Зараз проводити всеукраїнський референдум - дуже дорого, ці кошти є куди направити, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним нині проводити референдум.

Про це глава парламенту заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, я не бачу таких питань, які сьогодні потрібно було б винести на референдум", - зазначив Разумков.

За словами спікера, референдум коштує дуже дорого.

"Він коштує приблизно 2 млрд грн, як вибори. Сьогодні є куди направити ці гроші: медики, економіка, соціально незахищені верстви населення. Я підтримую 100% народовладдя, референдуми і спілкування з людьми. Але сьогодні, чи варто виносити ці питання, не мені судити як голові Верховної Ради", - додав глава парламенту.

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