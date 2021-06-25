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Лідери країн ЄС доручили вивчити можливість запровадження нових санкцій проти РФ

Лідери країн ЄС доручили вивчити можливість запровадження нових санкцій проти РФ

Лідери країн ЄС доручили голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливість запровадження нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої ​​діяльності Москви. У спільному документі не згадується стратегія щодо подальших відносин ЄС з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в комюніке саміту ЄС.

При цьому лідери країн блоку заявили про готовність вивчити формати діалогу з Москвою з питань, що становлять взаємний інтерес.

Зокрема, йдеться про питання охорони довкілля, клімату та охорони здоров'я, а також про окремі питання зовнішньої політики та політики безпеки.

15 червня Боррель описав нову стратегію щодо Росії. За його словами, вона буде заснована на трьох базових принципах: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти. Боррель також повторив слова американського президента Джо Байдена про те, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після холодної війни.

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Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Зазначимо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, якщо на ньому буде присутній Путін.

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Топ коментарі
+3
https://twitter.com/adagamov

https://twitter.com/adagamov Рустем Адагамов

Эта маленькая урна в Набережных Челнах - мой герой. Не сходя с места она победила двух тупых долбо@бов.

https://twitter.com/i/status/1408041377246724103 https://twitter.com/i/status/1408041377246724103
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25.06.2021 08:37
+1
Запаребрік продовжуватиме ворожу діяльність поки і не здохне.
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25.06.2021 08:37
+1
яєшню кацо приготував...
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25.06.2021 08:39
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Твоего был бы наилучшее нет грязь тебя время и делай собирательство падшая древесина до того как Иеромонах Пенис-голова грант тебя доступа, job tvoj mat

(Ти краще не марнував би час і збирав валєжнік, поки *****-батюшка дозволяє, трясця твоїй матері)
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25.06.2021 08:57 Відповісти
https://twitter.com/adagamov

https://twitter.com/adagamov Рустем Адагамов

Эта маленькая урна в Набережных Челнах - мой герой. Не сходя с места она победила двух тупых долбо@бов.

https://twitter.com/i/status/1408041377246724103 https://twitter.com/i/status/1408041377246724103
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25.06.2021 08:37 Відповісти
яєшню кацо приготував...
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25.06.2021 08:39 Відповісти
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25.06.2021 08:42 Відповісти
Дуже дякую, розірвало на дрібненькі ганчірочки 😂😂😂🤣🤣🤣
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25.06.2021 08:45 Відповісти
Запаребрік продовжуватиме ворожу діяльність поки і не здохне.
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25.06.2021 08:37 Відповісти
Как можно думать о санкциях при строящемся потоке?
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25.06.2021 08:49 Відповісти
достроить и закрутиьь вентиль
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25.06.2021 09:10 Відповісти
паРаше осталось только насрать в рис Китаю и можно сушить весла. программа-максимум будет выполнена.
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25.06.2021 11:48 Відповісти
 
 