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Зеленський (22389) Разумков Дмитро (1526) Офіс Президента (1997)

У мене нормальні відносини із Зеленським та його підлеглими в Офісі Президента, - Разумков

У мене нормальні відносини із Зеленським та його підлеглими в Офісі Президента, - Разумков

Спікеру ВР Дмитру Разумкова нині не соромно за свою роботу на цій посаді.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене нормальні робочі відносини з Володимиром Олександровичем і його підлеглими в Офісі Президента. Насамперед усі мають думати про свою роботу і державу, яка нам усім платить зарплату", - зазначив він.

При цьому він вчергове наголосив, що не збирається йти у відставку.

Також він зазначив, що нині не займається створенням якихось політичних проєктів.

"Об'єднуватися потрібно тільки з українським народом", - додав він.

Говорячи про своє політичне майбутнє після відходу з посади глави ВР, він зазначив: "Потрібно так працювати на своїй посаді сьогодні, щоб потім було не соромно дивитися людям в очі. Мені сьогодні за мою роботу не соромно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя робота мені подобається. Я не збираюся у відставку і не розганяв такі чутки, - Разумков

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И это прекрасно.

Потом Разумков не сможет сказать "я не знал".
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25.06.2021 11:35 Відповісти
во, как он разделил их...кратко, ёмко, точно - зеленский и подчиненные
не мямлит неоднозначно, не гнусавит невнятно и с хрипотцой
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25.06.2021 11:44 Відповісти
бурление говен
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25.06.2021 11:36 Відповісти
Друг и спаситель народа Украины! А ломбарды - инструмент помощи беднеющему украинскому народу! Да здравствует наш спикер!
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25.06.2021 11:44 Відповісти
"Нормальні" нам розуміти, як "традиційні"?
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25.06.2021 12:09 Відповісти
пойдет с зеленским подельником по делу о державной зраде
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25.06.2021 12:10 Відповісти
У мене нормальні відносини із Зеленським та його підлеглими в Офісі Президента, - Разумков - Цензор.НЕТ 401
Нормальні відносини з ОП ..це видно що разом крадемо!

Разом здаємо національну безпеку України!
Спільно підводимо України під капітуляцію на милість імперії паРаші .
І головне що робимо це дружно і злагоджено ....
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25.06.2021 12:57 Відповісти
Якщо нормальні відносини, то якого ху тебе Зелебенське пішло з голови ВР?
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29.10.2021 09:17 Відповісти
 
 