Однозначно буде ще одна хвиля COVID-19. Сьогодні питання в тому, щоб вона довше не починалася, - Радуцький

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що уряд очікує четверту хвилю коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в ефірі токшоу "Право на владу".

Радуцький зазначив, що влада намагається якомога далі відтягнути її прихід.

"Уряд не скасовував карантин у цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб найдовше ця хвиля не починалася, але вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - заявив він.

Також Радуцький стверджує, що в Україні достатньо вакцини проти коронавірусу, а для успішної вакцинації бракує бажання самих українців.

За його словами, станом на сьогодні в Україні укладено контракти на 38 млн доз вакцини і ведуться додаткові перемовини з виробниками.

"У нас є контракти з 5 виробниками вакцин: Pfizer, AstraZeneka (отримуємо з Південної Кореї, Італії), Novavax, CoronaVac. І ще ведуться перемовини із Johnson & Johnson та Moderna", - розповів Радуцький.

Такої кількості доз вакцини, запевняє політик, достатньо для проведення вакцинації, зважаючи на те, що частина українців уже перехворіла COVID-19, тож наразі щеплення не потребує.

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"Сьогодні проблема не в наявності вакцин, а в бажанні людей вакцинуватися", - додав Радуцький.

Нагадаємо, станом на ранок 24 червня в Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала.