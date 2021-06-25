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Зеленський (22389) олігарх (917)

Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло"

Зеленський щодо законопроєкту про олігархів:

Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкт про деолігархізацію дасть змогу олігархам витрачати гроші на інвестиції, а не на політику.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Є таки принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл в повітря, а потім в тіло. Про постріл в повітря – це законопроєкт. Я вважаю, постріл в повітря – це сучасна демократія. Я вважаю, що в Україні не може бути такої демократії, як в старій Європі, в нас немає часу. Постріл в повітря – це шанс – станьте бізнесменами, постріл в тіло – це референдум", - зазначив президент.

За словами Зеленського, якщо у нас державність зруйнується через те, що не буде олігархів, значить у нас не було державності.

"Вони (олігархи. - Ред.) не будуть витрачати гроші на політику, політиків. А ці гроші зможуть витрачати на інвестиції. Коли вони не олігархи, їхні інвестиції хочеться захищати. До речі, від будь-якої країни, бо їхні гроші тут. Якщо вони повернуть багато грошей не в державу, а в інвестиції, розвивайте бізнес, ніхто не буде забирати, якщо у вас є за кордоном мільярди, повертайте", - додав президент.

Також читайте: У разі запровадження рівних правил для всіх олігархи автоматично стануть звичайним великим бізнесом, - глава НАЗК Новіков

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Може досить цитувати, що сказав цей недоумок? Він має зараз вже показання на допросі давати, а не інтерв'ю каналу Коломойського-Медведчука.
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25.06.2021 10:06
+16
Сначала ПУК в воздух, а затем в тело...
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25.06.2021 10:06
+12
Квартальний балабол.
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25.06.2021 10:06
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Воно ще не заарештоване?
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25.06.2021 10:05 Відповісти
" если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности" - то есть ради доказательства того, что у нас не было государственности, ты готов разрушить страну, рискнуть ее существованием?

он просто преступник и дурак.
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25.06.2021 10:28 Відповісти
Сначала ПУК в воздух, а затем в тело...
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25.06.2021 10:06 Відповісти
Неправильно! "Два в одному" - "Постріл повітрям з тіла!"
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25.06.2021 10:29 Відповісти
Та ще й для більшого ефекту - в пусту бочку.
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25.06.2021 11:01 Відповісти
Квартальний балабол.
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25.06.2021 10:06 Відповісти
Може досить цитувати, що сказав цей недоумок? Він має зараз вже показання на допросі давати, а не інтерв'ю каналу Коломойського-Медведчука.
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25.06.2021 10:06 Відповісти
Так гундосік може дострілятися до свого виска.
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25.06.2021 10:06 Відповісти
Достатньо і нижче пупа.
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25.06.2021 11:04 Відповісти
Обкуренная мразь
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25.06.2021 10:08 Відповісти
Иуда-Зеленский о законопроекте об олигархах: "Выстрел-Перднул в воду!!Смешно,правда??"
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25.06.2021 10:07 Відповісти
оно продолжает играть роль...А все заложники этого идиотизма.
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25.06.2021 10:07 Відповісти
Сдается мне что основная цель этого закона - не допустить Петю к следующим президентским выборам. Или зелепупики думают что это ради их блага и теперь заживем?!
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25.06.2021 10:09 Відповісти
Бубочка уже сказал, что на след. выборах президента у него конкурентов нет!
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25.06.2021 10:12 Відповісти
Ха, есть, есть ещё 32% длббв лопоухих, которые это схавают, хоть и говном штыняет мощно.
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25.06.2021 10:09 Відповісти
після таких "чистосердечних признаній" - рейтинг покотиться далі з трохи більшою швидкістю. Хоча: нині він і так природньо повзе по похилій площині.
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25.06.2021 10:29 Відповісти
скот
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25.06.2021 10:10 Відповісти
Как в старом анекдоте.
Зелепупень, выстрелил в небо и ПРОМАЗАЛ.
Так лох в 43 годика или уже абсолютная лошара?
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25.06.2021 10:10 Відповісти
Я даже знаю чем все это закончится - да НИЧЕМ!!!!!!
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25.06.2021 10:10 Відповісти
С начала ПУК в воздух, затем ПУК в тазик!
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25.06.2021 10:11 Відповісти
який словесний цинізм покидька ....
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25.06.2021 10:11 Відповісти
А бы хотел чтобы второй срок оно мотало в одиночной камере.
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25.06.2021 10:11 Відповісти
Нееет- в общей!!!!!
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25.06.2021 10:13 Відповісти
Заразом з Пециками . Ринатками , Новінськими та інш .!
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25.06.2021 10:13 Відповісти
Список неправильный
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25.06.2021 10:15 Відповісти
А может лучше у тебе в палату?
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25.06.2021 10:28 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/infographic-milyardery-reytynh-forbes/31152001.html Рейтинг українських мільярдерів від Forbes (інфографіка)

.. Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло" - Цензор.НЕТ 5978
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25.06.2021 10:11 Відповісти
То в жопе бубочки рука четвертого по баблу чела в Украине, а что так скромно то?
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25.06.2021 10:17 Відповісти
Пятница,день тяжелый,колбасит с утра...вован,расслабся,нюхни в конце концов...
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25.06.2021 10:12 Відповісти
какой выстрел? эта скотина от слова "повестка" срет под себя жидким...
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25.06.2021 10:12 Відповісти
Иуда и по совместительству поцЗедент
считает деньги полученные от олигархов и остальное его не волнует
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25.06.2021 10:13 Відповісти
Зеля, это тебе на Лубянке этот закон для Пороха придумали?
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25.06.2021 10:14 Відповісти
Йозеф Кнехт:

Зеленський вирішив, що краще самому визнати, що скоїв державну зраду. Це явка з повинною і вже завтра має бути ініційована процедура імпічменту.

Європейська Солідарність:

Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі.
Чергова порція зеленого лайна:

RIPRV:

Зе попри "відсутності операції Ванергейт", подзвонив Лукашенку розказати всю інформацію про вагнерівців, про яких Зеленський не в курсі, бо операції, як ми знаємо ніколи не було, бо це була спецоперація іншої держави!
Після цього Зе очікував, що вагнерівців передадуть саме нам!

Цікаво, як придворні блогери Банкової будуть коментувати це зізнання Нелоха?

Явка с повинной. Это как путин про крым - год повторял "нас там нет" и вдруг - да мы забрали крым. мерзкой твари по паре.

amosov fm:

Судячи зі слів Зеленського, він Лукашенку довіряв більше ніж Вашингтону. Лукашенку! Більше ніж Штатам... чи можна брати ширше - більше, ніж НАТО. Тепер ми випрошуємо ПДЧ.
Наполеон.

махно:

Интервью в записи. Болтануть можно в прямом эфире. Это спланировано. Они показывают, что им на всех нас@ать. Он там и в ватности признаётся. Проспект Жукова в Харькове это очень прекрасно. Ну и Порох заноза у него навсегда.

Hellis:

Зеленский рад, что передал информацию о вагнеровцах лично сам и лично Лукашенко ( со слов Вовика). И что там теперь у нас по встрече с Байденом будет, интересно? Прям ощущение, что Вовика кто-то надоумил это сказать. Ну не может быть, чтоб мальчик 42 годика был таким идиотом!

Иван:

Боже,що воно меле?! По словам цього "убожества"західні партнери "тянули" Україну,щоб впіймати ВОРОГІВ України,а воно "сопротівлялось". Та за це, дійсно, зразу на Колиму, маленьке мчо!

Олег Землянський:

Зеленский про то как он сорвал операцию : "відбулось те що відбулось"... .Ну ****. НОЛЬ ответственности в этой фразе. Просто "ВІДБУЛОСЬ" и всё. Как буд-то бы само. Как буд-то бы его звонок Луке и срыв операции никак не связаны... П*дор, **** конченная !!!! (( Урыть ТВАРЬ !!!

Виктор Онегин:

Зеленский выводит Ермака из под удара,судя по всему он более ценный кадр чем сам клоун и его потеря для РФ будет более весомая чем Зеленского.

Олег Єфімчук:

Зеленський навіть не усвідомлює ті тексти, які йому пропонують озвучувати ротом.
Зе зробив зізнання у держзраді, бо близьке оточення переконало його, що він рятував країну...)
Черговий доказ того, що у нас не президент, а тупа наркозалежна маріонетка...

Пум-пурум:

1. Это не интервью, это плохинькая пьеска в исполнении Зе.
2. Смонтированная версия просматривалась всеми причастными из жОПы.
3. Вью вышло на онале Какпмойского.
С учётом вышепересисленного: КОГО ВЫГОРАЖИВАЕТ Зе? Кто настолько важен, что сливают лично Зюзю?

Кирилл Лавров:

А мимика до чего ж дебильная, эти постоянные ужимки, кривляния, гундосинье, сплошное косноязычие... Брехло. Лицо страны!

Страшный сержант:

Воістину зустрілись два лайна Г+Г. Я не розумію як на це взагалі можна дивитись. Але все що говориться цим ушльопком треба стенографувати для протоколу, протоколу майбутньої кримінальної справи.
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25.06.2021 10:14 Відповісти
вова. ассоциации и аналогии не твой конек. ты и тут обосрался
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25.06.2021 10:15 Відповісти
Есть такой принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Источник: https://censor.net/ru/n3273422
...
Ніт. У нього спочатку постріл у повітря - а потім із тіла гімно полізло (бо Зюзя схарапудився від звуку пострілу)
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25.06.2021 10:16 Відповісти
Раджу українцям прослухати Остап Дроздова і президенту теж

https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція
💥 Коренізація, або Зло теж може бути синьо-жовтим | Прямим текстом

https://youtu.be/s_VOfg69YIc
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25.06.2021 10:16 Відповісти
« ми постійно публікуєм списки Форбс , мільярдер на мільярдеру , а в реестрі платників податків їх всього три» Остап Дроздов
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25.06.2021 10:21 Відповісти
"Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе..." ВОТ ВАМ И СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ОСОБЫЙ ПУТЬ!!!! ** ТВОЮ МАТЬ, ЧТО МЫ НАДЕЛАЛИ В 19Г!?
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25.06.2021 10:17 Відповісти
Із Косоворотька зкріпи полізли. Наступний етап - "кругом враги", а там і до "триединства" недалеко...
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25.06.2021 10:21 Відповісти
вже каєшся, чи ні? Чи досі ваньку валяєш?
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25.06.2021 10:32 Відповісти
та это просто шоу - паяц время тянет, пипл хавает. по факту слуга хозяев тронуть не посмеет.
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25.06.2021 10:17 Відповісти
"Есть такой принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело." В воздух ты уже с сотню обойм выпустил, застрели свое тело уже наконец-то.
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25.06.2021 10:21 Відповісти
Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло" - Цензор.НЕТ 9149
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25.06.2021 10:21 Відповісти
Феерический д@@@б.
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25.06.2021 10:23 Відповісти
єто твой пук в калюжу, лох
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25.06.2021 10:23 Відповісти
і що далі?
Надії на ВР немає, бо там монопєнісуальна бараняча більшість.
На те, що воно саме складе повноваження і піде у відставку - теж.
Єдиним рішенням є Майдан, але в мене таке враження, що нас до цього рішення навмисно ************, бо це, з одного боку, дозволило б дійсно покарати покидьків, а з іншого - дало б змогу ********* розпочати військове вторгнення під виглядом операції по захисту "руццкогаварящщих"
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25.06.2021 10:23 Відповісти
Тебе, чмо про-вагнеровское, выстрелят в дупу.
И это будет не пуля...
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25.06.2021 10:26 Відповісти
але признайся: в 19-му ти сам собі в дупу вистрілив.
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25.06.2021 10:35 Відповісти
Вона у нього і раніше була "прострелена" - лайно безупину лилося!
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25.06.2021 10:38 Відповісти
Отакої! Кале Голодний, ти ще живий?
Ти диви - стареньке, недолуге, а ще тіпається.
Тебе що, ковід не бере?
Хоча він справді лайно - не їсть)))
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25.06.2021 11:36 Відповісти
Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло" - Цензор.НЕТ 401
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25.06.2021 10:27 Відповісти
Плять, какое оно ***...нутое!
Все олигархи - по определению бизнесмены. А "олигархами" они становятся чтобы "решать вопросы".А вопросы они решают, т.к. не работают законы (типа, равные для всех). А законы не работают, так как тотальная коррупция всего и вся! И в кого ты собралось стрелять? В олигархов, которые просто пользуются возможностями или в десятки тысяч судей, прокуроров, ментов, чиновников, которые олигархам эти возможности предоставляют?
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25.06.2021 10:28 Відповісти
ти себе від нього не відділяй. не відділяй... Ти, можливо, з трохи вищим ІQ, - але все-одно типовий 73/43%зебіл.
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25.06.2021 10:34 Відповісти
Не в моих правилах с упоротыми вступать в дискуссию, но все же поинтересуюсь: Что ты вкладываешь в определение "зебил"? Если честно, то я знаю, что в секте "святого Пэти" все кто смеет критиковать САМОГО - автоматически причисляются к "зебилам", но интересно что твое определение. Вдруг удивишь ...
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25.06.2021 10:45 Відповісти
Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло" - Цензор.НЕТ 248
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25.06.2021 10:28 Відповісти
У нас каждый президент ведет войну с олигархами и всегда побеждают в результате и богатеют только олигархи
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25.06.2021 10:29 Відповісти
Не ведёт, а "ведёт". Различие - фундаментальное.
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25.06.2021 10:37 Відповісти
Сначала пук - потом высер. Логично.
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25.06.2021 10:30 Відповісти
С вагнеровцами он себе выстрелил уже сразу в голову!
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25.06.2021 10:47 Відповісти
тарифы высокие уже победил ??? если по такому же принципу и олигархов побеждать собрался , то спасибо , не надо ...победун ты наш
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25.06.2021 10:49 Відповісти
Зеленський: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло". Ось тому Мєндель від Зєлі і пішла... Та і у Лєнки лице від захвату не світиться...
Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло" - Цензор.НЕТ 2335
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25.06.2021 10:54 Відповісти
Да-а-а, то хоч Мендель "викликала вогонь на себе", а тепер повний "пердимоноколь".
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25.06.2021 11:10 Відповісти
"Воздух, тело" - зачем мелочиться? Лучше сразу в голову, в твою пустую зеленую башку!
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25.06.2021 10:57 Відповісти
Всем олигархам срочно пройти флюрографию!
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25.06.2021 11:01 Відповісти
Вначале пук в воздух...потом пук в лужу...и так по кругу..
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25.06.2021 11:12 Відповісти
Сначала х... положен на рояль, потом на страну.....
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25.06.2021 11:15 Відповісти
Над Цензором зарево: порохоботня рве сраки за 13 олігархів. Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго та подружжя Герег - священні корови порохоботів.
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25.06.2021 11:26 Відповісти
А твою сраку давно порвали? Чечня - круто?
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25.06.2021 11:53 Відповісти
Да оне привышные.Их ..бут,а оне ишо просят.
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25.06.2021 14:05 Відповісти
Как всегда - Зе бздунул в воздух.
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25.06.2021 11:33 Відповісти
пипец как у порохоботов пердаки порвало
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25.06.2021 13:40 Відповісти
Стрельни себе в очко,собака зЕлёная!
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25.06.2021 14:03 Відповісти
Опоа опа, это что щас было?
Это я сделал 2 предупредительных выстрела...
Из пистолета???
Нет, из организьма!
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25.06.2021 14:49 Відповісти
 
 