Україна в ОБСЄ: "Російська стратегія ховатися за спинами своїх маріонеток не працює"

Делегація РФ в ОБСЄ цинічно заявляє про нібито відповідальність України за невиконання Мінських домовленостей, хоча саме Росія продовжує підживлювати розпочатий нею конфлікт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 24 червня.

"Це дуже цинічно, коли російська делегація просуває тиждень за тижнем фейкові наративи про так звану відповідальність України за невиконання Мінських домовленостей. Чи це Україна окупувала частину території Росії? Чи це Україна відправляє на лінію зіткнення найманців, озброєння, боєприпаси, протипіхотні міни та російські БПЛА "Орлан-10"? Чи ж це Україна незаконно видає російським громадянам сотні тисяч паспортів, грубо підриваючи суверенітет Росії?" - заявив Цимбалюк.

Український посол навів ще один приклад цинічної поведінки Росії, яка вчора на засіданні ТКГ відмовилася, "як вона це робить постійно з серпня 2020 року", підтримати рішення про 19 ділянок розмінування. І це попри чітку домовленість, досягнуту з цього приводу напередодні в робочій групі з питань безпеки ТКГ, та відповідне рішення Нормандського саміту 2019 року.

"Російсько-український конфлікт триває вже понад сім років. Нема потреби пояснювати, хто є його сторонами, хто його розпочав і продовжує підживлювати. Російська стратегія сховатися за спинами своїх маріонеток не працює. Санкції, введені міжнародним співтовариством, є найкращим підтвердженням цього факту", - наголосив очільник місії України в ОБСЄ.

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