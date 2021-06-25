Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко
Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке вийшло на телеканалі 1 + 1, фактично визнав факт зливу спецоперації щодо "вагнерівців".
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
Далі він цитує слова Зеленського, які він виголосив 20 серпня 2020 року в коментарі "Радіо Свобода", кажучи про провал спецоперації щодо "вагнерівців": "Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції".
Потім Шевченко наводить вчорашню заяву глави держави на цю тему: "Ми з вами бачили, що сталося в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея такої операції - це була ідея інших країн. Слава богу, що ми проявили суб'єктність у цьому важливому питанні".
"Якщо спочатку президент бреше на всю країну, а згодом, розуміючи, що правду вже не спинити, таки визнає факт "зливу" спецоперації, то на який рівень довіри він заслуговує?", - задається питанням Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
- Нет такого уровня.
Хорошо помните между чем и кем выбирали во втором туре?
Ну вот 73% могут гордиться тем, что выбрали маленькое, закоплексованное, ватное, брехливое ЗЕ-Хуйло.
Это порох зарабатывает на войне ...,,,,
Где здесь про какую-то "операцию" Ы?
может заставить тебя сожрать говно? Хотя кто знает какое оно на вкус, кроме тебя, ты же все время только говном и питаешься.
І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу президента. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність.
- За здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера - сьогодні ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв'ю ви багато говорили про державну зраду - і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе. Як юрист-недоучка маєте знати, що чистосердечне зізнання пом'якшує відповідальність.
- За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі.
- За розграбований «антиковідний фонд» та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України.
- За те, що «епоху бідності» ви перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення.
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.