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Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, -

Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів на наступному пленарному тижні. Розгляд має відбутися в четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У четвер буде розглядатися довгоочікуваний законопроєкт про олігархів ... Ймовірно, ці позачергові засідання (у вівторок і четвер. - Ред.) будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно, президент формує порядок денний", - зазначила парламентарій.

Раніше парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендувала доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

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Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7268
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25.06.2021 11:50 Відповісти
за такими шоу , власть обычно прячет что нибудь очень гнусное для народа , скорей всего снова ударят по карману
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25.06.2021 11:51 Відповісти
а ахеметов и каломойше - олигархи или нет? а то я уже запутался в зебильных законах.
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25.06.2021 12:04 Відповісти
Зараз законопроект на розгляді у алігархів.
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25.06.2021 12:17 Відповісти
Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6214
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25.06.2021 13:13 Відповісти
 
 