Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що дострокові президентські вибори в країні можуть бути, але для цього поки що немає причин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив у ході пресконференції.

"Я впевнений, що президент не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено. Лише половина терміну (президентського. - Ред.) пройшла, у нього є достатньо часу, щоб працювати далі. Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене це загадка. Логіки в цьому немає", - підкреслив глава парламенту.

У той же час, за словами Разумкова, дострокові президентські вибори можливі.

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"Є 4 аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори. Це або за станом здоров'я, це, не дай Бог смерть. Це імпічмент або відставка. У будь-якому випадку не думаю, що це потрібно сьогодні президенту", - додав спікер Ради.