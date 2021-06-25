Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg
Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg.
За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.
Як зазначив інший дипломат, деякі країни Східної Європи під час обговорення заявили, що готові накласти вето на цей документ.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
личностей уже подбирают по весу......
ага-ага....
Ему это нужно для выборов.
А Европе такое унижение не нужно.
кричать что )(уйло Феликий или Феликий )(уйло
Прикольные перформансы когда вата думает что что-то выбирает.
денег от )(уйла на пенсию получить
шельфов которые нам потом впаривает еропа типа уже как свой.....
Сорока на хвосте принесла.
Не знаю, будут ли об этом объявлять официально, или все пройдет втихую, но по факту расклад сейчас такой.
29 июня российский ракетный крейсер "Москва" должен был постетить Кипр.
Так вот, он Кипр не посетит. И ни один российский военный корабль тоже больше не посетит.
Кипр закрыл свои порты для российского военного флота.
Причина - вчерашняя провокация российских ВМС против британского корабля в Черном море.
Что это значит.
Кипр был основной базой, где роSSийские военные корабли на Средиземном море пополняли запасы продовольствия и топлива. И я не уверен, что им удастся найти другую такую же базу.
Помните, я некоторое время назад писал о том, что на pоSSийские военные корабли через Кипр поставляются украинские продукты? Так вот теперь этот бизнес, к глубокому огорчению того, кто его крышевал со стороны Украины, накрылся медным тазом.
А.Шипилов
интересы совпадают исключительно со странами центральной европы и наши естественные
союзники то Норвегии до Турции.... таки дела малята.........
І раптом хоче з ним офіційної зустрічі. Для чого ??? Він грошиків пообіцяв кинути.
Меркель точно подзадумалась чем заняться на пенсии.
Полная Шредеризация головного мозга, одним словом бабло-все, имидж ничто.