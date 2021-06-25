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Київ (19115) Метрополітен (1398)

НП у київському метро: на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на рейки. ФОТО

На "Майдані Незалежності" під потяг потрапила людина, рух поїздів по синій лінії метрополітену було тимчасово призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook

"Рух поїздів на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра". Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності"", - сказано в повідомленні.

Очевидці події повідомляють, що чоловік сам стрибнув під потяг і навряд чи залишився живий.

Зараз рух поїздів відновлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками

НП у київському метро: на станції Майдан Незалежності пасажир впав на рейки 01
НП у київському метро: на станції Майдан Незалежності пасажир впав на рейки 02

НП у київському метро: на станції Майдан Незалежності пасажир впав на рейки 03

НП у київському метро: на станції Майдан Незалежності пасажир впав на рейки 04

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в рай не попадет даже если невыносимо православный - радостные пассажиры таких ласковых ему натолкают вслед шо св. Петр на бутылку от смущения попадет.
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25.06.2021 09:27 Відповісти
Прыгал с криками: "Ты же обещал!"?????
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25.06.2021 09:42 Відповісти
Разочаровался в своем выборе президента наверно...
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25.06.2021 10:37 Відповісти
фото, як у тому анекдоті про лекцію "4 види любові з демонстрацією слайдів"
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25.06.2021 12:01 Відповісти
 
 