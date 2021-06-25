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Україна посідає друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 червня у світі зареєстрували 402 850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 211 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 180 780 244 випадків інфікування, з них 402 850 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 916 349 осіб, з них 8 211 за минулу добу.

Україна посідає друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 165,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна посідає друге місце в Європі з добової смертності від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 48-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 21-шу і 2-гу позицію відповідно.

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Топ коментарі
+3
По-ходу, в других странах от КОВИДа беременеют... Другого объяснения не вижу.
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25.06.2021 10:46
+2
Но живет в неком едином тренде.
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25.06.2021 11:33
+1
Количество болеющих уже меньше 20-ти тысяч человек и уменьшается... Три месяца назад их было 450 000 и росло... Но пугать стали больше )
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25.06.2021 10:42
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Количество болеющих уже меньше 20-ти тысяч человек и уменьшается... Три месяца назад их было 450 000 и росло... Но пугать стали больше )
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25.06.2021 10:42 Відповісти
Я что то нифига не понял. В Украине один из самых низких показателей по смертности от ковид, и как мы можем быть на втором месте.
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25.06.2021 10:44 Відповісти
По-ходу, в других странах от КОВИДа беременеют... Другого объяснения не вижу.
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25.06.2021 10:46 Відповісти
но фоне всех - у нас хуже всех((
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25.06.2021 15:32 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273182/vpervye_za_dolgoe_vremya_v_kieve_net_smerteyi_ot_covid19_za_sutki_223_novyh_sluchaya_vyzdoroveli_605/. Или кто-то брешет?
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25.06.2021 10:45 Відповісти
Украина несколько больше Киева.
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25.06.2021 11:10 Відповісти
Но живет в неком едином тренде.
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25.06.2021 11:33 Відповісти
Вы полагаете, что если в Киеве наводнения нет, то и в Закарпатье точно не будет?
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25.06.2021 11:37 Відповісти
Я полагаю, что степень идиотизма ковидоотрицания по стране не сильно рандомна.
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25.06.2021 11:51 Відповісти
вот те на, а где же чемпион по борьбе с короной? обосрался?
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25.06.2021 11:40 Відповісти
 
 