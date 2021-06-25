Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх
Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що "рецептів" боротьби з олігархами не існує.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "УП".
"Рецептів немає, це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх. Але така боротьба має великий сенс. Дрібна корупція – це одне, втім, коли вона стає політичною, це дуже небезпечно", - заявила політик.
За її словами, олігархи думають лише про себе, а не про майбутнє країни.
"І це не лише дуже впливає на розвиток країни, а й викривляє і корумпує всю політичну систему. Політики, які працюють на гроші олігархів, приймають закони, які важливі не для країни, а для майбутнього олігархічних імперій", – сказала вона.
Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".
2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.
В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували спільний законопроєкт "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних дій і соціальної відповідальності бізнесу".
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Сколько там ахметовских выхлопов - знают только экологи.
Кучма "удружил" стране, заделав такого сыночка.
2. ограничение хождения наличных до 5000к грн. 1 день, 1 чел 1 место.
3. все, что выше - безнал, а значит усиление безнального мониторинга.
Например такой рецепт.
И сопутствующего еврейского "красного" террора, когда убивались именно морально стойкие неподкупные честные люди, готовые работать для блага других.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 3 ч. ·
А пока нам на ТВ устраивают ежедневный «95-й квартал», в реальной жизни по сёлам за долги массово отключают газ. Поскольку селяне не могут заплатить по грабительским тарифам Зеленского.
Поэтому меня никто не разубедит в том, что вся страна ненавидит Зеленского за этот циничный грабеж людей. И Банковая свои купленные фейковые социологии может засунуть себе в голобородько..
Ой, вот тока не нада нас пугать! Вы у себя в Литве победили олигархов? И у нас получится! Народ ждал этого ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!! И все эти годы у нас уже были потери- и дааааалеко не только материальные!
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с дюжину......
Олигархам?
боится не то что наши цыкуны............
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В силу свого становища вплив будь- якого мільярдера ,а цебізннсмени
, Буде більший, ніж звичайної особи
Біда не в олігархії, а монополізмі
А для цього діють закони, антимонопольний комітет та ін
. Весь світ не бореться з багатими, олігархами, п з б бідністю
А рецептів і не потрібно. Необхідно:дерева і надійні шнурки!🤪