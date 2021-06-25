УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3460 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
670 9
Ахметов (2340) олігарх (917) Разумков Дмитро (1526)

З Ахметовим я ніде і ніколи не перетинався. З іншими олігархами спілкувався, але не віч-на-віч, - Разумков

З Ахметовим я ніде і ніколи не перетинався. З іншими олігархами спілкувався, але не віч-на-віч, - Разумков

Спікер ВР Дмитро Разумков стверджує, що він особисто не підтримує тісне спілкування з українськими олігархами.

Про це він заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Не спілкуюся ні з ким (з олігархів. - Ред.). Знаю практично всіх, кого журналісти називають сьогодні олігархами, крім Ріната Ахметова, я з ним ніде не перетинався. А всіх інших великих бізнесменів за певних умов я бачив. Спілкувався особисто, але формату віч-на-віч у мене з ними не було", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков про вплив олігархів на Раду: Нічого поганого немає, що бізнес приходить і відстоює свої інтереси. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой вей, ваші майси нам нецікаві
показати весь коментар
25.06.2021 11:40 Відповісти
Не скажи.

В свете последних признаний ЗЕ-режима очень важно, что Разумков признал, что есть свидетели его договорняков с олигархами.
показати весь коментар
25.06.2021 11:42 Відповісти
ну він же ж сьогодні базікав, що не бачить нічого у тому, коли великий бізнес намагається вирішувати свої питання у ВРУ. Якщо це перекласти на людську мову, то він не проти, якщо олігархат буде й надалі керувати ВРУ..
показати весь коментар
25.06.2021 11:44 Відповісти
Цитати найвидатніших політиків:
"Я шланг" © Дмитро Разумков
показати весь коментар
25.06.2021 11:45 Відповісти
Таких Розумковых не должно быть вообще во власти! Потому что это Паразиты!!!
показати весь коментар
25.06.2021 11:56 Відповісти
До ахметова ще не доріс не_дуже_разумков
показати весь коментар
25.06.2021 12:05 Відповісти
А НАФИГА ЕМУ С АХМЕТОВЫМ ОБЩАТЬСЯ ЕСЛИ ОН С КУЧМОЙ ОБЩАЕТСЯ !?)
показати весь коментар
25.06.2021 12:31 Відповісти
А звідки він знає, що зустрічався саме з олігархами???
От збере бубочка п'ятничне РНБО й призначить олігархів...
А то може він має бабусю бєню , за олігарха, а він зовсім і не того, нє етого... - нє алігарх зовсім...
Образитись може...
показати весь коментар
25.06.2021 13:18 Відповісти
можно подумать что людей у него нет встречаться с пешками
показати весь коментар
25.06.2021 13:54 Відповісти
 
 