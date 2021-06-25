Лідери країн ЄС доручили вивчити можливість запровадження нових санкцій проти РФ

Лідери країн ЄС доручили голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливість запровадження нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої ​​діяльності Москви. У спільному документі не згадується стратегія щодо подальших відносин ЄС з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в комюніке саміту ЄС.

При цьому лідери країн блоку заявили про готовність вивчити формати діалогу з Москвою з питань, що становлять взаємний інтерес.

Зокрема, йдеться про питання охорони довкілля, клімату та охорони здоров'я, а також про окремі питання зовнішньої політики та політики безпеки.

15 червня Боррель описав нову стратегію щодо Росії. За його словами, вона буде заснована на трьох базових принципах: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти. Боррель також повторив слова американського президента Джо Байдена про те, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після холодної війни.

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Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Зазначимо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, якщо на ньому буде присутній Путін.