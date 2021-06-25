УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 445 21
карантин (18171) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Однозначно буде ще одна хвиля COVID-19. Сьогодні питання в тому, щоб вона довше не починалася, - Радуцький

Однозначно буде ще одна хвиля COVID-19. Сьогодні питання в тому, щоб вона довше не починалася, - Радуцький

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що уряд очікує четверту хвилю коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в ефірі токшоу "Право на владу".

Радуцький зазначив, що влада намагається якомога далі відтягнути її прихід.

"Уряд не скасовував карантин у цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб найдовше ця хвиля не починалася, але вона почнеться - і ми маємо це розуміти", - заявив він.

Також Радуцький стверджує, що в Україні достатньо вакцини проти коронавірусу, а для успішної вакцинації бракує бажання самих українців.

За його словами, станом на сьогодні в Україні укладено контракти на 38 млн доз вакцини і ведуться додаткові перемовини з виробниками.

"У нас є контракти з 5 виробниками вакцин: Pfizer, AstraZeneka (отримуємо з Південної Кореї, Італії), Novavax, CoronaVac. І ще ведуться перемовини із Johnson & Johnson та Moderna", - розповів Радуцький.

Такої кількості доз вакцини, запевняє політик, достатньо для проведення вакцинації, зважаючи на те, що частина українців уже перехворіла COVID-19, тож наразі щеплення не потребує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

"Сьогодні проблема не в наявності вакцин, а в бажанні людей вакцинуватися", - додав Радуцький.

Нагадаємо, станом на ранок 24 червня в Україні за добу від COVID-19 померли 58 осіб, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 2471 людина одужала.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Фігня. У нас є чемпіон і він нас спасьот.
показати весь коментар
25.06.2021 07:38
+4
Почему выродок, продавший маски во время пандемии , не в тюрьме? Ааа, тож лепший медик зебленского...
показати весь коментар
25.06.2021 08:07
+3
дурак
показати весь коментар
25.06.2021 07:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фігня. У нас є чемпіон і він нас спасьот.
показати весь коментар
25.06.2021 07:38 Відповісти
Фізкультурних Радуцький продовжує формувати державну політику і це катастрофа!
показати весь коментар
25.06.2021 07:55 Відповісти
с точки зрения философии - что делать Игорёша...?
показати весь коментар
25.06.2021 08:28 Відповісти
наговариете на Мышу, у него же научная степень - фельдшер медицинских наук.
показати весь коментар
25.06.2021 16:19 Відповісти
Ти краще скажи людям , товариш кРадуцький , як ви підготували лікарні до наступної хвилі коронавірусу ?
показати весь коментар
25.06.2021 07:38 Відповісти
дурак
показати весь коментар
25.06.2021 07:40 Відповісти
Он не дурак , он ворюга высшей категории , так как на медиуинских препаратах косит бабло миллионами !
показати весь коментар
25.06.2021 07:45 Відповісти
Ничего, сейчас пипл массово в Турцию и Египет ломится за дешевым отдыхом. Там и нахватаются...
показати весь коментар
25.06.2021 07:55 Відповісти
не смеши, бобик, возьми печеньку с полки))
показати весь коментар
25.06.2021 16:15 Відповісти
Конечно будет,а вы заметили что новые штамы появляются именно там где активно ведутся разработки новых вакцин?Ведь вакцину нужно опробывать тоесть иметь вирус а при неудачных опытах не убитый вирус мутирует и в более опасную и устойчивую сторону.
показати весь коментар
25.06.2021 08:03 Відповісти
Американский штамм коронавируса есть? А немецкий?
показати весь коментар
25.06.2021 11:04 Відповісти
Нічьо, незабаром криворогатський штам з'явицця. Юзік стане на потоки! Крадуцькому упасть-оджацца!)))
показати весь коментар
25.06.2021 12:58 Відповісти
Почему выродок, продавший маски во время пандемии , не в тюрьме? Ааа, тож лепший медик зебленского...
показати весь коментар
25.06.2021 08:07 Відповісти
вже 30-ть новітніх років всі хто мав можливість "розпродавали" .....- він не перший і не останній....він "виродок" системи ....
показати весь коментар
25.06.2021 08:37 Відповісти
ота гидота збагатиться ще в рази....., завжди запитуйте себе що зЄбіли що дЄбіли ...- чому і ІзраЄлі не так як у нас , починаючи від іменованої "медицини " - у чому причина....
показати весь коментар
25.06.2021 08:24 Відповісти
вод для этого крадуцкий и проталкивает закон о ПЦР даже для привитых. поставит по палатке своего бориса в аэропорту и потекло бабло....
показати весь коментар
25.06.2021 08:25 Відповісти
Может нужно границы с мордором закрыть или пронесёт?😁😁😁😁
показати весь коментар
25.06.2021 08:45 Відповісти
эта мразь у зеленского поднимает ему рейтинг
зеленский упоротый клован
показати весь коментар
25.06.2021 09:16 Відповісти
Уберите этого больного дегенерата из моз, продает всё, что шевелится и не морщится. Посмотрите на семью - у всех НЕздоровый вид, лишний вес и соответственно параноидальные страхи + психотравма ещё после Таиланда. МИША, ТЫ НАМ НЕ НУЖЕН. ИДИ ЛЕЧИСЬ.
показати весь коментар
25.06.2021 16:12 Відповісти
 
 