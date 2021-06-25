Зеленський в інтерв'ю наговорив на статтю 111 "Держзрада", визнавши "злив" спецоперації щодо "вагнерівців", - волонтер Гай

Волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай заявив, що президент Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю "наговорив на 111 статтю - Державна зрада".

Про це Гай повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський багато чого наговорив в своєму останньому інтерв'ю. Наговорив на 111 статтю - державна зрада. Але окрім зізнання про злив росіянам операції "вагнерівців", Зеленський ще й промовив цікаву фразу про Єрмака:" Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною". То може хай ідуть вже зараз? Обидва", - йдеться в повідомленні.

"Бо зараз ще можна відбутися кримінальними провадженнями і судом. А далі ніхто вже нічого не гарантуватиме, бо це буде просто не можливо. Тому - Думайте, Володимире Олександровичу", - додав волонтер.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську.