Голубовська про "дельта"-штам коронавірусу: "У будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій"

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Варіанти штамів будуть з'являтися. Потрібно постійно моніторити. 15 червня цей варіант "Дельта" в США внесли до списку варіантів, що викликають стурбованість. Це варіанти, які набагато легше поширюються, вони в три рази заразніші, ніж звичайні. Це означає, що в будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій, які потрібно буде забезпечити з сьогодні на завтра", — сказала вона.

Голубовська зазначила, що через цей штам у Росії різко збільшилася захворюваність.

"Вони вислизають частково від вакцинального і природного імунітету. Те, що робиться в Росії — там просто страшно. Там вертикальні криві підвищення захворюваності", — сказала вона.

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