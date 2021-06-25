Наратив РФ про "посередника" в Україні перешкоджає мирним переговорам, - заява ЄС в ОБСЄ

Євросоюз відкидає російський наратив із зображенням РФ як нібито посередника у "внутрішньоукраїнському конфлікті", що перешкоджає змістовним переговорам у Мінському та Нормандському форматах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 24 червня.

"Ми відкидаємо наратив Росії із зображенням себе як посередника у "внутрішньоукраїнському конфлікті", перешкоджаючи тим самим змістовній дискусії як у ТКГ, так і у Нормандському форматі. Мінський протокол, підписаний Російською Федерацією, однозначно стверджує, що ТКГ включає представників України, Російської Федерації та ОБСЄ. І тому Росія чітко взяла на себе зобов’язуючу відповідальність за мирне врегулювання конфлікту та виконання Мінських домовленостей", - зазначається у заяві.

У цьому сенсі у Євросоюзі назвали спроби Росії легітимізувати так звані "народні республіки" на сході України "неконструктивними".

"Комплекс заходів передбачає лише консультації з так званими "представниками окремих районів Донецької та Луганської областей" щодо конституційних змін та особливого порядку місцевого самоврядування (особливий статус), а також закону про місцеві вибори. Ми закликаємо Росію, як сторону конфлікту, конструктивно долучитися до дискусій у ТКГ та повністю виконати Мінські домовленості", - заявили в ЄС.

Як повідомлялося, у пропозиціях високого представника ЄС та Європейської комісії щодо подальших відносин з РФ європейська сторона прямо називає Кремль стороною конфлікту на сході України та висловлює тривогу з приводу спроб Москви позиціонувати себе як посередника.

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