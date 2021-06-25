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Новини
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ВР (14812) відставка (1453) Разумков Дмитро (1526) Подоляк Михайло (305)

Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков

Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков не збирається йти у відставку.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не читаю Подоляка. Я не збираюся у відставку, не розганяв такі чутки і робити цього не буду. У мене немає часу, я намагаюся не читати газети. Ми маємо зосередитися на роботі. Моя робота мені подобається, я сподіваюся, що я роблю її ефективно, але про це не мені судити", - зазначив глава ВР, коментуючи запитання журналіста про те, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв про те, що чутки про відставку спікера нібито поширює сам Разумков.

Також він зазначив, що у нього немає конфлікту з Михайлом Подоляком.

Також читайте: Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"

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Топ коментарі
+4
прям правду матку жжет
естественно нравится . работенка не пыльная . единственный недостаток к сожалению на нее все еще иногда ходить нужно
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25.06.2021 10:39
+3
Це ще тоц маладой Рига. Єдине тішить, що в міру своїх сил паскудить Зє. де тільки може.
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25.06.2021 10:39
+1
разумков отброс
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25.06.2021 10:37
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разумков отброс
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25.06.2021 10:37 Відповісти
А если султан зеленский с визирем ерамком попросят и заменят на жирного гамадрила твоего заместителя?
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25.06.2021 10:38 Відповісти
хто тебе питать буде?
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25.06.2021 10:39 Відповісти
РАБота......
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25.06.2021 10:39 Відповісти
прям правду матку жжет
естественно нравится . работенка не пыльная . единственный недостаток к сожалению на нее все еще иногда ходить нужно
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25.06.2021 10:39 Відповісти
Це ще тоц маладой Рига. Єдине тішить, що в міру своїх сил паскудить Зє. де тільки може.
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25.06.2021 10:39 Відповісти
Ну так ещё бы ....
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25.06.2021 10:40 Відповісти
вопрос не в том что тебе нравиться, а в том нравиться ли твоя работа нам ПРИДУРОК
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25.06.2021 10:43 Відповісти
Он что дебил от такой кормушки отказыватся.
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25.06.2021 10:52 Відповісти
А нам его работа - не нравится.
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25.06.2021 11:43 Відповісти
 
 