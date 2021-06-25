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магазин (304) обшук (1950) ДФС (4040)

Податківці провели обшуки в магазинах маркетплейса "Всі.Свої": вилучили комп'ютери, документи і гроші

Податківці провели обшуки в магазинах маркетплейса

23 червня 2021 року в магазинах "Всі.Свої" і на складі податківці провели обшуки. Співробітники ДФС заблокували роботу магазинів, затримали співробітників і вилучили комп'ютери, документи і гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Всі.Свої".

Зазначається, що офіційною підставою для обшуків було нібито ухиляння від сплати податків за допомогою ФОПів. Сталося це наступного ж дня після презентації виставки "Крим. Літній сезон: те, що у нас не забрати".

"На щастя, працівників магазинів та складів відпустили пізно ввечері того ж дня — хочемо їм окремо подякувати за терпіння та стійкість. Нам прикро, що сталась така ситуація. Але разом з тим, ми щасливі мати у команді таких людей", - йдеться в повідомленні .

У пресслужбі підкреслили, що магазини "Всі. Свої" працюють за принципом маркетплейсу: ми не купуємо товар у виробників, а лише пропонуємо українським підприємцям користуватись нашими вітринами та полицями для продажу кінцевому споживачу.

"ДФС уже зверталась до нас із питаннями восени 2020 року. Ще тоді ми надали всю необхідну інформацію. Але цього виявилось замало: податківці прийшли з обшуками", - сказано в повідомленні.

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"За шість років існування проєкту ми відкрили чотири магазини, працевлаштували 500+ людей, допомогли вийти на ринок 2 000+ українських брендів.

Всі. Свої створили новий ринок локальних підприємців, які відкрили і відкривають свої малі та середні бізнеси, сплачують податки та працевлаштовують людей. Ми з нашими партнерами-брендами — платформа, яка самостійно просуває ринок локального продукту.

Що буде далі? Наразі ДФС все ще вважає, що ми порушники, тому юридична служба магазину Всі. Свої відстоюватиме свою правову позицію. Якщо доведеться, ми підемо до суду. І хабарів давати не будемо.

Але відстоювати власну позицію — замало. Адже сотні (а то й тисячі) підприємців щодня потрапляють у складні стосунки із податковою. Ми вважаємо за потрібне організувати круглий стіл чи освітню програму, що допоможуть українським підприємцям відстоювати свою юридичну позицію у подібних ситуаціях.

Ми запрошуємо до діалогу державу, суспільство та бізнес! Тільки в комунікації ми зможемо знайти спільне рішення та ініціювати у законодавстві необхідні зміни: щоб бізнес-модель маркетплейсів могла безперешкодно існувати та допомагати українським виробникам зустрітись із покупцями.

Ми готові зі свого боку організувати таку подію: можливо, вже наступного тижня. Думаємо, наш кейс буде цікавий як для бізнес-спільноти, так і для народних депутатів, державних органів і ЗМІ", - додали в пресслужбі "Всі.Свої".

Податківці провели обшуки в магазинах маркетплейса Всі.Свої: вилучили компютери, документи і гроші 01

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Топ коментарі
+4
Теперь всьо точно у своих.
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25.06.2021 09:43
+4
Ну не в квартале же налоги брать
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25.06.2021 09:44
+4
Пусть щимят, они почти все топили за Зе. Во всяком случае тех с кем я общался 99% кричали про "Мальдивы" и "Опшоры". За свои поступки нужно отвечать, не маленькие дети...
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25.06.2021 10:05
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Теперь всьо точно у своих.
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25.06.2021 09:43 Відповісти
Ну не в квартале же налоги брать
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25.06.2021 09:44 Відповісти
Шарікови та Швондери продовжують чавити бізнес.
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25.06.2021 09:47 Відповісти
в бюджете чёрная дыра размером с центральное ядро галактики Андромеда!
на большой бизнес не надавишь - он легко обьяснит тупому населению, кто новый барыга!
а щимить фоп-щиков - легче-лёгкого
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25.06.2021 09:59 Відповісти
Пусть щимят, они почти все топили за Зе. Во всяком случае тех с кем я общался 99% кричали про "Мальдивы" и "Опшоры". За свои поступки нужно отвечать, не маленькие дети...
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25.06.2021 10:05 Відповісти
Так может просто к стенке поставить 73% Украины? Чего уж там мелочиться ...
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25.06.2021 10:33 Відповісти
Они сами поставили к стенке себя и окружающих. А теперь пусть пожимают свои плоды. Или ты сочувствия хочешь? Так вот не будет никакого сочувствия, если слов не понимаешь ощути все прелести своего скудоумия на своей шкуре!
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25.06.2021 10:36 Відповісти
Т.е. "к стенке" можно и не ставить? Достаточно позакрывать бизнесы всех, кто голосовал за Зе? Я правильно тебя понял?
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25.06.2021 10:48 Відповісти
Я смотрю за 2 года ты так и не поумнел. Нет я не это имел ввиду. Хотя если закроют, мне абсолютно фиолетово уже. И не надо сейчас петь песни про ФОП, которые наполняют бюджет и без которых рухнет бюджет. Во-первых это не так, а во-вторых что то подобное про Донбасс я уже слышал, это уже баян. Такие олени как ты, отбросили мою страну в 2013 год и украли будущее моих детей в Украине а теперь пытаются вызвать жалость....
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25.06.2021 10:55 Відповісти
Ну и чему тут твоя политинформация? Мы же не на митинге.
У тебя какая-то каша в голове. Тут ты пишешь: "Они сами поставили к стенке себя и окружающих. А теперь пусть пожимают свои плоды".

А потом пишешь: "Хотя если закроют, мне абсолютно фиолетово уже". Ты уж определись как-нибудь
Каюсь: Отбросил страну назад, т.к. в 2014 г. проголосовал за Порошенко. А за кого надо было голосовать?
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25.06.2021 11:10 Відповісти
Извини, я не веду дискуссий с умственно отсталыми инвалидами на голову. Бесполезное это занятие, ты все равно ничего не поймёшь! Удачи и хватит скыглыты.
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Когда сектантов секты "святого Пэти" начинаешь тыкать носом в их же говно, они переходят на оскорбления оппонента и быстренько сливаются.
Традиционно. Предсказуемо. Банально. Скучно.
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25.06.2021 11:38 Відповісти
Мдя... Классический пример эффекта Даннинга-Крюгера...
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27.06.2021 23:49 Відповісти
не могу не согласиться. мой друг такой же лох оказался. понял что лох когда бизнес отобрали
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25.06.2021 10:57 Відповісти
Просто благодаря таким вот имбецилам, как комментатор сверху, сейчас думающим приходится уходить в тень... А оно ноет шо закроют, деток нечем кормить будет. Тебе твой благодетель дал 8000 карантинных, вот сиди и не вякай.
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25.06.2021 11:02 Відповісти
Если проверить деятельность ресторанов товарища, который любить в карантин вечеринки закатывать и регулярные рейсы задерживать, которые уже лет 10 намывают бабосы сильных Мира сего, то можно нехило пополнить бюджет... И глупый и ограниченный электорат, который ставил галочку в бюллетене за этого "деятеля" хоть бы поинтересовались как он достиг таких успехов. Воры в законе это чисто КГБ-ФСБшный проект, и погибали они не только в результате разборок а так же потому что не хотели сотрудничать а те кто шел на контакт, получали поддержку и добивались больших успехов. Карьера этого народного депутата пошла вверх от простого "солдата" после того как он слил Борю Савлохова, который в последствии умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме. Так что вполне возможно что у этого товарисча есть кураторы, только в силу его умственных возможностей, он может даже не догадываться куда ведут ниточки от его благодетелей.... Жаль что те кто за него голосовали так и не поймут что они натворили, потому что думать это явно не их конек...
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25.06.2021 09:55 Відповісти
 
 