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земля (1646) Мінагрополітики (1512) Міноборони (6995) полігон (269) Держгеокадастр (300) Лещенко Роман (126)

У власність Міноборони повернуто 7,7 тис. га землі військового полігону на Київщині, - глава Мінагрополітики Лещенко

У власність Міноборони повернуто 7,7 тис. га землі військового полігону на Київщині, - глава Мінагрополітики Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко оприлюднив інформацію про те, що Міноборони повернуло 7,7 тис. га землі, відданої раннє іншому державному органу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Він зазначив: "З 2018 року Міноборони намагалося повернути незаконно відведену землю військового полігону біля с. Дівички. Її ще в 2013 році незаконно віддали у постійне користування іншому держоргану. Згодом із 7,7 тис. га оборонних земель 540 га вивели із державної власності. Майже половина з них опинилася в руках 15-ти комерційних структур, решту приватизували приватні особи".

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Лещенко продовжив: "Механізм повернення ділянок Міноборони непростий і потребує залучення низки державних органів, документів, і головне — політичної волі чиновників. Тому ми продовжуємо залучати відповідальних осіб і раді бачити підтримку в цій справі.

Повернення цих 7,7 тис. га відбулося за нашого сприяння та поданням керівництва Київської ОДА. Мін’юст перереєстрував ділянки на Міністерство оборони в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підтверджуючих документів".

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"Однак робота з 540 га, які опинилися в приватних руках, лише починається. За сприяння нашого Міністерства та Держгеокадастру ці ділянки будуть виключені з кадастрової карти і відновлені на балансі Міноборони.

Крім того, сьогодні Держгеокадастр вилучив з кадастрової карти та повернув Міноборони 2 ділянки на території діючої військової частини Повітряних Сил біля села Віта-Поштова. На решту ділянок цього об’єкта вже зареєстровано право власності третіх осіб, тому вони будуть повертатися через суди й антирейдерську комісію Мін’юсту", - резюмував міністр.

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Топ коментарі
+2
хм.. будут продолжать грабить только в турборежиме..
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25.06.2021 00:40
+2
по сути - ты лошара, а твой оппонент прав. землю передадут через прозрачнейший в мире аукцион прозоро другим достойным людям....не тебе ли?
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25.06.2021 00:42
+1
т.е. забрали у МО - чтобы через 6 дней ее продать через рынок земли !!! (я понял так )
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25.06.2021 00:32
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т.е. забрали у МО - чтобы через 6 дней ее продать через рынок земли !!! (я понял так )
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25.06.2021 00:32 Відповісти
Ты по-своему "правильно" понял. Тебе по другому понимать не положено. А по сути: землю вернули МО.
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25.06.2021 00:39 Відповісти
по сути - ты лошара, а твой оппонент прав. землю передадут через прозрачнейший в мире аукцион прозоро другим достойным людям....не тебе ли?
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25.06.2021 00:42 Відповісти
ха.. ну ты и чепушило тырнетовское на которого положено роль провакатора !!! Сейчас всю землю по Украине "возвращают" во владение ГОСУДАРСТВА !!! и МО - это что не государство !? а для чего не знаешь!? а я знаю - чтобы легче продать было и не было проблем с субарендой а только росчерком пера шмыгалят - ВУАЛЯ !!!
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25.06.2021 00:49 Відповісти
Узбакойся. Люди правильно говорят. В государстве времянщики. Вернули что бы продать самим.
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25.06.2021 01:05 Відповісти
Будут грабить.
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25.06.2021 00:36 Відповісти
хм.. будут продолжать грабить только в турборежиме..
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25.06.2021 00:40 Відповісти
Ай как хорошо и справедливо! Нужно пересмотреть все акты незаконной передачи и прихватизации земли в период действия "моратория" на рынок земли.
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25.06.2021 00:37 Відповісти
Иди лечи голову. Твои фантазии и предположения граничат с безумием!
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25.06.2021 00:47 Відповісти
Об'єкти МОУ разом з землею розташовані у центрі центру кожного міста. Все захапано судом і передано "кому надо".
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25.06.2021 07:03 Відповісти
 
 