, іі тебе, касапа, і зебіла придуркуватого і не поважаю, і спамлю. За вашу обопільну брехню.
показати весь коментар
25.06.2021 01:09 Відповісти
Счас тебе путеных во все щели натыкают форумчане. Спи спокойно, дорогой товаристч.
показати весь коментар
25.06.2021 01:16 Відповісти
Так чем там всё закончилось? Причалил тот эсминец в Севастополе или как? И если да, то в порту, кричали женщины ура, и в воздух лифчики бросали или нет? Итог какой?
показати весь коментар
25.06.2021 00:28 Відповісти
Всю русню рассадили на бутылки, шоб те чинно и благостно радовались побьеде коцапсково флота над проклятыми британцами.
показати весь коментар
25.06.2021 00:34 Відповісти
яка все ж таки прірва між ставленням до орди з боку Британії та Німеччини з Францією.
показати весь коментар
25.06.2021 00:29 Відповісти
Потому Британия и вышла из европейской клоаки.
показати весь коментар
25.06.2021 00:38 Відповісти
на ЧФ рашки был подготовлен стандартный для этих случаев приказ:
"Открыть кингстоны !"
показати весь коментар
25.06.2021 00:50 Відповісти
А шо? Неплохой вариант. Сперва с бадуна пульнуть куда-то в белый свет, как в копеечку. Потом огласить, шо стреляли по бритам. А потом героически самозатопиться во избежание двусмысленности. "Врагу не сдаецца наш гордый Варяг, пощады никто не жела-а-ет! "
показати весь коментар
25.06.2021 00:55 Відповісти
Дякуємо, Борисе, за підтримку. Торі завжди були за незалежну Україну, ми це пам'ятаємо.
показати весь коментар
25.06.2021 01:07 Відповісти
Many thanks to Johnson - a friend of Ukraine!
показати весь коментар
25.06.2021 01:08 Відповісти
ну раз америка троха стухла то хоть королева делает Бритайн немного греат эгейн. хотя может просто помнят использование химоружия массового поражения (а так же ядерного загрязнения) с гражданскими жертвами.
показати весь коментар
25.06.2021 01:17 Відповісти
у нас некоторые на второй день "забывают"
показати весь коментар
25.06.2021 01:18 Відповісти
Британия выходит на новый уровень ...русофобии))))
показати весь коментар
25.06.2021 01:25 Відповісти
Нахождение британского корабля в Черном море было демонстрацией непризнания Крыма российским, - Джонсон

А что по этому поводу сказал найвеличніший лидер современности?
показати весь коментар
25.06.2021 02:09 Відповісти
Вообще-то шестерка британских эсминцев "тип 45" все названия которых начинаются с D - Daring, *********, Diamond, Dragon, Defender, Duncan являются прежде всего носителями системы ПВО и ПРО морского базирования, оснащенной двумя локаторами, которые даже кацапская Вики уважительно считает одними из лучших в мире радаров для корабельных систем ПВО. Дальность их действия составляет более 400 км, высота обнаружения целей достигает ближнего космоса, а их высокая башня не столько формирует характерный силуэт эсминцев, сколько позволяет заблаговременно обнаруживать на высоте от 5 метров от поверхности земли или моря летящие со скоростью более 2,5М крылатые ракеты противника. Добавим, что эта пара радаров с системами РЭБ фиксируют все виды радиоэлектронного излучения, сможет сопровождать до 1000 выявленных целей и управлять одновременным ведением ракетной и артиллерийской стрельбы на 360° по 32 из них - воздушным, морским и наземным. Короче, пролетавшему рядом Су-24, остальным 19 якобы самолетам и двум кацапским катерам не позавидуешь. Раша говорит что это была провокация? На самом деле это была хорошо спланированная операция, и раша это прекрасно знает, но боится об этом сказать. Операция военно-политическая. Военная - эсминец провел глубокую электронную разведку работы РЛС, центров связи и управления, авиации и ПВО противника. Политическая - продемонстрировал флаг (одна из главных миссий военных флотов), а значит присутствие и интересы Британии в конфликтном морском районе. И послал кацапов *****. Что и подтвердил мистер Джонсон.
показати весь коментар
25.06.2021 02:19 Відповісти
Дави козломордих!
показати весь коментар
25.06.2021 02:37 Відповісти
Уважаю англичан. Вот что значит по настоящему не признавать Крым российским. "Шел из Украины мимо Украины. Что там московиты орут ума не приложу."
показати весь коментар
25.06.2021 02:48 Відповісти
Ну да. Надо сидеть тихо, а то Тупин нападет...
показати весь коментар
25.06.2021 06:22 Відповісти
То ******* пробачати всі його маразматичні хатєлкі ?
показати весь коментар
25.06.2021 08:31 Відповісти
Якої війни, придурку? Роз'******* би Ватостополь і всі касаби, які залишилися би живими, побігли би у лаптях в напрямку керченського мостика.
показати весь коментар
25.06.2021 11:50 Відповісти
Даже если бы все корабли НАТО которые сейчас в Черном Море отстрелялись по московским ********* ни хера бы русске не сделали бы.
показати весь коментар
25.06.2021 13:02 Відповісти
И шо, он не посылал моряков на смерть как Порошенко?
показати весь коментар
25.06.2021 04:33 Відповісти
таки да вы ж не ровняйте даже то что болтается в средиземноморье с тем всем что реально
есть у нас
показати весь коментар
25.06.2021 11:30 Відповісти
Быдло Мавзолейное докажет всему Миру,что Крым это древняя турецкая территория...,на Олимпиаду в Японию быдло Мавзолейное поедет с флагом Гимном Интернационал и на спине нарисуют карту сраной РАБссии с Крымом.... Стаду барановдадут орден ООН и ОБСЕ заслуженные ДЕБИЛЫ МИРА.... А также медаль 1975 года из города Хельсинки,где было подписаны документы по безопасности и сотрудничеству в Европе...
Мавзолейное БЫДЛО,тупое быдло...так было есть и будет....
показати весь коментар
25.06.2021 04:46 Відповісти
Учения НАТО Си Бриз в Крыму начнутся 28 июня....,крысы позорные в норы..... и Берлоги...трусы и подонки,
показати весь коментар
25.06.2021 04:49 Відповісти
надо было походить, а не драпать. струсили.
показати весь коментар
25.06.2021 06:26 Відповісти
Мавзолейные идиоты,есть рамки Международного морского права,территориальные воды Украины в 19 км зоне в Крыму,вас обосрали бриты,кораблик тот шел в Грузию сторого по маршруту и никуда он не драпал...Машка Захерова Дезу гонит...впрочем нормальное состояние РАБссиянской Помойки...
показати весь коментар
25.06.2021 07:48 Відповісти
Час коли можна сплатити збитки та втекти запарєбрік з АРК минає. Лугандон не навчив москалів нічому.
показати весь коментар
25.06.2021 09:35 Відповісти
Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон - Цензор.НЕТ 4264
показати весь коментар
25.06.2021 09:40 Відповісти
УВАЖЕНИЕ БРИТАНИИ!!!!!!
показати весь коментар
25.06.2021 09:58 Відповісти
Эти дебилы с Крымского полуострова опубликовали свое видео - они так обосрались, что громко обьявили : «исключить попадание по Дефендеру!» - и стреляли по Солнцу. Дефендер по радио им, дебилам, четко заявил - не напрягайтесь, мы будем продолжать движение в признанных ООН международным сообществом водах - и пошли нахрен со своими угрозами.
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/255988
показати весь коментар
25.06.2021 10:26 Відповісти
Міноборони України підтримує і розповсюджує брехливу московську пропаганду?
показати весь коментар
25.06.2021 10:55 Відповісти
это минобороны не Украины а бобачки-агента
показати весь коментар
25.06.2021 11:32 Відповісти
Українські ЗМІ теж розпосюдили цю кремлядську брехню і виставили агресора таким, який начеб то захищає окуповані території від непроханих іноземних туристів, щоб інші не пхалися
показати весь коментар
25.06.2021 12:08 Відповісти
Похоже, что «Кузькина мать» все же родилась не в Московии, а в Британии.
показати весь коментар
25.06.2021 11:03 Відповісти
Похоже ответочка за вой рф по-поводу крыма на футболках сборной Украины по футболу...
показати весь коментар
25.06.2021 11:30 Відповісти
ну вот и здайте бритам в аренду все бухты и причалы севаса на сто лет....
показати весь коментар
25.06.2021 11:33 Відповісти
Касаби образились. Стільки бомбили, стільки стріляли, а корабель Королівського флоту цього не завважив
показати весь коментар
25.06.2021 12:21 Відповісти
А всё-так это бесценно.
Шел себе кораблик по своим делам МИМО Крыма. Спокойно шел и пришел, куда надо, даже толком ничего и не заметив.
А сколько визгов и истерик у фашистов! БРАВО!!!!
показати весь коментар
25.06.2021 13:06 Відповісти
 
 