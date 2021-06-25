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Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"

Разумков про можливість дострокових президентських виборів:

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що дострокові президентські вибори в країні можуть бути, але для цього поки що немає причин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив у ході пресконференції.

"Я впевнений, що президент не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено. Лише половина терміну (президентського. - Ред.) пройшла, у нього є достатньо часу, щоб працювати далі. Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене це загадка. Логіки в цьому немає", - підкреслив глава парламенту.

У той же час, за словами Разумкова, дострокові президентські вибори можливі.

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"Є 4 аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори. Це або за станом здоров'я, це, не дай Бог смерть. Це імпічмент або відставка. У будь-якому випадку не думаю, що це потрібно сьогодні президенту", - додав спікер Ради.

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Топ коментарі
+15
Иуде конечно не нужны выборы
Ему бы клянчить у олигархов и продавать интересы Украины..
Это Украине нужен другой президент
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25.06.2021 10:32
+13
А как же вот это вот? Неужели членограй спи.... обманул???
Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства" - Цензор.НЕТ 8807
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25.06.2021 10:30
+12
разумков - кусок дерьма
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25.06.2021 10:30
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янык вон тоже не думал
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25.06.2021 10:29 Відповісти
Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору.
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25.06.2021 10:30 Відповісти
А как же вот это вот? Неужели членограй спи.... обманул???
Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства" - Цензор.НЕТ 8807
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25.06.2021 10:30 Відповісти
у нас одни законы у него другие . он считает что свои он не нарушил
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25.06.2021 10:31 Відповісти
Он израильские тоже не знает.
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25.06.2021 11:36 Відповісти
это был Голобородько
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25.06.2021 10:31 Відповісти
Коли цього виродка і його свору будуть виносити вперед ногами, його захищати, як це було при янику - антимайдан, чи ще щось подібне точно не буде. Скільки зефанів не питав, чи вийдуть в разі чого захищати свого нарколигу, не один не відповів ствердно.
Так що його влада тримається лише до тих пір поки не вийдуть його виносити.
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25.06.2021 11:56 Відповісти
естественно не нужно . хотя дибилы избиратели ни куда не делись пролезть во второй раз на одной брехне может не получиться
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25.06.2021 10:30 Відповісти
разумков - кусок дерьма
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25.06.2021 10:30 Відповісти
Даже 2 сразу.
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25.06.2021 11:35 Відповісти
И вонючих.
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25.06.2021 14:01 Відповісти
Вже є, воно вчора доляпалось мосійчучкі.
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25.06.2021 10:31 Відповісти
а этого пройдоху никто и не должен спрашивать
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25.06.2021 10:31 Відповісти
Иуде конечно не нужны выборы
Ему бы клянчить у олигархов и продавать интересы Украины..
Это Украине нужен другой президент
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25.06.2021 10:32 Відповісти
Охренели!!! Главе государства? падлы...А людям вас биоМусор ещё терпеть? Сцуки.
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25.06.2021 10:34 Відповісти
уйти зеленский может только в тюрьму. или сбежать, если повезет. Гарантии олигархов на спокойную жизнь до конца срока - это пустой звук. Ситуация меняется и им придется идти на другие варианты, вплоть до того, чтобы сдать бубочку на съедение неблагодарному нариду.
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25.06.2021 10:36 Відповісти
Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства" - Цензор.НЕТ 6441
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25.06.2021 10:36 Відповісти
ОЗУ тупо краде і чекає на підсрачник. Час вдалий. Усім пох.(((
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25.06.2021 10:37 Відповісти
Зато это надо Украине , предателя к ответу!
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25.06.2021 10:43 Відповісти
В любом случае не думаю, что это нужно сегодня президенту

Это был бы крутой поворот. И, возможно, добился бы успеха. Но зё сц...т, т.к. внутри когнитивный диссонанс не дает спать спокойно: "Заигрался ты, мудло, заигрался. И. когда наступит момент, ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ, отвернутся от тебя. Ты нахрен никому не нужен. Никому."
Вот поэтому и сц..т
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25.06.2021 10:47 Відповісти
Я ГОЛОСОВАЛА ЗА ЗЕЛЕНСКОГО И ОЧЕНЬ ОШИБЛАСЬ!А ЕГО ДЕПУТАТЫ -СРАМ!УМНЫХ ТАМ НЕТ!ГОСПОДИ СПАСИ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ!
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25.06.2021 11:03 Відповісти
С Вас публичная сепука!!
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25.06.2021 11:09 Відповісти
конечно , по состоянию умственного нездоровья нужно отстранять от руководства страной с 40 мл населення .... он же до сих пор только один раз мочу смог сдать да и то , как оказалось не в тот день .... кроме того , по анализу мочи может и айкю можно определить ?
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25.06.2021 11:09 Відповісти
Звісно не треба! Де ще Принижень зможе відчути всю свою велич?
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25.06.2021 11:18 Відповісти
Импичмент негайно!
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25.06.2021 11:30 Відповісти
 
 