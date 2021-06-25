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Брюссель (277) Меркель (1138) путін (23312) саміт (723) Євросоюз (12768) Макрон Емманюель (1320)

Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg

Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg

Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.

Як зазначив інший дипломат, деякі країни Східної Європи під час обговорення заявили, що готові накласти вето на цей документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має шукати прямий контакт з Росією і Путіним, - Меркель

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

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Топ коментарі
+52
Хранція та Ірманія дві повії за викликом у *****.
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25.06.2021 07:14
+40
Макрон и Меркель уже бывшие - их место на свалке истории
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25.06.2021 07:20
+30
Немецкая и французская жадность и трусость,готовность иметь дело с уродами из мордора ВСЕГДА оплачивается кровью народов стран Восточной Европы-украинской,беларусской,польской...позор продажным ублюдкам.
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25.06.2021 07:44
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Хранція та Ірманія дві повії за викликом у *****.
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25.06.2021 07:14 Відповісти
не всё так просто тот случай когда собака прикидывается хвостом....
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25.06.2021 07:15 Відповісти
ну не знаю на счет меркель .. а макрон и на собаку не тянет.. так ..щенок
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25.06.2021 07:50 Відповісти
***** и щенок
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25.06.2021 07:58 Відповісти
дело не в личностях там работает большой евротреугольник - Рим/Париж/Берлин а
личностей уже подбирают по весу......
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25.06.2021 08:03 Відповісти
Ангеле Путин "дембельский аккорд" забабахал. В подсобники Макрона наняла.
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25.06.2021 08:45 Відповісти
Напрасно радуетесь,вот вам первая трещина в расколе Европы которую так усердно готовил Путлер,а переговоры нужны потому что закрытий в одиночке псих может начать третью мировую.
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25.06.2021 08:40 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))) всёяснопаонятно.............
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25.06.2021 07:14 Відповісти
но!!! после длительных "переговоров"......... даже у грязьпрома нет столько должностей ахаха
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25.06.2021 07:17 Відповісти
Вот и славненько.
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25.06.2021 07:17 Відповісти
ця парочка ні разу не спалилася, ага.
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25.06.2021 07:19 Відповісти
Макрон и Меркель уже бывшие - их место на свалке истории
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25.06.2021 07:20 Відповісти
Позорное место, заметьте.
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25.06.2021 07:56 Відповісти
Или в совете директоров Грязьпрома
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25.06.2021 08:39 Відповісти
Не виправдовують сподівань ці дві шалавки, і посади які з'явились на горизонті стали розвертатися до них очком.
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25.06.2021 08:48 Відповісти
Лидеры ЕС поняли, что эта "сладкая парочка" уже живет в иной реальности.
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25.06.2021 07:23 Відповісти
но онм её навязывают причём уж оооочень навязчиво..... ну кагбэ "свободныймир".....
ага-ага....
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25.06.2021 08:05 Відповісти
Так они ЕС игнорят по поводу трубы.
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25.06.2021 09:21 Відповісти
что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги.... можете переспросить у французика Макрона
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25.06.2021 07:29 Відповісти
Для Меркель знайдеться містечко у газпромі???
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25.06.2021 07:32 Відповісти
Будет там работать замполитом
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25.06.2021 07:47 Відповісти
Как бывший комсомольский деятель.
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25.06.2021 07:51 Відповісти
это штази
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25.06.2021 08:05 Відповісти
фрау это штази
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25.06.2021 08:06 Відповісти
Бабуля и геронтофил могли разыграть "многоходовочку": будучи заранее уверены в итогах обсуждения этого вопроса в ЕС, и пынины бабки освоили и "демократию" соблюли! И рыбку сьели и на поезде покатались!
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25.06.2021 07:33 Відповісти
***** не пойдёт ни на какие уступки, но будет тащиться от того, что с ним считаются.
Ему это нужно для выборов.
А Европе такое унижение не нужно.
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25.06.2021 07:34 Відповісти
Написано почти верно. Только какие такие выборы на Расии?
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25.06.2021 07:40 Відповісти
у мацкалей выбор одино из двух-
кричать что )(уйло Феликий или Феликий )(уйло
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25.06.2021 07:50 Відповісти
Ну там же проводяться инсталляции в стиле "выборывдуму".
Прикольные перформансы когда вата думает что что-то выбирает.
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Прокинули двух слизняков.бгг
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25.06.2021 07:35 Відповісти
Классные у Украины харанты. И эти люди нас, украинцев, еще в чем то упрекают. За бабки готовы хоть с ******, хоть с чертом танцевать - обниматься
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4279
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25.06.2021 07:38 Відповісти
Ещё одна хвойда позарилась на газпромовское бабло 😀
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25.06.2021 07:47 Відповісти
Так что с нее взять, она известная неонацистка, а только этот сорт людей изображает поддержку Путина и общается с ним. Естественно, что за деньги.
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25.06.2021 07:54 Відповісти
Немецкая и французская жадность и трусость,готовность иметь дело с уродами из мордора ВСЕГДА оплачивается кровью народов стран Восточной Европы-украинской,беларусской,польской...позор продажным ублюдкам.
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25.06.2021 07:44 Відповісти
обломилось макрону с меркель
денег от )(уйла на пенсию получить
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25.06.2021 07:44 Відповісти
Путлер звонит Меркель и говорит,Вторая Мировая не закончилась....,фрау Риббентроп отвечает...Вальдемар,воевали не мы,никтьо не виновать что кремлевский Урод Сралин привел Гитлера к власти....,а братский договор Молотов-Риббентроп утратил силу 22 июня 1941 года...ты опоздал ровно на 80 лет со своей борьбой с братским нацизмом...
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25.06.2021 07:53 Відповісти
Ну ніяк не вдається тим двом заробити у Путлера. Всі підлизання скрепової сраки не дають результатів
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25.06.2021 07:54 Відповісти
Вонючие шавки макарон и канцлерша обосрались выгораживая Вову х-ла
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25.06.2021 07:55 Відповісти
Консерви Пуйла потерпіли фіаско, напевне, Меркель і Макрон одержать високі посади в Газпромі за "віддану службу".
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25.06.2021 07:55 Відповісти
Меркель уже в совете типа директоров ГрязьПрома,типа подруга Миллера,так что сентябрьские выборы в Германии она уже продула...
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25.06.2021 07:57 Відповісти
Может надеется, что путлер поможет ее партии с выборами?
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25.06.2021 09:07 Відповісти
Ну понятно, перед выходом в тираж бундескомсомолка и любитель дам за 60+ решили содержание себе обеспечить. Через годик другой, если мордория еще столько просуществует конечно, глядишь в каком нибудь Газпроме выплывут директорами.
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25.06.2021 07:57 Відповісти
Францию и Германию вон из Евросоюза !
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25.06.2021 07:58 Відповісти
Пусть прихватят ещё и Италию !
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25.06.2021 08:41 Відповісти
И конец Евросоюзу.
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25.06.2021 09:19 Відповісти
Зеленский вылетает в Берлин,срочно Меркельше что то надо...,скорее всего Зеля подпишет какие то бумаги,а 15 июля Меркельша летит в Вашингтон к Байдену...
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25.06.2021 08:00 Відповісти
Два покупные главных чиновника Европы из тысяч и тысяч... Какой позор... Какой цинизм, какое лицемерие,.... https://www.youtube.com/watch?v=lyZEUj6JOl0 Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР - YouTube
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25.06.2021 08:03 Відповісти
Тарас Березовец и Виталий Портников предполагают что Зеленского Путлер и Меркельша дожали...,типа Украина будет получать газ из Германии с Северного потопа...,если это так,то осенью цена на мавзолейное дерьмо утроится...Путлер вбухал 200 ярдов долляров...,надо скачивать баблосы с кого угодно...
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25.06.2021 08:05 Відповісти
почемуто никто не вспоминает что в трубе есть ворованный ордой газ с черноморских
шельфов которые нам потом впаривает еропа типа уже как свой.....
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25.06.2021 08:10 Відповісти
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4280
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25.06.2021 08:13 Відповісти
парачка абрам и сарачка......
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25.06.2021 08:16 Відповісти
А свої газові родовища не розвиває, тільки велике бабло плате правлінні нафтогазу та ахметці за розвал енергетики, газової, вугільної, атомної.
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25.06.2021 09:01 Відповісти
невелике уточненя:мільярди на трубу освоєні(спижж.ні) а як їх верне расіянський нарід. пуйла і його подільників не цікавить!вони і далі будуть будувати ті потоки хоч у австралію аби гребти бабоси...
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25.06.2021 08:40 Відповісти
Зачётный выстрел в свою же ногу)))
Сорока на хвосте принесла.
Не знаю, будут ли об этом объявлять официально, или все пройдет втихую, но по факту расклад сейчас такой.
29 июня российский ракетный крейсер "Москва" должен был постетить Кипр.
Так вот, он Кипр не посетит. И ни один российский военный корабль тоже больше не посетит.
Кипр закрыл свои порты для российского военного флота.
Причина - вчерашняя провокация российских ВМС против британского корабля в Черном море.
Что это значит.
Кипр был основной базой, где роSSийские военные корабли на Средиземном море пополняли запасы продовольствия и топлива. И я не уверен, что им удастся найти другую такую же базу.
Помните, я некоторое время назад писал о том, что на pоSSийские военные корабли через Кипр поставляются украинские продукты? Так вот теперь этот бизнес, к глубокому огорчению того, кто его крышевал со стороны Украины, накрылся медным тазом.
А.Шипилов
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25.06.2021 08:07 Відповісти
кто нибудь продаст за "непахнущие" там арабы недалеко.....
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25.06.2021 08:12 Відповісти
Хайфа затарит
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25.06.2021 09:18 Відповісти
а шо вы думали..... поставят завесу напустят тумана.... заблудились/перепутали....
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25.06.2021 11:17 Відповісти
По итогу Путлера в очередной раз ***********!!! Подняли гиблый вопрос на обсуждение ЕС и в итоге решили ****** игнорировать!!!! Слава Украине!! ПТН-ПНХ!!!
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25.06.2021 08:11 Відповісти
Поставили на місце двох політичних проституток (жабоїда та німчуру). Значить Європа ще має шанс не здеградувати остаточно .
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25.06.2021 08:12 Відповісти
Тут права в іншому...,хто зі страхових компаній Світу захоче страхувати цей Сєвєрний Потоп? А без гарантованого страхового Полісу проект дохляк...
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25.06.2021 08:14 Відповісти
ещё раз - до сих пор хотим в аквариум с гордым названием евросоюз??? наши глобальные
интересы совпадают исключительно со странами центральной европы и наши естественные
союзники то Норвегии до Турции.... таки дела малята.........
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25.06.2021 08:15 Відповісти
Швейцарія ніколи не була в тому ЄС і не чомусь не бідує і не комплексує , Британія теж , вона нарешті зрозуміла що то за болото
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25.06.2021 08:38 Відповісти
У них к счастью нет такого соседа как раша !
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25.06.2021 08:48 Відповісти
Швейцария не участвовала в войнах прошедшего столетия. В отличие от всего остального мира и находится она среди адекватных стран.
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25.06.2021 09:18 Відповісти
Султан Ердоган Турецкій потоп обесценил,кто обесцнит Сєверное дерьмо покаже час ...,Гарного дня панове,до роботи тре...
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25.06.2021 08:17 Відповісти
Анжелла і Француз давно куплені Путлером і працевлаштовані до нього на автоколонку смотроящими, ось тому і сім років вони водять Україну і ЄС за ніс, всіляко підіграючи Раші.
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25.06.2021 08:18 Відповісти
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1736
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25.06.2021 08:20 Відповісти
В 14 році ,хто пам'ятає , наші війська швидко відбивали свої території і раптом зупинилися ! Якби Порошенко тоді не послухав стару німецьку хвойду , то війна б закінчилася ще в 14 му році !!!
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25.06.2021 08:24 Відповісти
Там РФ начала наступление. Есть даже запись выступление растерянно го яйценюка по этому поводу. Там той русни было мизер и большая часть боевиков была из российских казаков и засланых фсбшников.
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25.06.2021 09:16 Відповісти
Це ж нещодавно меркельша говорила про загрозу від росії і неадекватність пуцина, іншими словами, але в такому сенсі.
І раптом хоче з ним офіційної зустрічі. Для чого ??? Він грошиків пообіцяв кинути.
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25.06.2021 08:25 Відповісти
Меркель заявила, что единственный путь это необходим диалог с РФ. Но это не правда, это ложь. Путин и его окружения не понимают, что такое диалог, фашисты. Единственный выход это мощные санкции, эмбарго всего российского, национализация российских банков, вкладов, недвижимости, бизнеса. Только таким путем, возможно, заставить РФ соблюдать международное право, границы, суверенитет других государств, заставить РФ деоккупировать Крым, Донбасс. Или РФ перестанет существовать, как государство и исчезнет навсегда с политической карты мира.
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25.06.2021 08:26 Відповісти
Ну слава богу! Є ще трохе адекватних піплз у Єуропі
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25.06.2021 08:32 Відповісти
Как можно слушать эту ГДРовскую комсомолку, желающую по-дороже продаться пуйлу и "щенка" - любителя старого и дряхлого женского тела? Не понимаю...
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25.06.2021 08:32 Відповісти
Вот мы и выяснили кто главные проститутки Европы. Можно по разному относится к Зеленскому, но во вчерашнем интервью он сказал правильно, если вы друзья и партнеры, то настоящие( как страны Балтии) , а не на словах. Ведь если вспоминать все эти годы , то было больше высказано озабоченности чем реальной помощи ,и та всегда с треском и натугой и с выгодой для себя любимых. А за закрытыми дверями так наверное воообще, северный поток 2 тому хороший пример.
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25.06.2021 08:34 Відповісти
Ves razgovor s fasistkoj raskoj mozet bit tolko sankcijami.
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25.06.2021 08:38 Відповісти
Походу этим двоим не дают покоя лавры Г.Шредера.
Меркель точно подзадумалась чем заняться на пенсии.
Полная Шредеризация головного мозга, одним словом бабло-все, имидж ничто.
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25.06.2021 08:40 Відповісти
Непонятно - или они члены путинского кружка, или кружки путинского члена...
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25.06.2021 08:42 Відповісти
в "грязьпроме" количество директорских кресел ограничено. уже и так газа не хватает, чтобы кормить нынешних директоров.
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25.06.2021 08:43 Відповісти
Почему ни одна европейская спец. служба не займётся этими очевидными агентами путина?
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25.06.2021 08:44 Відповісти
Слава Богу, - не все плешивому Макароны!
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25.06.2021 08:45 Відповісти
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6397
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25.06.2021 08:51 Відповісти
Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 533
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25.06.2021 11:20 Відповісти
фюрер хотел вьехать в саммит на белом коне и посрамить поляков вместе с литовцами, А румын он вообще не считает за страну. И это все под видом возвращения "доверия". Ну мечта другая, освятить новый "тройственный союз". Недавно Европу рисовали как единое общежитие, но на втором этаже шаталась с ружьем вечно пяная Россия. Стучалась к каждому в двери и вымогала водку. Соседи уполномочили фрау успокаивать вольдемара, наливая ему очередную порцию. Вольдемар подающего не обижал, но всем грозил страшными карами. Не срослось. Таки ДА !
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25.06.2021 08:52 Відповісти
Всем рабочих мест в Газпроме не хватит, зачем зря напрягаться)))))
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25.06.2021 08:56 Відповісти
Если ЕС встали бы на дыбки и лишили членства Францию и Германию , то эти изгои сразу вступили бы союз с рашей ! Не сомневаюсь !
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25.06.2021 08:59 Відповісти
Макнули макрона и фрау риббентропп мордой в их же каку.
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25.06.2021 09:13 Відповісти
Бабка вже намилилася на керівну посаду в Задпромі.
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25.06.2021 09:29 Відповісти
Землю окупировали, люди гибнут, каждый день обстрелы разрушения, ***** творит откровенный беспредел..этим меркелям макронам наплевать, делают вид что не замечают, а попробуй тронь какого то Сидора на гей параде..ото вой поднимут..ото зрада Ыврапейских ценностей будет..ещё и на Украину санкции наложат..
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25.06.2021 09:31 Відповісти
европейские лидеры макнули в дерьмо двух европейских проституток
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25.06.2021 10:02 Відповісти
 
 