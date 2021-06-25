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Ізраїль (1609) Північний потік (2446) Блінкен (1145)

США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен

США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати

США, Німеччина та інші країни Заходу роблять усе можливе для того, щоб Росія не змогла використати трубопровід "Північний потік-2" проти України та інших східноєвропейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю німецькому журналісту Інго Зампероні, передає пресслужба Держдепартаменту.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ARD про те, чого чекають Сполучені Штати від Німеччини в обмін на відмову Вашингтона від запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", Блінкен повідомив, що зараз Вашингтон обговорює це питання з Берліном.

"Я думаю, дуже важливо, щоб ми разом (з Німеччиною) і з іншими (союзниками) зробили дуже конкретні кроки, щоб переконатися в тому, що Росія не зможе використовувати цей трубопровід як інструмент примусу, як зброю проти України, проти інших країн Східної Європи і, якщо вже на те пішло, проти самої Європи через те, що посилюється, на жаль, залежність від російської нафти і газу", - заявив Блінкен.

Зараз обидві країни розглядають низку дуже конкретних речей і висловив сподівання на те, що угода буде досягнута вже найближчими тижнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен на зустрічі з Меркель закликав ФРН вжити заходів для зменшення ризиків від "Північного потоку-2" для України

Держсекретар додав, що поки невідомо, чи встигнуть союзники узгодити всі деталі до майбутнього візиту канцлера Німеччини в США, проте ще раз підкреслив, що обидві країни хочуть укласти "дуже надійні і конкретні угоди", які гарантуватимуть захист України і Європи в цілому "від цього трубопроводу і від надмірної залежності від Росії".

Раніше, виступаючи на пресконференції в Берліні, Блінкен пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб не допустити використання Росією експорту енергоносіїв до Європи як інструмент примусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що результати переговорів щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною і США з'являться до серпня.

До цього стало відомо, що США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".

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Топ коментарі
+7
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4173
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25.06.2021 08:22
+5
Тупа болтологія , якщо кацапи запустять цей факінг стрім 2 , то бабло що вони стабільно матимуть на цьому по любє буде зброєю протів Украіни , реальною зброєю , бо фінансування лугандона постачання війск.техники набоів і таке інше чи то ***** не зброя проти Украіни ? Решта то все бла бла бла … ! Курва
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25.06.2021 08:29
+4
У ***** на Меркельшу вагон компромату і він маніпулює нею як хоче.
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25.06.2021 08:20
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У ***** на Меркельшу вагон компромату і він маніпулює нею як хоче.
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25.06.2021 08:20 Відповісти
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5029
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25.06.2021 08:24 Відповісти
А чого спохватились в останній момент ?
Раніше мовчали.
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25.06.2021 08:21 Відповісти
Дай им!
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25.06.2021 08:24 Відповісти
тебе й віддам.
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25.06.2021 08:44 Відповісти
так всі і зробили - своя сорочка завжди ближча та гріе....
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25.06.2021 08:22 Відповісти
Угу.Особенно Германия в лице Меркельши такие шаги предпринимает,что аж боязно за бабульку-хоть бы на шпагат не села.
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25.06.2021 08:22 Відповісти
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4173
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25.06.2021 08:22 Відповісти
Нужно меморандум подписать о защите интересов Украины, желательно в Будапеште.
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25.06.2021 08:27 Відповісти
Тупа болтологія , якщо кацапи запустять цей факінг стрім 2 , то бабло що вони стабільно матимуть на цьому по любє буде зброєю протів Украіни , реальною зброєю , бо фінансування лугандона постачання війск.техники набоів і таке інше чи то ***** не зброя проти Украіни ? Решта то все бла бла бла … ! Курва
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25.06.2021 08:29 Відповісти
Байден даже не стал пытался изображать какое-то желание сопротивляться агрессии паРаши и Пуйла: не прошло и пол-года его царствования, и он "досдаёт" последние рубежи, капитулируя перед Мордором.

А стадо дебилов в Украине продолжает кричать что Байден - спаситель, а Трамп был агентом Мацквы. Это называется дарвинизмом: украинцы не стали расследовать открытую коррупцию Байдена и его сынка, что могло бы стОить Байдену президенства. И теперь получили сполна от того, за кого они так болели.
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25.06.2021 08:29 Відповісти
Та не українці не стали, а "українська" влада - різницю відчуваєте?
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25.06.2021 13:45 Відповісти
Никому доверять нельзя. Можно делать дипломатический вид, но верить и выполнять то что предлагают такие как Меркель нельзя.
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25.06.2021 08:33 Відповісти
Сначала позволила сделать оружие, а потом будет запрещать применять
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25.06.2021 08:40 Відповісти
Фактически прямо сказано, что СП2 работать будет, но с выплатой определенной небольшой компенсации Украине, что с самого начала РФ не отвергала, т.к. укр. труба выгодна для подачи малых объемов газа в Словакию, как резерв на случай аварий и с целью использования укр. хранилищ газа.
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25.06.2021 08:42 Відповісти
https://newsua.one/news-military/n-50440.html Найкращий снайпер ЗСУ про свою мрію: знищити Путіна

США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8101
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25.06.2021 08:42 Відповісти
Будет "Берлинский меморандум" ? ) Которым потом снова успешно подотрутся
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25.06.2021 09:05 Відповісти
США, Германия и другие страны Запада должны сделать все, чтобы РФ не смогла использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Блинкен- уже сделали все,(разрешив окончить строительство)что бы "Северный поток-2" был использован как оружие против Украины,ибо монеты (гейросоюза )за газ рашист будет получать исправно, и не малые
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25.06.2021 09:36 Відповісти
СП2 просто меняет зависимость Украины от россии на зависимость от Германии. С его достройкой путин может и не получит рычагов влияния в том объёме, в котором ему бы хотелось, но энергетическая безопасность Украины будет продолжать зависеть от другого государства. Что является лишь меньшим злом. Но всё-таки злом.
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25.06.2021 11:18 Відповісти
 
 