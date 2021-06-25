Зараз проводити всеукраїнський референдум - дуже дорого, ці кошти є куди направити, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним нині проводити референдум.
Про це глава парламенту заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо чесно, я не бачу таких питань, які сьогодні потрібно було б винести на референдум", - зазначив Разумков.
За словами спікера, референдум коштує дуже дорого.
"Він коштує приблизно 2 млрд грн, як вибори. Сьогодні є куди направити ці гроші: медики, економіка, соціально незахищені верстви населення. Я підтримую 100% народовладдя, референдуми і спілкування з людьми. Але сьогодні, чи варто виносити ці питання, не мені судити як голові Верховної Ради", - додав глава парламенту.
Топ коментарі
+10 Евгений Парамонов 509e6bc8
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+7 dwt
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+3 Фродо Странник
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))
рыгомафия не бывает адекватной
ПОЦзеДента повесить или посадить на кол
трускавецькийпреЗЕденстський університет не вистачає, велике крадівництво застопорилося, на антиковідний грабунок вже не клюють, надходжень до бюджету все менше, а ляпати язиком і нічого не робити дуже хочеться. А ще ж мільярд садженців дерев треба десь знайти!
Це я до того, що їм гроші і так є де попиляти... Референдум - то вже на крайняк