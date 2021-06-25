В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 876 нових випадків зараження, 2405 осіб одужали
В Україні зафіксовано 876 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 25 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 489 осіб;
летальних випадків – 53;
одужало – 2405 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 481 особу,
методом ІФА – 9160 осіб,
експрес-тестами – 17 079 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 232 790 осіб;
одужало – 2 160 137 осіб;
летальних випадків – 52 234;
проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях", - розповіли в МОЗ.
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