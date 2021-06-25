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криза (418) судова реформа (1458) Разумков Дмитро (1526)

Разумков сподівається, що законопроєкт про судову реформу буде прийнятий найближчим часом: Це додатковий простір для маневру

Разумков сподівається, що законопроєкт про судову реформу буде прийнятий найближчим часом: Це додатковий простір для маневру

Посадовці на місцях повинні по повній використовувати вікно можливостей, яке являє собою криза.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив у ході пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі перебувають у кризовій ситуації. Але криза - це вікно можливостей, з якого ти можеш йти вгору, або просідати вниз. Сьогодні кожен на своєму місці повинен зробити так, щоб це вікно можливостей ми використовували по повній. Дуже багато буде залежати і від ВР, від тих законів, які приймаються", - зазначив він.

Дуже важливою, на думку спікера, є судова реформа.

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"Сьогодні вона (законопроєкт. - Ред.) також перебуває на розгляді ВР, і я сподіваюся, що буде прийнята найближчим часом. Це додатковий простір для маневру", - додав він.

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Какие ещё могут быть маневры,тут президент вашей зеленой шайки в госизмене сознался,вы уже все бежать должны не оглядываясь!
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25.06.2021 10:25 Відповісти
Британский эсминец очень хорошо показал как надо маневрировать.
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25.06.2021 10:26 Відповісти
После картавого кокошника пришла очередь пучеглазой жабы квакать в инфо поле
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25.06.2021 10:28 Відповісти
Опять свои же будут чесать своих же за ушком и оценивать преданность общему делу обогащения судейской мафии! Пока минимум 90% судей не поменяем , а тех кто воровал не накажем , ни одна реформа не будет успешной!
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25.06.2021 10:45 Відповісти
 
 