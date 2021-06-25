Разумков вважає себе членом команди Зеленського: Я не зрадив принципи, з якими ми всі прийшли. ВIДЕО
Спікер ВР Дмитро Разумков вважає себе членом команди президента Володимира Зеленського.
Про це він заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Я працюю на своєму напрямку. Я є членом команди, сподіваюся, я ефективно виконую всі ті функції, і всі обов'язки, які я взяв на себе під час передвиборчої кампанії", - зазначив Разумков.
"Я продовжую працювати, я вважаю себе членом команди. У команді головне принципи, з якими ми всі прийшли. Я вважаю, що свої я не зрадив", - додав спікер.
Він також зазначив, що ВР є відкритою для всіх журналістів.
"Мені може щось подобатися, щось не подобатися. Але це моя особиста справа", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 Shu Shu
показати весь коментар25.06.2021 11:19
+10 Серый Вовк
показати весь коментар25.06.2021 11:20
+8 Герхард
показати весь коментар25.06.2021 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
Какие, например??????????????
Бреши как мы , бреши больше чем мы!!!
Брехня наше всё.
думает, что клована пора менять и метит на его место ?