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Новини Силовики
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Вимагали гроші і катували затриманих: СБУ знешкодила ОЗУ, до якого входили колишні та чинні поліцейські. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала в Харківській області діяльність організованого злочинного угруповання. До його складу входили чинні та колишні посадові особи Національної поліції. Дев'ятьом поліцейським уже повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Харківській області у Facebook.

За даними відомства, лідери групи налагодили механізм одержання грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до придбання наркотиків і психотропних речовин.

У разі відмови сплачувати хабарі, учасники угруповання катували і погрожували фізичною розправою.

За оперативними даними, середній розмір "відступних" становив від 200 до 500 доларів США з одного наркозалежного.

Вимагали гроші і катували затриманих: СБУ знешкодила ОЗУ, до якого входили колишні та чинні поліцейські 01

Зазначається, що задокументовано понад пів сотні фактів одержання зловмисникам неправомірної вигоди.

"Для реалізації схеми, поліцейські отримували від наркодилерів та через телеграм-канали інформацію щодо наркозалежних, які намагаються придбати заборонені речовини. Потім учасники угруповання, без дотримання процесуальних норм, затримували "клієнтів" під час вилучення "товару" із так званих закладок.

Після цього "правоохоронці" вимагали гроші від псевдозатриманих за непритягнення їх до кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

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Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання, їхніх автомобілів, а також у службових приміщеннях поліції, вилучено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом і наркотичні засоби, які передано на експертизу.

Вимагали гроші і катували затриманих: СБУ знешкодила ОЗУ, до якого входили колишні та чинні поліцейські 02

Наразі дев’ятьом поліцейським повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України, цивільній особі, яка входила до складу групи, – за ч. 3 ст. 368 та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

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Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Вимагали гроші і катували затриманих: СБУ знешкодила ОЗУ, до якого входили колишні та чинні поліцейські 03
Фото: пресслужба СБУ

Вимагали гроші і катували затриманих: СБУ знешкодила ОЗУ, до якого входили колишні та чинні поліцейські 04

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Топ коментарі
+20
Ну вот, а Геращенко ещё плачется, что полицейские массово увольняются из-за низкой зарплаты, "работать"надо.
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25.06.2021 10:57
+10
Не здивований цій новині. Який "начальник" такі й підлеглі.
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25.06.2021 11:29
+9
ні, вони вважають, що саме "бомбити комерсів" - це їхня робота, а тепер чекають підвищення зарплат від платників податків
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25.06.2021 11:48
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Ну вот, а Геращенко ещё плачется, что полицейские массово увольняются из-за низкой зарплаты, "работать"надо.
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25.06.2021 10:57 Відповісти
Сеня не в курсе?
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25.06.2021 10:57 Відповісти
це ті поліціянти, що вирішили не чекати на підвищення зарплат, а самі пішли "бомбити комерсів"?
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25.06.2021 10:59 Відповісти
ні, вони вважають, що саме "бомбити комерсів" - це їхня робота, а тепер чекають підвищення зарплат від платників податків
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25.06.2021 11:48 Відповісти
Тут на справді все ще гірше. Якщо ви читали статтю, чєлам зливали інфу бариги про нариків, яких вони катували та збивали бабло. І це *******. Скільки вже років ведеться розмови про декриміналізацію наркотиків. Бо саме на цій хєрні мусора варяться найбільше.
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25.06.2021 14:20 Відповісти
О кто будет СБУшные опг задерживать ???
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25.06.2021 11:14 Відповісти
аваков--чёрт
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25.06.2021 11:22 Відповісти
Татарова ждешь?
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26.06.2021 21:12 Відповісти
Не здивований цій новині. Який "начальник" такі й підлеглі.
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25.06.2021 11:29 Відповісти
всех не переловите!
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25.06.2021 11:57 Відповісти
...но стараться всё таки надо.
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26.06.2021 23:26 Відповісти
фсбу сама є ОЗУ.
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25.06.2021 13:18 Відповісти
скорее было по другому: полицейские Организовали Через Свой телеграмм канал сбыт наркотиков. и зная места закладок задерживали получателей.
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26.06.2021 12:00 Відповісти
А от нещодавно міністр називав Харків мєнтовським містом. Тут він у курсі справи...
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26.06.2021 14:49 Відповісти
Так всегда было
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26.06.2021 18:23 Відповісти
У Авякяна все налажено. Вероятно деньги шли наверх к нему
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26.06.2021 19:42 Відповісти
Ну і для ЧОГО непотріб мають охороняти? Всім би вліпити вишку та утилізувати.
Колишній та теперішній непотріб на котрий ВЖЕ потратили купу грошей. Їх потрібно лише утилізувати. Біовідходи
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26.06.2021 21:21 Відповісти
Вот вам и вся полиция на лицо, без всякого обмана. Не зря-же авакян столько лет занимает эту должность, настроил своих подчинённых на свой лад и всё ему пофик. Гнать его надо сраной метлой с этой должности и чем скорее, тем лучше будет для страны.
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26.06.2021 23:23 Відповісти
 
 