УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9919 відвідувачів онлайн
Новини
11 826 53
Зеленський (22389) Шевченко Євген (139) ПВК Вагнер (1534)

Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко

Зеленський визнав факт

Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке вийшло на телеканалі 1 + 1, фактично визнав факт зливу спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі він цитує слова Зеленського, які він виголосив 20 серпня 2020 року в коментарі "Радіо Свобода", кажучи про провал спецоперації щодо "вагнерівців": "Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн. Україну максимально втягували в це питання, - Зеленський

Потім Шевченко наводить вчорашню заяву глави держави на цю тему: "Ми з вами бачили, що сталося в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея такої операції - це була ідея інших країн. Слава богу, що ми проявили суб'єктність у цьому важливому питанні".

"Якщо спочатку президент бреше на всю країну, а згодом, розуміючи, що правду вже не спинити, таки визнає факт "зливу" спецоперації, то на який рівень довіри він заслуговує?", - задається питанням Шевченко.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9091
показати весь коментар
25.06.2021 09:05
+37
А что, статью за измену родине, уже отменили?
показати весь коментар
25.06.2021 09:09
+24
Помните ж выбор 2019?
Хорошо помните между чем и кем выбирали во втором туре?

Ну вот 73% могут гордиться тем, что выбрали маленькое, закоплексованное, ватное, брехливое ЗЕ-Хуйло.
показати весь коментар
25.06.2021 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9091
показати весь коментар
25.06.2021 09:05 Відповісти
А что, статью за измену родине, уже отменили?
показати весь коментар
25.06.2021 09:09 Відповісти
А хто може його посадить чи навіть звинуватити у чомусь? Завдяки мудрому народу, в нього абсолютна більшість в Раді, повний контроль над Прокуратурою, СБУ, СНБО, контроль над МВС через Акакова, зараз ще судівську систему додавить, і все - в нас свій Лукашенко, якому усе покуй.
показати весь коментар
25.06.2021 09:13 Відповісти
и свободных выборов больше не будет.
показати весь коментар
25.06.2021 09:16 Відповісти
Може вчудити як і його друзів х…ло з пожиттєвим президенством, знаючи що його чекає цугундер.
показати весь коментар
25.06.2021 09:19 Відповісти
Как на свинособакии?
показати весь коментар
25.06.2021 09:32 Відповісти
да. беня без крови власть не отдаст.
показати весь коментар
25.06.2021 09:36 Відповісти
ну почему же. Можно поймать этого идиота на его же крючок - протащить интернет-голосование. И тогда будут свободные выборы.
показати весь коментар
25.06.2021 10:35 Відповісти
Только проблема не в этих клоунах, а в 73% недоразвитых, готовых отдать им Украину на 5 лет и больше.
показати весь коментар
25.06.2021 09:10 Відповісти
або гасло -спалюлю цей цирк к ибеням-
показати весь коментар
25.06.2021 09:48 Відповісти
А вы, однако, бооольшой оптимист!(с)
показати весь коментар
25.06.2021 10:46 Відповісти
щось в мене великі сумніви.
показати весь коментар
25.06.2021 13:06 Відповісти
доверия? Сейчас примерно 28%. И это диагноз
показати весь коментар
25.06.2021 09:09 Відповісти
так, повна жопа.
показати весь коментар
25.06.2021 09:09 Відповісти
Він все не соромлячись заявляє, що це він продав Україну, і буде робити далі що хоче, і ви йому нічого не зробите, бо в нього немає конкурентів.
показати весь коментар
25.06.2021 09:09 Відповісти
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2313
показати весь коментар
25.06.2021 09:10 Відповісти
Врут и уходят от ответственности, а обычным гражданам, чтобы скрыть правду о общественно опасных действиях и бездействиях ломают жизни - заслуживает высшей меры наказания, не для того мы живём, чтобы нас ложью отравили. Мусора первые должны мамоустраниться
показати весь коментар
25.06.2021 09:10 Відповісти
- На какой уровень доверия он заслуживает?

- Нет такого уровня.
показати весь коментар
25.06.2021 09:10 Відповісти
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8199
показати весь коментар
25.06.2021 09:10 Відповісти
Клован заслуживает на кол.
показати весь коментар
25.06.2021 09:10 Відповісти
Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1869
показати весь коментар
25.06.2021 09:11 Відповісти
Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3089
показати весь коментар
25.06.2021 09:19 Відповісти
Помните ж выбор 2019?
Хорошо помните между чем и кем выбирали во втором туре?

Ну вот 73% могут гордиться тем, что выбрали маленькое, закоплексованное, ватное, брехливое ЗЕ-Хуйло.
показати весь коментар
25.06.2021 09:12 Відповісти
При таком факте,не допустимо чтобы данный человек занимал повторно должность президента.
показати весь коментар
25.06.2021 09:15 Відповісти
Он слил операция, явно угождая Путину! А это государственная измена и его место в тюрьме!
показати весь коментар
25.06.2021 09:18 Відповісти
Сейчас на ветку налетят зепилы: зелья ни вчемневинават!
показати весь коментар
25.06.2021 09:18 Відповісти
Это не 3э слил операцыю..
Это порох зарабатывает на войне ...,,,,
показати весь коментар
25.06.2021 09:19 Відповісти
Где ПРИЗНАНИЕ ФАКТА "СЛИВА"?
показати весь коментар
25.06.2021 09:21 Відповісти
«Я подзвонив Олександру Григоровичу. Я попросив його... Я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію про цих людей... Ми розуміли, хто це такі. Він сказав мені по телефону: «Я розумію, дорогий Володимире Олександровичу, я не підведу, все буде нормально, я розберуся». Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім сталося те, що сталося», - повідомив Зеленський в інтерв'ю 1+1.
показати весь коментар
25.06.2021 09:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273411/zelenskiyi_lichno_peredal_lukashenko_informatsiyu_o_vagnerovtsah_ya_pozvonil_i_predupredil_ego_video
показати весь коментар
25.06.2021 09:46 Відповісти
Он сообщил, что "вагнеровцы" в белоруси.
Где здесь про какую-то "операцию" Ы?
показати весь коментар
25.06.2021 09:58 Відповісти
Все зкпилы такие тупорылые, или ты решил примерить желтую майку литера?
показати весь коментар
25.06.2021 10:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483023, тебе говно показали, ты такой - а где говно? Тебя уже носом в него ткнули - ты такой - это не говно!
может заставить тебя сожрать говно? Хотя кто знает какое оно на вкус, кроме тебя, ты же все время только говном и питаешься.
показати весь коментар
25.06.2021 10:37 Відповісти
Зепилы все такие тупые, или ты выбился в лидеры?
показати весь коментар
25.06.2021 09:48 Відповісти
Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2492
показати весь коментар
25.06.2021 09:23 Відповісти
Статья ККУ 111. Вот и весь уровень доверия.
показати весь коментар
25.06.2021 09:25 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/24/zayava-yevropejskoyi-solidarnosti/?fbclid=IwAR3mCtzoG4pGKktFsBTp13aIm7s1VI5Yilc7NvP0lt-XhTHJaDZpPgUMhjM Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. Заява «Європейської Солідарності».
І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу президента. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність.
- За здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера - сьогодні ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв'ю ви багато говорили про державну зраду - і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе. Як юрист-недоучка маєте знати, що чистосердечне зізнання пом'якшує відповідальність.
- За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі.
- За розграбований «антиковідний фонд» та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України.
- За те, що «епоху бідності» ви перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення.
показати весь коментар
25.06.2021 09:28 Відповісти
Уровень доверия - гілляка...
показати весь коментар
25.06.2021 09:30 Відповісти
Уровень доверия к зеленому - огромный НОЛЬ!!!!!
показати весь коментар
25.06.2021 10:01 Відповісти
передача данных секретных матер,ялов единоличным решением даже если это президент, являеться предательством. а передача того же, союзнику врага, это осознаная работа против своего государства. и эта зеленая гнида нами руководит дальше? где расследования, где отстранение?
показати весь коментар
25.06.2021 10:36 Відповісти
тот человек, кто посадит клоуна и его кодлу - войдет в историю Украины....
показати весь коментар
25.06.2021 10:38 Відповісти
генерал Аугусто, ти де?
показати весь коментар
25.06.2021 10:42 Відповісти
Та хочаб вже Пастор Кривавий. Зачекалися вже!
показати весь коментар
25.06.2021 14:11 Відповісти
Тільки імпічмент зраднику
показати весь коментар
25.06.2021 10:51 Відповісти
Зеленский не считает это сливом, он просто позвонил и предупредил лукашенко
показати весь коментар
25.06.2021 10:57 Відповісти
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , свідомо провалив масштабну операцію по вангеровцях !!!! А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!!
показати весь коментар
25.06.2021 11:14 Відповісти
Люди голосуют за себе подобных. Даже не представляю , как еще нужно обосраться зеленскому,чтобы его избиратели перестали за него голосовать. Наверное, это потому, что 73% сами такие. Вот если бы президент вдруг начал говорить и действовать в интересах Украины, тогда бы точно потерял рейтинг среди большинства.
показати весь коментар
25.06.2021 12:14 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
показати весь коментар
25.06.2021 17:33 Відповісти
 
 