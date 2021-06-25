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Разумков про можливі санкції РНБО проти Коломойського: Громадян, які порушили законодавство, потрібно за ним і притягати

Разумков про можливі санкції РНБО проти Коломойського: Громадян, які порушили законодавство, потрібно за ним і притягати

Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що українських громадян потрібно притягати до відповідальності за українським законодавством.

Про це спікер Ради заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали у голови парламенту, чи підтримає він санкції РНБО проти Ігоря Коломойського.

"Усі мої позиції, пов'язані з громадянами України, широко відомі. Ми маємо людей, які порушили українське законодавство, притягати за українським законодавством. Тих, кого ми можемо. Вони сьогодні перебувають тут. У нас є, якщо ми говоримо про держслужбовців, багато статей, які можна застосувати. Якщо ми говоримо про нардепів, це держзрада, фінансування тероризму, це багато інших речей, зокрема і корупційних. Сьогодні ми забезпечили і правоохоронні органи, і антикорупційні, повним переліком законодавчої бази, яка їм дозволяє якісно виконувати свої функції, нехай виконують", - додав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков

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Слышишь холоп, ты что на хозяина вздумал наезжать.
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25.06.2021 10:50 Відповісти
И где там наезд? Писюкают в глазки мудрому нариду.
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25.06.2021 10:52 Відповісти
Ой лол, клоуны зеленые
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25.06.2021 10:50 Відповісти
сначала отдали ему в руки стратегические отрасли экономики , а теперь будем привлекать ...
клоуны
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25.06.2021 10:52 Відповісти
 
 