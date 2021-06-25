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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 96 180 осіб, загалом - 1 834 971, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 96 180 осіб, загалом - 1 834 971, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 490 376 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Протягом доби працювали: 656 мобільних бригад, 1200 пунктів щеплення; 24 центри вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 876 нових випадків зараження, 2405 осіб одужали

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 96 180 осіб, загалом - 1 834 971, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 96 180 осіб, загалом - 1 834 971, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 96 180 осіб, загалом - 1 834 971, - МОЗ 03

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Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1405809191449763840 18 черв.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 96 180 человек, всего - 1 834 971, - Минздрав - Цензор.НЕТ 583Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета. Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого. Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою.
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25.06.2021 08:47 Відповісти
У Польши дефицит тоже огромный, их тоже ждёт колапс?
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25.06.2021 09:04 Відповісти
 
 