Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"
Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що дострокові президентські вибори в країні можуть бути, але для цього поки що немає причин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив у ході пресконференції.
"Я впевнений, що президент не хоче сьогодні покинути свою позицію, тому що багато ще не зроблено. Лише половина терміну (президентського. - Ред.) пройшла, у нього є достатньо часу, щоб працювати далі. Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене це загадка. Логіки в цьому немає", - підкреслив глава парламенту.
У той же час, за словами Разумкова, дострокові президентські вибори можливі.
"Є 4 аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори. Це або за станом здоров'я, це, не дай Бог смерть. Це імпічмент або відставка. У будь-якому випадку не думаю, що це потрібно сьогодні президенту", - додав спікер Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Так що його влада тримається лише до тих пір поки не вийдуть його виносити.
Ему бы клянчить у олигархов и продавать интересы Украины..
Это Украине нужен другой президент
Это был бы крутой поворот. И, возможно, добился бы успеха. Но зё сц...т, т.к. внутри когнитивный диссонанс не дает спать спокойно: "Заигрался ты, мудло, заигрался. И. когда наступит момент, ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ, отвернутся от тебя. Ты нахрен никому не нужен. Никому."
Вот поэтому и сц..т