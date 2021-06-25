Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков
Спікер ВР Дмитро Разумков не збирається йти у відставку.
Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Я не читаю Подоляка. Я не збираюся у відставку, не розганяв такі чутки і робити цього не буду. У мене немає часу, я намагаюся не читати газети. Ми маємо зосередитися на роботі. Моя робота мені подобається, я сподіваюся, що я роблю її ефективно, але про це не мені судити", - зазначив глава ВР, коментуючи запитання журналіста про те, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв про те, що чутки про відставку спікера нібито поширює сам Разумков.
Також він зазначив, що у нього немає конфлікту з Михайлом Подоляком.
Топ коментарі
+4 violator
показати весь коментар25.06.2021 10:39
+3 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар25.06.2021 10:39
+1 Arkady Korshun
показати весь коментар25.06.2021 10:37
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естественно нравится . работенка не пыльная . единственный недостаток к сожалению на нее все еще иногда ходить нужно