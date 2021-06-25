З Ахметовим я ніде і ніколи не перетинався. З іншими олігархами спілкувався, але не віч-на-віч, - Разумков
Спікер ВР Дмитро Разумков стверджує, що він особисто не підтримує тісне спілкування з українськими олігархами.
Про це він заявив на пресконференції "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Не спілкуюся ні з ким (з олігархів. - Ред.). Знаю практично всіх, кого журналісти називають сьогодні олігархами, крім Ріната Ахметова, я з ним ніде не перетинався. А всіх інших великих бізнесменів за певних умов я бачив. Спілкувався особисто, але формату віч-на-віч у мене з ними не було", - зазначив він.
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В свете последних признаний ЗЕ-режима очень важно, что Разумков признал, что есть свидетели его договорняков с олигархами.
"Я шланг" © Дмитро Разумков
От збере бубочка п'ятничне РНБО й призначить олігархів...
А то може він має бабусю бєню , за олігарха, а він зовсім і не того, нє етого... - нє алігарх зовсім...
Образитись може...