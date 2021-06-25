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Голубовська про "дельта"-штам коронавірусу: "У будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій"

Голубовська про

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Варіанти штамів будуть з'являтися. Потрібно постійно моніторити. 15 червня цей варіант "Дельта" в США внесли до списку варіантів, що викликають стурбованість. Це варіанти, які набагато легше поширюються, вони в три рази заразніші, ніж звичайні. Це означає, що в будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій, які потрібно буде забезпечити з сьогодні на завтра", — сказала вона.

Голубовська зазначила, що через цей штам у Росії різко збільшилася захворюваність.

"Вони вислизають частково від вакцинального і природного імунітету. Те, що робиться в Росії — там просто страшно. Там вертикальні криві підвищення захворюваності", — сказала вона.

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Да плевать на тот вирус, зеля признался в сливе по вагнеровцам. Это важнее!!!
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25.06.2021 09:48 Відповісти
он даже гордится этим мол я вставил пистона самим американцам... кто бы дегенерату напомнил о судьбе Садама.. Каддафи..Президентов Египта...Усамы Бен Ладена..
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25.06.2021 09:56 Відповісти
В этой фразе весь твой "интеллект", крейда.
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25.06.2021 09:56 Відповісти
Велике крадівницьтво- еще один из многих поводов его судить в у ТЮРМУ. Дом ЗЕли-тюрма. Вагнеровцы-это полный зашквар. Та везде зашквар страшный... это шотА!
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25.06.2021 11:08 Відповісти
"Дайте ей селёдки!"
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25.06.2021 10:08 Відповісти
шестерка авакова так требует увеличения финансирования, а то велике крадівництво, 13тысяч не хватает, да и вообще, степанов курточку купил, другим тоже хочется.
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25.06.2021 10:12 Відповісти
Голубовская требует не закрывать ковидные инфекционки. Даже не строить,а НЕ ЗАКРЫВАТЬ пока,а то супруниховский Ляшко начал их закрывать. А Дельта идет и локдаун может быть уже в августе. Китайский Короновакс,которым "щеплять"- вообще на него не действует. Смертность у Дельты вдвое больше, Пфайзер делят среди "Шлюх народу",мусоров и прокуроров. Достаточно посмотреть на то,что делается в Москве и что в Индии. Погугльте фото. Вообще-то непосредственно от Ковида померло 60 000 человек в Украине, от последствий еще примерно столько же. Степанов был тоже ЗЕлень, но тот хоть больницы открывал. А ЗЕлень разокрал ковидные на "Велике крадівництво". Половину денег ЗЕлень покрала тупо, толком почти ничего не построила. В основном местніе власти и так...развязочки освежила. Осенью у нас будет страшная ж...па с вирусом Дельта. Тот еще и вдвое заразнее.
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25.06.2021 11:05 Відповісти
На сегодня в Киеве 2 инфекционки на ковид и одна недоинфекционка.Всех остальных перепрофилировали, сократили персонал, отпустили в отпуска. НСЗУ недоплатил за пролеченных врачам ( не так истории в Хелси оформили). Теперь всё собрать в короткий период не получится. Учитывая особенности дельта, деньги за пациентом не успеют. Заставить НСЗУ отработать те средства в виде санитаров, переворачивая ковидных больных не получится.Да здравствует естественный отбор, кто имеет смышленого врача- тот выживет, другому просто времени может не хватить, каждый час отбирает жизнь. А Ляшко и Радуцкогоне жалко.
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25.06.2021 11:35 Відповісти
Еще пошире откройте ворота с лаптестаном, Индией и другими странами где этот вирус уже свирепствует и будет нам точно через неделю снова красная зона.
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25.06.2021 13:21 Відповісти
 
 