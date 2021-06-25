У власність Міноборони повернуто 7,7 тис. га землі військового полігону на Київщині, - глава Мінагрополітики Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко оприлюднив інформацію про те, що Міноборони повернуло 7,7 тис. га землі, відданої раннє іншому державному органу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Він зазначив: "З 2018 року Міноборони намагалося повернути незаконно відведену землю військового полігону біля с. Дівички. Її ще в 2013 році незаконно віддали у постійне користування іншому держоргану. Згодом із 7,7 тис. га оборонних земель 540 га вивели із державної власності. Майже половина з них опинилася в руках 15-ти комерційних структур, решту приватизували приватні особи".

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Лещенко продовжив: "Механізм повернення ділянок Міноборони непростий і потребує залучення низки державних органів, документів, і головне — політичної волі чиновників. Тому ми продовжуємо залучати відповідальних осіб і раді бачити підтримку в цій справі.

Повернення цих 7,7 тис. га відбулося за нашого сприяння та поданням керівництва Київської ОДА. Мін’юст перереєстрував ділянки на Міністерство оборони в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підтверджуючих документів".

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"Однак робота з 540 га, які опинилися в приватних руках, лише починається. За сприяння нашого Міністерства та Держгеокадастру ці ділянки будуть виключені з кадастрової карти і відновлені на балансі Міноборони.

Крім того, сьогодні Держгеокадастр вилучив з кадастрової карти та повернув Міноборони 2 ділянки на території діючої військової частини Повітряних Сил біля села Віта-Поштова. На решту ділянок цього об’єкта вже зареєстровано право власності третіх осіб, тому вони будуть повертатися через суди й антирейдерську комісію Мін’юсту", - резюмував міністр.