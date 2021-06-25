Адвокат Сапеги підтвердив інформацію про її переведення під домашній арешт: "Вона вже зустрічалася з батьками"

Адвокат затриманої в Мінську росіянки Софії Сапеги Антон Гашинський підтвердив інформацію про те, що його підзахисну перевели з СІЗО під домашній арешт, і зазначив, що вона вже зустрічалася з батьками.

Про це він розповів Дождю, інформує Цензор.НЕТ.

Гашинський розповів, що у дівчини є можливість зустрічатися з батьками - напередодні вони обідали в ресторані, і Сапега була "не одна", а з чоловіком, який був "схожий" на Протасевича.

У посольстві Росії також підтвердили, що Сапега перебуває під домашнім арештом.

Адвокат пов'язав переведення із СІЗО під домашній арешт із зустріччю президентів Росії і Білорусі: "Завдяки цьому і подальша доля Софії буде визначеною і позитивної. Думаю, вона буде вдома", - повідомив Гашинський.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.