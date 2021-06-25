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референдум (626) Разумков Дмитро (1526)

Зараз проводити всеукраїнський референдум - дуже дорого, ці кошти є куди направити, - Разумков

Зараз проводити всеукраїнський референдум - дуже дорого, ці кошти є куди направити, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним нині проводити референдум.

Про це глава парламенту заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, я не бачу таких питань, які сьогодні потрібно було б винести на референдум", - зазначив Разумков.

За словами спікера, референдум коштує дуже дорого.

"Він коштує приблизно 2 млрд грн, як вибори. Сьогодні є куди направити ці гроші: медики, економіка, соціально незахищені верстви населення. Я підтримую 100% народовладдя, референдуми і спілкування з людьми. Але сьогодні, чи варто виносити ці питання, не мені судити як голові Верховної Ради", - додав глава парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про можливість дострокових президентських виборів: "Не думаю, що це потрібно сьогодні главі держави"

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Еще одна гнида.
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25.06.2021 10:39
+7
Я поддерживая народовластие, но денег нет, поэтому мы сами все порешаем
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25.06.2021 10:39
+3
Ага, конечно, вэлыке крадивныцьтво прибыльнее...А с чем на выборы шли . уроды?
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25.06.2021 10:39
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Еще одна гнида.
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25.06.2021 10:39 Відповісти
Підісрали Жюлю по крупному. Вона зібрала 17 тис чоловік під Києвом для ініціації рєхвєрєндуму. Кожному на руки по 500 гривень. Плюс замовлені автобуси, плюс обід. все коту під хвіст. Так що пару лямів баксів із загашників качанівціни пролєтєло.
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25.06.2021 10:44 Відповісти
Пшел вон.
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25.06.2021 10:48 Відповісти
Також 500 гривень получав?
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25.06.2021 11:04 Відповісти
Я не получал, а вот то, что ты зеленая проститутка - это ясно, как Божий день.
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25.06.2021 11:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273434/seyichas_provodit_vseukrainskiyi_referendum_ochen_dorogo_eti_sredstva_est_kuda_napravit_razumkov
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Ну и ну ...
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25.06.2021 10:39 Відповісти
Я поддерживая народовластие, но денег нет, поэтому мы сами все порешаем
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25.06.2021 10:39 Відповісти
))
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25.06.2021 10:52 Відповісти
Ага, конечно, вэлыке крадивныцьтво прибыльнее...А с чем на выборы шли . уроды?
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25.06.2021 10:39 Відповісти
На яхту
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25.06.2021 10:40 Відповісти
Ви ще не відчитались за 5 питань від полудурка. Так що там?
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25.06.2021 10:42 Відповісти
Два дворца и три яхты
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25.06.2021 10:42 Відповісти
хоть один адекватный человек "узеленского". видимо, поэтому он крайне редко видит зеленского.
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25.06.2021 10:44 Відповісти
шо? это дублер. читай конституцию. он будет ио президента, когда клоуна уйдут
рыгомафия не бывает адекватной
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25.06.2021 10:49 Відповісти
100%, судьям зарплаты поднять надо, мусора на 13 тыс. бедствуют а бизнес в тень уходит, платить не хочет... 73% может скинетесь на референдум? Это же для вашего же блага! Не Коломойского же деньги брать, имейте совесть!
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25.06.2021 10:44 Відповісти
"Всё должно быть по справедливости! И чтобы было точно по справедливости делить буду я сам!" (с)
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25.06.2021 10:45 Відповісти
Дороги....дороги....пилите Шура,пилите...)))
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25.06.2021 10:45 Відповісти
скот
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25.06.2021 10:45 Відповісти
На дачи бедным депутатам, а куда еще.
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25.06.2021 10:46 Відповісти
власть это деньги , а референдум это народовластие. И этот ушлепок говорит, что денег им самим не хватает на милионные зарплаты, и потом не мешайте торговать Ураиной, быдлу деньги не нужны. Этих упырей на выборы пора поднимать, чтоб чего хуже не случилось.
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25.06.2021 10:47 Відповісти
сейчас актуален только один вопрос для рефурендума-
ПОЦзеДента повесить или посадить на кол
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25.06.2021 10:48 Відповісти
только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы , - Зеленский./ Мафия Коломойского врёт украинцам как врала мафия где то Бланка сто лет назад. "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. И поэтому "Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы", - Стефанчук./ Мафия где то Бланка уничтожила УНР. Мафия Коломойского уничтожает Украину.
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25.06.2021 10:51 Відповісти
Правильно! Лучше на эти деньги президентский университет построить Правда, пользы народу от него будет также, как от козла молока.
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25.06.2021 10:54 Відповісти
С украинской землёй, грит, мы без холопов разберёмся...
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25.06.2021 10:55 Відповісти
Да, конечно. Потом, когда все распродадите, будет проводить дешевле.
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25.06.2021 11:03 Відповісти
Закон о референдуме не для того принимали эти черти, чтоб на нем, как на рояле играть что попало и как попало. Это главное, для чего были призваны из агентурного резерва эти мелкосочие, гебнявые, консервы. Это "лебединая песня" Украины, по замыслу Кремля.
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25.06.2021 11:04 Відповісти
Так у вас же "Дия" есть. Там (сравнительно) копеечные дополнения сделать и выясняйте что хотите. Быстро и за копейки. Но вам это не выгодно, т.к. это и будет прямое народовластие. Вы, твари, не допустите этого никогда!
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25.06.2021 12:00 Відповісти
На трускавецький преЗЕденстський університет не вистачає, велике крадівництво застопорилося, на антиковідний грабунок вже не клюють, надходжень до бюджету все менше, а ляпати язиком і нічого не робити дуже хочеться. А ще ж мільярд садженців дерев треба десь знайти!
Це я до того, що їм гроші і так є де попиляти... Референдум - то вже на крайняк
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25.06.2021 12:39 Відповісти
А грабувати народ і Україну вигідно
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25.06.2021 13:57 Відповісти
 
 