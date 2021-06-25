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олігарх (917) Грібаускайте (121)

Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх

Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх

Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що "рецептів" боротьби з олігархами не існує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "УП".

"Рецептів немає, це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх. Але така боротьба має великий сенс. Дрібна корупція – це одне, втім, коли вона стає політичною, це дуже небезпечно", - заявила політик.

За її словами, олігархи думають лише про себе, а не про майбутнє країни.

"І це не лише дуже впливає на розвиток країни, а й викривляє і корумпує всю політичну систему. Політики, які працюють на гроші олігархів, приймають закони, які важливі не для країни, а для майбутнього олігархічних імперій", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада до кінця сесії розгляне в першому читанні законопроєкт про олігархів, - Разумков

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували спільний законопроєкт "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних дій і соціальної відповідальності бізнесу".

Також читайте: До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков

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Топ коментарі
+12
Ну да, а потом жрать стало нечего и пришёл Величайший деятель всея истории товарищ Срален. До сих пор расхлёбываем. А вот переставать брать деньги от олигархов, вполне себе первый шаг для начала борьбы с ними. Только вот кто на него решиться? Рубашечки по 900 евро, сумочки по 20К и коллекции квартир и земельных участков больно бьют по мозгам. Правда народ из страны уезжает, но берущих бабло это не интересует, у них своя программа : хапнул и сбежал
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25.06.2021 02:26
+10
Совершенно правда, есть антимонопольный комитет и он должен работать, олигархи должны владеть от 49% и сокращать до мин. от рынка энергетики и т.д. Они владеют сейчас рынка энергетики 100%. Останавливаем в отопительный сезон атомные энергоблоки на простой, что бы олигархи зарабатывали в частности Ахметов на ТЭС. .
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25.06.2021 02:34
+6
При Юще жилось лучше всего.
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25.06.2021 07:01
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есть рецепт.... как 1917-том....
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25.06.2021 02:04 Відповісти
Ну да, а потом жрать стало нечего и пришёл Величайший деятель всея истории товарищ Срален. До сих пор расхлёбываем. А вот переставать брать деньги от олигархов, вполне себе первый шаг для начала борьбы с ними. Только вот кто на него решиться? Рубашечки по 900 евро, сумочки по 20К и коллекции квартир и земельных участков больно бьют по мозгам. Правда народ из страны уезжает, но берущих бабло это не интересует, у них своя программа : хапнул и сбежал
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25.06.2021 02:26 Відповісти
В 1917 олигархи в политику как раз и зашли.
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25.06.2021 03:59 Відповісти
Ок, значит как в 1937-мом...
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25.06.2021 08:11 Відповісти
ага - отакі...., і так їм тут у нас сподобалось, що....
Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх - Цензор.НЕТ 7836
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25.06.2021 08:44 Відповісти
Совершенно правда, есть антимонопольный комитет и он должен работать, олигархи должны владеть от 49% и сокращать до мин. от рынка энергетики и т.д. Они владеют сейчас рынка энергетики 100%. Останавливаем в отопительный сезон атомные энергоблоки на простой, что бы олигархи зарабатывали в частности Ахметов на ТЭС. .
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25.06.2021 02:34 Відповісти
А потом нюхаем т.н. "пылевые" бури и смог.
Сколько там ахметовских выхлопов - знают только экологи.
Кучма "удружил" стране, заделав такого сыночка.
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25.06.2021 04:02 Відповісти
для самурая главное путь. Хоть тыщу лет бреди по пустыне. Кстати, на фото с таким унылым видом не ей давать советы, мадам Грыбуля
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25.06.2021 02:34 Відповісти
пуля в лоб
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25.06.2021 02:38 Відповісти
1. прогрессивная система налогообложения(англо-саксонская)
2. ограничение хождения наличных до 5000к грн. 1 день, 1 чел 1 место.
3. все, что выше - безнал, а значит усиление безнального мониторинга.

Например такой рецепт.
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25.06.2021 03:31 Відповісти
Опечатка, там просто 5000 грн., а не 5000к
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25.06.2021 03:35 Відповісти
Грибаускайте нужно пригласить порулить оборонкой или сразу в премьеры.
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25.06.2021 03:34 Відповісти
Вона це розказує президенту, який обслуговує інтереси відразу декількох олігархів
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25.06.2021 03:37 Відповісти
Да Найвелычнишому сначала надо референдум провести считать ли Коломойского Ахметова, Пинчука олигархами.А то он их в упор не видит всё бредит только Порошенко
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25.06.2021 07:24 Відповісти
Интересы т.н. "олигархов" обслуживает не только Зеленский, а всё еврейство, которое имеет с этого свои бонусы типа выплат еврейским детям войны от Коломойского и т.д. Они не спешат оглашать эту информацию. А что происходит в сфере налогов - вообще тайна за 7 печатями. Нам оглашают лишь поднятие цен на отопление в 2021 году.
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25.06.2021 04:07 Відповісти
Американцы рецепты нашли, потому что в Америке не было октябрьской революции.
И сопутствующего еврейского "красного" террора, когда убивались именно морально стойкие неподкупные честные люди, готовые работать для блага других.
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25.06.2021 04:11 Відповісти
Краснопузый Олигархат затих и удрал на РАБссю почему после Майдана? Порошенко виноват или глава Олигархата Кучма?То что олигархат вернулся виноваты 73 % болванов...,а Данилыч.... он Вечен....
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25.06.2021 04:36 Відповісти
Нікуди він не тікав. Той же російський бізнесмен Фукс отримав в користування 10 газових свердловин на Полтавщині не без дозволу сивочолого. Аваков з Котвіцьким теж старалися їх отримати, але ж всі важелі впливу має тільки президент. Може Аваков тому і злий на Порошенка? А Новінський - партнер Ахметова? Що, він тільки зараз з'явився?
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23.07.2021 22:46 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW4AxN-yDTKQUDEjpE5K-h5k-lFDCBtkdLtiU_rfZJw65-8lrWBhkrOnqjKwhX12ylxUPN5i5LTHLBCFx8QVOHIfftm2aPgE2yEym6T2wtE7aoKdMNf3qyHgTOHCQPL7OU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 3 ч. ·

А пока нам на ТВ устраивают ежедневный «95-й квартал», в реальной жизни по сёлам за долги массово отключают газ. Поскольку селяне не могут заплатить по грабительским тарифам Зеленского.

Поэтому меня никто не разубедит в том, что вся страна ненавидит Зеленского за этот циничный грабеж людей. И Банковая свои купленные фейковые социологии может засунуть себе в голобородько..
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25.06.2021 04:58 Відповісти
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25.06.2021 05:31 Відповісти
"...это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех". Источник: https://censor.net/ru/n3273390

Ой, вот тока не нада нас пугать! Вы у себя в Литве победили олигархов? И у нас получится! Народ ждал этого ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!! И все эти годы у нас уже были потери- и дааааалеко не только материальные!
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25.06.2021 05:34 Відповісти
когда один из нелюбимых руководителей вызвал подчиненного спросил - как вы работаете а тот ответил - с 6-ти утра и до часу ночи, тот спросил - а когда же вы думаете?
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25.06.2021 05:50 Відповісти
Как нет? есть!!! Всё отобрать и поделить!
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25.06.2021 06:38 Відповісти
Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех - Цензор.НЕТ 6806
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25.06.2021 06:42 Відповісти
Бандерівці таких скажених цін за комуналку не платили б.
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25.06.2021 07:02 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/infographic-milyardery-reytynh-forbes/31152001.html Рейтинг українських мільярдерів від Forbes (інфографіка)

..Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех - Цензор.НЕТ 7479
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25.06.2021 06:43 Відповісти
сами по себе они только верхушки айсбергов которых называют семьями и у нас их гдето
с дюжину......
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25.06.2021 06:47 Відповісти
"Борьба с олигархами" один из терминов словоблудия... Громкая фраза ни о чем. Д.Грибаускайте далеко не глупа. Скорее всего ей пришлось так выстроить фразу с учетом восприятия "нарида" который как раз и падок на подобную пургу. В противном случае охлос бы услышал... Да фиг его знает, что бы он услышал- блеяние козы, порыв ветра, что там у него в башке... Разумное не слышно- не хотят слышать. Под дудочку борбы один борцун вон- в кресле преза восседает. Тоже на таких лозунгах заехал...
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25.06.2021 06:45 Відповісти
Тоді вже добавляй, що таких борцунів три на сьогодні, котрі на гарних "бла бла бла" до корита влади просувались: Ющ, святий Петро та Бубочка.
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25.06.2021 06:49 Відповісти
Ты и сам неплохо справился. Сколько херни ты бы ни написал- не воши виновны, что поселились на бомже.
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25.06.2021 06:56 Відповісти
При Юще жилось лучше всего.
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25.06.2021 07:01 Відповісти
Кому?
Олигархам?
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25.06.2021 07:06 Відповісти
пєті-ригу
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25.06.2021 09:52 Відповісти
Всім жилося краще. І олігархам, в тому числі.
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23.07.2021 22:49 Відповісти
Так. 2007-8 роки були досить гарні.
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25.06.2021 07:58 Відповісти
ага. і світова криза 2008 року зробила нас тільки сильнішими, а нашу посмішку ширшою. чи ширішою?
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25.06.2021 08:45 Відповісти
Про ахметку забыл.
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25.06.2021 07:06 Відповісти
Ахметов, як кіт в сметані, був та є при любій владі.
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25.06.2021 07:59 Відповісти
В сметані можна потонути.
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25.06.2021 11:20 Відповісти
Дале как всегда респект и уважуха большой президент маленькой страны, женщинка а не
боится не то что наши цыкуны............
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25.06.2021 06:49 Відповісти
Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех - Цензор.НЕТ 2704
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25.06.2021 07:04 Відповісти
...как жалок шут на трон взошедший, как глуп народ его избравши...
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25.06.2021 07:08 Відповісти
Высокий стиль...
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25.06.2021 07:15 Відповісти
Очень тяжело бороться с олигархами, особенно, если единственная цель этой борьбы, самому стать олигархом. Это очень тяжело, но зеленский справляется. Полку олигархов прибавилось.
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25.06.2021 07:15 Відповісти
Даля розумний політик. Поважаю. Квартальному кловуну до неї як до Місяця рачки.
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25.06.2021 07:19 Відповісти
Так кловун-ворог, а не політик.
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25.06.2021 08:14 Відповісти
Грає роль політика.
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25.06.2021 08:15 Відповісти
Олігархів немає лише в кількох країнах, наприклад Венесуела та Північній Кореї. В Китаї більше 200 млрдерів
.
В силу свого становища вплив будь- якого мільярдера ,а цебізннсмени
, Буде більший, ніж звичайної особи
Біда не в олігархії, а монополізмі
А для цього діють закони, антимонопольний комітет та ін
. Весь світ не бореться з багатими, олігархами, п з б бідністю
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25.06.2021 07:36 Відповісти
Весь мир не борется со наркотиками, только с наркоманией....
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25.06.2021 08:14 Відповісти
Спасибо, что обнадежила.
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25.06.2021 07:56 Відповісти
бубачка коррупцию уже пабидил. ещё в 19-м. так шо нет у нас никакой коррупции. а олигарх у нас один - это Порошенко. остальные - успешные бизнесмены и инвесторы.
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25.06.2021 07:58 Відповісти
Пуля лечит олигархию, пока что, они такие же смертные как и мы. И возможно - внезапно смертные. Не будет наследников - государство станет главным олигархом и не допустит появления новых конкурентов. Даешь Корпорацию Украина, с гарантированным пакетом благ для украинцев!
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25.06.2021 08:13 Відповісти
"...Рецептов борьбы с олигархами нет..."

А рецептів і не потрібно. Необхідно:дерева і надійні шнурки!🤪
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25.06.2021 13:03 Відповісти
 
 