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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський (22399) Медведчук (1694) Порошенко (15078) Донбас (22348)

"Пан Медведчук торгував, заробляв разом із п'ятим президентом або його людьми", - Зеленський про торгівлю з ОРДЛО

Кум Путіна Віктор Медведчук разом із п’ятим президентом Петром Порошенком, який був тоді при владі, заробляли на війні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ, коментуючи публікацію так званих "плівок Медведчука".

В інтерв'ю він нагадав про записи, поширені раніше, на яких людина з голосом, схожим на голос Віктора Медведчука, говорила про обмін полоненими і обговорювала комерційні питання з представниками Росії, а також ОРДО та ОРЛО.

"Я чув кілька фрагментів цих плівок. Щодо ситуації, то мені здається, що ми показали свою реакцію. Для мене не новина те, що сталося. Ми всі про це знали, ми не мали плівок, але багато різної було інформації від СБУ, розвідки. Ми розуміємо, як це відбувалося, ми розуміємо, що з терористами, сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом зі п’ятим президентом або його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на Донбасі, що вугілля це купувала Україна через Росію. Його вивозили", - заявив глава держави.

Він також висловив упевненість у тому, що факт того, що тодішній президент уповноважив Медведчука вести переговори з представниками терористичних республік, може свідчити про те, що ніхто не хотів закінчення війни.

Також читайте: Зеленський про другий президентський термін: "У мене немає жодного конкурента"

"Усі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада. І те, що він (Порошенко. - Ред.) зробив, коли всі повноваження в переговорах передав Медведчуку, в переговорах між Україною і Росією, це свідчить про те, що ніхто не був зацікавлений у закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші, от і все", - сказав Зеленський.

"Порошенко мені не цікавий. Він не є кимось у політиці, але він не хоче цього зрозуміти", - сказав Зеленський

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Топ коментарі
+61
Оце штирить наркомана!
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25.06.2021 08:49
+48
А теперь..
ОЦЭНИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.



.
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25.06.2021 08:49
+42
Следующий президент посадит клоуна и его шоблу зарабатывающую сейчас на войне и великом крадивныцтве! Голосую за!
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25.06.2021 08:54
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ну пороша і метвечука вже нема, а війна все ЩЕ Є! То чи значить це, що зараз на війні заробляє зелени-й і КАЛЛомойша?
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25.06.2021 09:40 Відповісти
что значит "мы не имели пленок"? если это не пленки СБУ то тогда чьи?
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25.06.2021 09:42 Відповісти
Це російські спецслужби писали. Біхус - зливний бачок Крмля.
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25.06.2021 09:45 Відповісти
Наконец Вова признал то что всем и так было известно.Вова стал Капитаном очевидность .
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25.06.2021 09:48 Відповісти
ты такой же дебил как и твой "вова"
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25.06.2021 09:56 Відповісти
Так ти мусор або психіатр ? В тебе вже почалося раздвоєння особистості ? Так це притаманно практично усім мєнтам .Тому лікуйся , накать 250 за портупєю та йди на свою службу , брать за ціці бабок -торговок що торгують сємками на доріжках поза парканом базару
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25.06.2021 10:19 Відповісти
высрался? иди подмойся. тебя сегодня будут "любить" зепутанги и лично обкуреный торчок
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25.06.2021 10:28 Відповісти
Клинический идиот...
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25.06.2021 09:56 Відповісти
Алле, клоун с зеленой шоблой уже 2,5 года у руля, а война продолжается. Так кто зарабатывает??
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25.06.2021 09:58 Відповісти
Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. И,что характерно, создали незаинтересованно. -Это "Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне,-Шефир". А Коломойский так создал не только не заинтересованно а с отвращением. Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, растолковывал украинцам: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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25.06.2021 10:04 Відповісти
Ну бубочка и ****...
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25.06.2021 10:13 Відповісти
какое же оно упоротое ............

Порошенко мне не интересен. Он не является кем-то в политике, но он не хочет этого понять", - сказал Зеленский

Я бежала за Вами два квартала, чтобы рассказать насколько Вы мне безразличны (с)
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25.06.2021 10:14 Відповісти
В этом уверены все,только на Цензоре собралась незначительная кучка тех ,кто в это не верят.
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25.06.2021 10:19 Відповісти
Ну все .Истерикой троллей и платных ботов я удовлетворен полностью . Значит Вова сказал впервые что то правильное . Остается надеяться что за правильными словами последуют правильные выводы . И эти два мерзавца получат свои новые аппартаменты в Качановской резиденции с хорошим видом .Один на северную сторону , чтобы отсылать воздушные поцелуи своему кумоньку за поребрик .Второй на южную сторону .Из которой можно будет присматривать за своим набарыженным непосильными трудами статками в Испании , на канарах , на Мальдивах , на Панамах .И тоже слать туда воздушные поцелуи ....лет этак 10
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25.06.2021 10:26 Відповісти
Обвинил в госизмене Порошенко после признания личного слива операции по вагнеровцам. Неужели думает, что перекроет свою измену?
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25.06.2021 10:45 Відповісти
Да если хотя бы Свинарчуков посадили, уже было бы неплохо.
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25.06.2021 10:48 Відповісти
Складывается, вернее, подтверждается впечатление о том, что наш президент живет в параллельной реальности, или эту реальность ему создает окружение, но он действительно верит в то, что говорит.
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25.06.2021 11:00 Відповісти
В плёнках Медведчук а писюнист увидел гос.измену Порошенко. А в сливе вагнеровцев никто не виноват...
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25.06.2021 11:03 Відповісти
Слушал я эти "плёнки агента ФСБ Бигуса". Каша полной фигни. Чем "зарабатывал"? Сколько зарабатывал? Где дела? Где обвинения с документами? Медведчук и его каналы обливали грязью Пороха совершенно! Ну да...Х...йло, выставило условия коммуницировать через Мудачука. Хотя бы несколько тысяч пленных вытащили. И, собственно, все. У Бигуса дядя и двоюродный брат штатные работники ФСБ РФ. Что еще ожидать от этой шлюхи и его "нарезок"? Почему-то все "нарезки" от ФСБ. И еще: у Бигуса нет совсем голоса Порошенко на пленках. Кто-то "намекал", кто-то "сказал"....
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25.06.2021 11:20 Відповісти
А где ямки под миллиард деревьев?!!!! Я уже не могу ни слушать ни читать этого наркомана!
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25.06.2021 11:21 Відповісти
Нда.... +35
Или у него что, кондиционера нет?
Или он реально сумасшедщий?
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25.06.2021 12:55 Відповісти
а він що виторгував за вагнерівців ...зрадник...
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25.06.2021 12:56 Відповісти
Какой-то трешак.... Опять торчек до памяти не пришел....
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25.06.2021 14:39 Відповісти
ну как же ведь ему 42 и он не лох
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25.06.2021 15:09 Відповісти
здається тут потрібна допомога психіатра бо манія "порошенка" так просто не проходить
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25.06.2021 15:26 Відповісти
У главЗЕбила передоз! Вызывайте неотложку!
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25.06.2021 15:31 Відповісти
Как буд-то Зеленский не зарабатывает сегодня на крови!!Торгуя свои фильмы в Немытую РОССИю!! Брехло еврейское!
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25.06.2021 16:29 Відповісти
Всі знають , що Офшорник і Медведчук - друзі і партнери !
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25.06.2021 21:47 Відповісти
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