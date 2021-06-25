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Новини
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ВР (14812) Разумков Дмитро (1526)

Часто говорять, що українська політика брудна. Сказати, що помиляються, буде неправдою, - Разумков

Часто говорять, що українська політика брудна. Сказати, що помиляються, буде неправдою, - Разумков

Глава парламенту Дмитро Разумков головною метою для суспільства вважає очищення влади.

Про це Разумков заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Спікер Ради зазначив, що люди мають припинити сприймати владу як щось чужорідне в державі.

"Ми дуже часто говоримо, що українська політика брудна. І сказати, що ми помиляємося, це буде теж неправда. Але всі добре пам'ятають слова "Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять". Тому і для себе особисто, і для Верховної Ради ми маємо зробити так, щоб влада стала чистою, відкритою, відвертою. І владою, якій будуть вірити люди", - наголосив Разумков.

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Топ коментарі
+9
Вы пришли в раду на тотальной лжи, и будете корчить из себя праведников?! Походу нас ожидают времена ещё большей лжи.
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25.06.2021 10:18
+5
Ой, а хто ж українську політику зробив брудною, не риганавти ззєшоблою часом?
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25.06.2021 10:18
+4
Это точно.

После того, как ЗЕ открыто признался в работе на РФ, даже слово "грязная" не отражает всей глубины говна, в которое погрузилась Украина после 2019 года.
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25.06.2021 10:25
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Вы пришли в раду на тотальной лжи, и будете корчить из себя праведников?! Походу нас ожидают времена ещё большей лжи.
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25.06.2021 10:18 Відповісти
Ой, а хто ж українську політику зробив брудною, не риганавти ззєшоблою часом?
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25.06.2021 10:18 Відповісти
..так і "помаранчові" фарбувались во всі "кольори"..Цей "бомонд"-без винятку-"комуністично-кримінальний" весь цей час,використовуючий патріотизм українців-для власного збагачення,навіть з ворогами!!
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25.06.2021 11:59 Відповісти
і як же в ту діжку "політику" стараються залізти - і чого б це ....
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25.06.2021 10:20 Відповісти
разумков всячески пытается дистанцироваться от Зеленой плесени.
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25.06.2021 10:21 Відповісти
недоразумков, прийде час і ви будете покарані
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25.06.2021 10:24 Відповісти
Это точно.

После того, как ЗЕ открыто признался в работе на РФ, даже слово "грязная" не отражает всей глубины говна, в которое погрузилась Украина после 2019 года.
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25.06.2021 10:25 Відповісти
эта политика просто... дерьмовая....
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25.06.2021 10:57 Відповісти
 
 