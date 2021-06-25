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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27045) поранення (2776) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. Війська РФ використовували 120- та 82-мм міномети і гармату "Рапіра", за добу - 14 порушень

Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. Війська РФ використовували 120- та 82-мм міномети і гармату

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу, 24 червня, зафіксовано 14 порушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових із мінометів 120-мм калібру.

У районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.

Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру, а біля Новотошківського - з мінометів 82-мм калібру.

Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого вогню один військовий зазнав проникаючих осколкових поранень. Воїна доставлено до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 25 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв військових Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали у відомстві.

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Одужання хлопцю…..
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25.06.2021 07:58 Відповісти
Ну, головне що ;перемир'я; Зеленського не порушене.
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25.06.2021 08:01 Відповісти
А ЗЕбарига на крові торгує з окупантами.
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25.06.2021 08:02 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273154/germaniya_i_frantsiya_prizvali_k_novoyi_strategii_es_predusmatrivayuscheyi_bolee_tesnye_kontakty_s_moskvoyi. Позднее Меркель заявила, что https://censor.net/ru/news/3273173/es_doljen_iskat_pryamoyi_kontakt_s_rossieyi_i_putinym_merkel. А Макрон сказал, что https://censor.net/ru/news/3273258/es_nujen_dialog_s_rossieyi_makron.Источник: https://censor.net/ru/n3273391
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25.06.2021 08:07 Відповісти
Навіщо повторювати стрічку новин на цій темі?
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25.06.2021 08:13 Відповісти
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, Источник: https://censor.net/ru/n3273394 І знову брешуть!!! Ручні пртивотанкові гранатомети не чуть в Лисичанську за 20 км А втора в вечорі прилітало так ,шо в Лисичанську було чути
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25.06.2021 10:20 Відповісти
 
 