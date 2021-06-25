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ВР (14812) журналістика (1714) Разумков Дмитро (1526)

Разумков вважає себе членом команди Зеленського: Я не зрадив принципи, з якими ми всі прийшли. ВIДЕО

Спікер ВР Дмитро Разумков вважає себе членом команди президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Я працюю на своєму напрямку. Я є членом команди, сподіваюся, я ефективно виконую всі ті функції, і всі обов'язки, які я взяв на себе під час передвиборчої кампанії", - зазначив Разумков.

"Я продовжую працювати, я вважаю себе членом команди. У команді головне принципи, з якими ми всі прийшли. Я вважаю, що свої я не зрадив", - додав спікер.

Він також зазначив, що ВР є відкритою для всіх журналістів.

"Мені може щось подобатися, щось не подобатися. Але це моя особиста справа", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про можливість відставки Авакова: Діяльність глави МВС оцінюю доволі позитивно

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Топ коментарі
+11
Вместе и сидеть будете.
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25.06.2021 11:19
+10
Та какие там у тебя принципы ,не смеши ты людей в натуре ....
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25.06.2021 11:20
+8
Т.е. Разумков соучастник и идейный вдохновитель всех преступлений ЗЕ-режима.

В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
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25.06.2021 11:21
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Вместе и сидеть будете.
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25.06.2021 11:19 Відповісти
Да да, будет сидеть, как порох сейчас сидит
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25.06.2021 11:42 Відповісти
порох обязан его посадить
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25.06.2021 12:33 Відповісти
аххахах
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25.06.2021 12:43 Відповісти
так же само обязан, как стать отцом нации, надеждой украинцев, победителем коррупции, закончить войду за 2 недели) но не сделал) шо ж такое, шо ж за горе, аяяй
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25.06.2021 12:45 Відповісти
Мои тапочки смеются. Он беркутовцев не смог посадить, которые людей на Майдане расстреливали. Очнись, фанатик.
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25.06.2021 15:54 Відповісти
По статье "Государственная измена"
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25.06.2021 11:20 Відповісти
Та какие там у тебя принципы ,не смеши ты людей в натуре ....
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25.06.2021 11:20 Відповісти
Т.е. Разумков соучастник и идейный вдохновитель всех преступлений ЗЕ-режима.

В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
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25.06.2021 11:21 Відповісти
Принципы ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие, например??????????????
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25.06.2021 11:21 Відповісти
Принцып один: обипать и ******* Украину так, что бы и праправнуки жили в роскоши в вилле на берегу, не только Средиземного моря! То есть устроить аукцион с лотом "Украина"! бимба оценил лот, в 500 миллиардов зелени...
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25.06.2021 11:41 Відповісти
Принцип один.
Бреши как мы , бреши больше чем мы!!!
Брехня наше всё.
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25.06.2021 12:14 Відповісти
Нельзя предать то чего не было изначально.Но Разумков слишком умный для общей массы зеленого офисного планктона поэтому от него и хотят избавиться.
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25.06.2021 11:23 Відповісти
ИНТЕРЕСНО А В ЧЕМ ЕГО УМ --перекладывать бумажки в ВР ????
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25.06.2021 12:03 Відповісти
Ну хотя бы он не несет как остальные зеленые дикий бред.
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25.06.2021 17:40 Відповісти
ДА ОН ЭТО ДЕЛАЕТ ЗАВУАЛИРОВАННО !!!
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25.06.2021 20:50 Відповісти
Разум.к.off слишком умный? Новость... =)
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25.06.2021 12:54 Відповісти
На фоне чистосердечного признания ЗЕ в госизмене как-то много стало в эфире его ближайшего подельника Разумкова.
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25.06.2021 11:24 Відповісти
Он думает, что после импичмента Зеле, он въедет на белом коне в ВР.
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25.06.2021 11:26 Відповісти
Какие принципы ? В их рядах правит беспринцыпность.
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25.06.2021 11:25 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273448/razumkov_schitaet_sebya_chlenom_komandy_zelenskogo_ya_ne_predal_printsipy_s_kotorymi_my_vse_prishli-прислуживать олигархам и работать на врага
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25.06.2021 11:25 Відповісти
Он не предал, я одичало извиняюсь, что-что? 🤥
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25.06.2021 11:26 Відповісти
принцыпы, совесть, честь, достоинство, честность, порядочность....Это слова ругательные и к шобле БиоМусора Зе их не применять!!!
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25.06.2021 11:27 Відповісти
А напрасно! В зелёной среде вовремя предать,значит удачно предвидеть!
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25.06.2021 11:27 Відповісти
Воровать?!
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25.06.2021 11:28 Відповісти
странно, чего этот негодяй так активизировался ?
думает, что клована пора менять и метит на его место ?
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25.06.2021 11:28 Відповісти
на его место конечно нет - туда надо куклу а его место типа кардинала Ришельё....
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25.06.2021 11:37 Відповісти
Принципы у него понятны, судя по этому интервью: "Себя надо любить и себя хвалить, не поручать же такое дело чужим людям"
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25.06.2021 11:29 Відповісти
А там были принципы? Да хватит врать уже! Скажите правду хоть самому себе, и вам станет намного легче...
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25.06.2021 11:30 Відповісти
Принципы украинофобной политики, это единственное, что вы не предаёте.
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25.06.2021 11:31 Відповісти
я не предал я просто хитрой жопой сижу на всех стульях сразу.....
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25.06.2021 11:35 Відповісти
Слить Зеленским "Вагнеровцев" Ху:йлу, - это главный принцип ЗеВласти?
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25.06.2021 11:36 Відповісти
во как, оказывается у этих зеленых шарлатанов есть "принципы"
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25.06.2021 11:52 Відповісти
принцип один врать как отчим
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25.06.2021 11:56 Відповісти
ДА ЭТО ТОЧНО ---ПРИШЛИ НАЖИТЬСЯ НА ЛЮДЯХ И ОБОГАТИТЬСЯ ДО РЫГАЧКИ !!!
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25.06.2021 12:01 Відповісти
Які нах принципи!? У них навіть програми не було)
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25.06.2021 12:09 Відповісти
Такое же зеленое , вонючее дерь..о. Без каких либо принципов и необоснованной манией величия.
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25.06.2021 12:37 Відповісти
Пристосуванець і сепар...а ще жаба.
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25.06.2021 13:03 Відповісти
похоже это единственный разумный человек во власти
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25.06.2021 13:03 Відповісти
Как оказалось принципы состояли из трех вещей. 1) как можно дольше продержаться у власти ( какие там обещания об одном президентском сроке.. уже все это пох-рано) 2) сделать политическую карьеру пока вскочив на поезд Голобородько а потом как пойдет..3) Обеспечить себя, своих детей, внуков и правнуков роскошной жизнью за счет "изнурительного , в поте лица, не покладая рук и т.д труда" на трудном поприще государственного управления у державного корыта.
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25.06.2021 13:49 Відповісти
Разумков - седьмой!
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25.06.2021 13:53 Відповісти
😂
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25.06.2021 16:43 Відповісти
Принципы беспринципны!
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25.06.2021 13:58 Відповісти
член команды ...- и ни одного слова зЭля....президент ...наш "лидер"....- уже давно дрейфует в своем плавании и ждет когда обосрется по-полной зЭля
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25.06.2021 14:36 Відповісти
Как можно считать себя не предавшим и одновременно быть частью команды предавшей всё, что только можно ? Ещё о принципах что-то заикается. Если такой принципиальный, то уходи из зе-гадюшника.
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25.06.2021 14:40 Відповісти
Разумков умный ворюга не то что клоун зеленский!!
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25.06.2021 15:55 Відповісти
Разумков считает себя членом. ЗЕленым.
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25.06.2021 16:59 Відповісти
конечно, этот шмейсройль принципов не предал...
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25.06.2021 17:28 Відповісти
Принцип один: обогащайся (можно даже воровать), пока есть время!
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25.06.2021 18:38 Відповісти
"В команде главное принципы",----у вас НЕТ принципов вообще----это и есть отличительная особенность зеленого сброда!
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26.06.2021 00:02 Відповісти
 
 